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    17 августа 2023, 19:01

    Россия породила конфликт среди украинских военных руководителей

    Военный аналитик Громов: Украинские генералы начали соперничать за резервы

    Россия породила конфликт среди украинских военных руководителей
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Евгений Поздняков

    ВС Украины ввели в бой последние крупные резервы. Кроме того, украинские генералы публично жалуются на давление ВС России в районах Купянского направления, требуя дополнительной переброски войск. О чем говорят эти события, как они связаны между собой и при каких условиях армия противника может встать в глухую оборону?

    Накануне командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что обстановка для ВСУ на Купянском направлении усложнилась. Генерал опасается блокирования и захвата города Российской армией. Поэтому он якобы лично командует войсками на месте и работает в частях, ведущих оборону на подступах к городу.

    Отметим, что за последние несколько дней ВС РФ добились успехов на данном участке фронта. Так, наши военные сумели овладеть двумя опорными пунктами и наблюдательными постами, а также разгромили до двух взводов пехоты в районе Ольшан. При этом ранее ВС России удалось освободить пять сел в Купянском районе. В результате освобождение Купянска – одного из ключевых транспортных узлов – приобретает более отчетливые перспективы.

    «Александр Сырский известен тем, что он руководил провальным контрнаступлением ВСУ под Артемовском», – напомнил военный аналитик Михаил Онуфриенко. За три месяца непрерывных атак генерал не сумел взять ни одного прилегающего населенного пункта. И после столь крупных неудач Сырский был направлен на Купянское направление.

    По мнению Онуфриенко, генерал намеренно завышает степень угрозы на своем участке фронта для того, чтобы привлечь под свое командование больше резервов и не провалиться в очередной раз. «Свежих сил у Украины не хватает, что приводит к конкуренции военного руководства страны за подкрепления», – подчеркивает эксперт.

    «Я полагаю, что у нашей армии сейчас нет цели быстро заблокировать и взять Купянск. Для реализации этой задачи необходимо провести масштабную наступательную операцию с прорывом фронта противника. Это противоречит стратегии гибкой обороны, которую выбрало российское командование», – отмечает собеседник.

    «Но обстановка на Купянском направлении для Украины все равно неблагоприятная. Мы медленно давим противника, вынуждая его вводить в бой свои резервы. Тем самым Российская армия отвлекает подразделения ВСУ, предназначенные для контрнаступления в Запорожской области», – считает Онуфриенко.

    В этой связи возникает вопрос: если на Украине продолжается тотальная мобилизация, почему же ВСУ не хватает бойцов, учитывая все чудеса изобретательности местных военкомов? Однако набрать в армию людей – не самая сложная задача. А вот обучить их – проблема. Поэтому качество профессиональной подготовки бойцов ВСУ постепенно снижается.

    Недавно взятые в плен украинские солдаты признались, что основными причинами перехода на российскую сторону стали плохое отношение командиров, голод и недостаток боевого опыта. Как сообщил один из солдат, он был отправлен в зону СВО лишь после пяти дней «учебки» в Житомирской области.

    Кроме того, в ходе допроса пленный военнослужащий 81-й аэромобильной бригады ВСУ Роман Левко откровенно заметил, что российские бойцы превосходят украинских в подготовке. Он подчеркнул, что российская разведка работает в разы лучше, а солдаты более профессионально ведут стрельбу.

    При этом противник постепенно исчерпывает имеющийся в его распоряжении материально-технический ресурс. Прежде всего речь идет о боевой технике: танках, бронемашинах, самолетах, системах ПВО и артиллерии. ВС РФ планомерно уничтожает имеющиеся у ВСУ запасы, восполнить которые достаточно трудно даже с учетом колоссальной западной поддержки.

    На этом фоне ВСУ отправили на фронт последнее крупное соединение из резерва – 82-ю десантно-штурмовую бригаду, сообщает Forbes. Она укомплектована боевыми машинами Stryker и Marder, а также британскими танками Challenger 2. В состав формирования входят две тысячи человек.

    «По сути, сейчас каждый украинский военачальник будет тянуть одеяло на себя, бороться за все, что есть, пытаться взять «с горочкой», – отмечает Федор Громов, военкор портала «Украина.Ру». По его словам, проблема ВСУ заключается в том, что все бригады стратегического резерва уже вступили в бой. Он отмечает, что максимум, который остался у противника – отдельные батальоны.

    «Касательно тех резервов, которые готовят в Европе – из них не будут создавать новые подразделения, но ими пополнят те соединения, которые уже брошены в бой. Ранее для контрнаступления ВСУ подготовили 12 бригад, то есть два армейских корпуса – 9-й и 10-й. Планировалось, что 9-й прорвет оборону, а 10-й выйдет на оперативный простор. Но 9-й «сточился», и сейчас в операциях задействованы бригады 10-го корпуса. Полностью укомплектованных формирований у них не осталось», – сказал он.

    «Те, кто прибудут из-за рубежа, пополнят существующие бригады, но этого не хватит, чтобы сформировать новый ударный кулак и провести фронтовую операцию. Поэтому, я думаю, через месяц ВСУ встанут в глухую оборону и будут просить у Запада новую технику. К тому же вряд ли противник сможет перебрасывать в качестве резервов целые бригады. На ротации у них будут находиться отдельные батальоны», – напомнил эксперт.

    «Кроме того, никакой инструктор НАТО не сможет подготовить бойца лучше, чем сержант ВСУ.

    Украинская армия воюет девятый год. У нее есть опыт настоящей конвенциональной войны, начиная с так называемой АТО – с примерно равным противником, а с 2022 года – с противником, превосходящим ее по весу залпа. Соответственно, в ВСУ военная мысль развивается. Да, украинская армия совершала ошибки, но сейчас больших промахов она не допускает», – указал аналитик.

    «Важно учитывать и хронологию событий. ВСУ не успели нанести удар по нашим войскам после того, как группировка ВС России встала в оборону на левом берегу Днепра. Затем они понесли два крупных поражения – в Соледаре и Артемовске. Пока кадровая армия несла потери, параллельно формировались корпуса стратегического резерва для ударов в Приазовье. Однако новые бригады по своему качеству и выучке оказались хуже старых», – добавляет эксперт.

    «Так, на Времевском выступе действовали старые бригады, а их действия в чем-то были успешными. А на Ореховском направлении, на рубеже Работино – Пятихатки, «работали» новые бригады. И там у ВСУ успехи весьма скромные. Поэтому нет ничего удивительного в том, что украинские генералы начали соперничать за резервы: речь идет не просто о личном составе, а о запросе на хорошо подготовленный и оснащенный личный состав», – заключил Громов.

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