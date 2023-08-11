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    11 августа 2023, 21:00

    Украинские военкомы ответят за рейтинг Зеленского

    Украинские военкомы ответят за рейтинг Зеленского
    @ president.gov.ua

    Tекст: Илья Абрамов
    Евгений Поздняков

    Владимир Зеленский решил уволить всех областных военкомов Украины. Свое решение он мотивировал борьбой с коррупцией. Якобы новые назначенцы из числа бывших бойцов ВСУ будут лучше исполнять обязанности. В чем истинная суть перестановок и какие цели преследует Зеленский?

    Президент Украины Владимир Зеленский распорядился уволить всех областных военкомов из-за «цинизма и взяточничества». На их места он предложил назначить солдат, вернувшихся с фронта. Кроме того, он обвинил разжалованных военных в госизмене.

    О разгуле коррупции в кругах украинских военкомов известно давно. Так, в июле был задержан Евгений Борисов, бывший глава Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Как сообщили в госбюро расследований (ГБР), по поручению Борисова его родственники приобрели автомобили премиум-класса и недвижимость в Испании на общую сумму около 4 млн долларов.

    Еще один скандал разгорелся в Киеве. Там 5 августа был задержан начальник одного из военкоматов в рамках расследования по уголовному делу об организации нелегального выезда мужчин призывного возраста из страны. Однако это не единственная проблема, связанная с мобилизацией украинцев.

    Так, глава фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что призыв на службу затронет каждого мужчину государства. Он подчеркнул, что многие бойцы в окопах получают ранения и не могут продолжать воевать, соответственно, их необходимо кем-либо заменить.

    В способности представителей украинских военкоматов «мобилизовать каждого» сомнений нет, ведь в Сети имеются сотни сообщений об особой «изобретательности», которую проявляют местные органы призыва. Так, в июне власти страны придумали новый способ отправки мужчин на фронт – людей забирают прямо во время раздачи гуманитарной помощи. В июле в Сети также появилось видео, на котором сотрудники полиции попытались мобилизовать мужчину прямо с пикника на берегу водоема. Правда, в результате «призывных мероприятий» один из полицейских оказался в реке.

    Примечательно, что все это происходит на фоне грядущих выборов в Верховную раду и предстоящей президентской гонки. Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский не хочет проведения ни той, ни другой кампаний из-за своего крайне низкого рейтинга. Офис президента Украины пугает неспособность обеспечить комфортный результат для переизбрания как правящей партии «Слуга народа», так и самого Зеленского. При этом выборы, вероятно, все-таки состоятся, поскольку на их проведении настаивает Вашингтон.

    Как отмечают эксперты, украинцам надоели бесконечные «мобилизационные мероприятия», в рамках которых мужчин хватают и тащат в военкомат буквально с улицы. А коррупция, которая долгие годы процветает на Украине и в последнее время приобретает невиданные масштабы, стала для Зеленского «спасательным кругом» в попытке набрать политические очки.

    «Коррупция настолько пустила корни на Украине, что трудно себе представить сферу деятельности, где бы ее не было. В военное время воровство больше всего проявляется именно при призыве в армию. Например, ни для кого не секрет, что военкомы и военные администрации подписывают разрешения на выезд с Украины по делам бизнеса, их выдано уже свыше миллиона», – отметила политолог Лариса Шеслер.

    «Еще масса разрешений выдается под видом выезда на лечение. За все это, естественно, люди готовы платить, а военкомы лишь наживают себе состояние – у них есть счета за границей, а дома хранится золото», – подчеркнула она.

    «Поможет ли это Зеленскому побороть коррупцию в военкоматах? Какое-то время новый состав будет опасаться брать взятки, но вскоре все войдет в привычную колею. На Украине не выполняются планы по мобилизации. Это воспринимается особенно болезненно на фоне неудачного контрнаступления ВСУ и развития российского наступления под Харьковом. Зеленский ищет способы получить больше «пушечного мяса», – сказала эксперт.

    «Также не исключаю, что все эти перестановки напрямую связаны с грядущими выборами в Раду и президентской гонкой. Вашингтон требует от Зеленского проведения голосования. Ну а чтобы его не провалить, ему надо наработать себе хоть какие-то политические очки», – полагает Шеслер.

    Схожего мнения придерживается и украинский политолог Владимир Скачко. «Военкоматы на возможности уклониться от призыва заработали целые состояния. Недаром даже появился термин «военкомовская мафия», – пояснил он. «Но вся эта коррупция подрывает мобилизационные возможности Украины. В условиях задыхающегося «контрнаступа» и постоянного давления западных стран Зеленскому жизненно необходимо пополнять ряды ВСУ. Вот он и меняет военкомов в попытке хотя бы временно выправить ситуацию», – полагает эксперт.

    «Военное положение на Украине стало выгодным бизнесом. Военкомы наживаются на гражданах, желающих избежать призыва, не утихают скандалы с поставками снаряжения ВСУ по завышенным ценам, солдаты лишаются льгот и выплат», – перечислил в свою очередь военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «На Украине приближаются выборы. Рейтинг Зеленского перед ними уверенно снижается, а его партия и вовсе не пользуется популярностью. Поэтому было принято решение создать видимость решения проблем в оборонной сфере. Вероятно, так в Киеве надеются набрать какой-то политический вес в глазах граждан», – отмечает собеседник.

    «Однако отставка военкомов не решит проблему коррупции. Нужно исправлять систему, а не менять отдельных личностей у кормушки. Военный, пришедший на смену уволенному чиновнику, воспримет назначение как награду за службу, а еще как возможность обогатиться. Так что все это приведет лишь к большему взяточничеству и упадку», – резюмировал Онуфриенко.

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