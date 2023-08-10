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    10 августа 2023, 13:10

    Поражение ВСУ становится поражением Байдена

    Поражение ВСУ становится поражением Байдена
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Американская пресса признает провал украинского наступления и пророчит в результате «большие проблемы в США» для Зеленского. Поддержка Украины может с политической точки зрения дорого обойтись и администрации Белого дома. Почему же Байден даже перед лицом личного поражения поддерживает финансирование киевского режима – и когда Америка все-таки прекратит делать это?

    Западная пропагандистская машина сломалась. Именно такой вывод можно сделать, если почитать, что пишут теперь западные СМИ относительно украинского наступления.

    Не смогли

    Пишут о конце всяких сказок про трусость русских. «Первой жертвой наступления стали наши попытки выдавать желаемое за действительное. Любые надежды на то, что российские солдаты бросят свои траншеи и побегут, остались далеко на поле боя», – утверждает издание The Guardian. Передавая тем самым большой привет украинской пропаганде и лично Зеленскому, утверждавшему, что в глазах украинских бойцов видна усталость, а в глазах российских – страх.

    Пишут о мощных российских оборонительных рубежах. «Украина столкнулась с жестким сопротивлением со стороны российских войск, которые установили сотни мин на линии фронта, установили противотанковые заграждения и рыли ряды оборонительных траншей», – утверждает NBC News.

    Ну и, наконец, даже говорят о некомпетентности украинских командиров. «Русские укрепления столь же грозны, как о них говорили... Киев и его свежеобученные силы не справились с ведением общевойсковых операций в больших масштабах. То есть с координацией войск и всех различных видов вооружений (типа артиллерии и бронетехники), чтобы прорваться через русские линии. И в попытках прорваться понес высокие потери», – признает издание Vox.

    Американский сенатор Томми Табервилль и вовсе назвал украинские войска «командой из младших школьных классов», которые не способны выиграть войну без натовских войск.

    Поддержка Киева падает

    Как отмечается в редакционной статье CNN, «застопорившееся украинское наступление может создать Зеленскому большие проблемы в США». Во-первых, среди американских граждан. Согласно опросам, уровень поддержки вмешательства Вашингтона в украинский конфликт – как и стремление налогоплательщиков эту войну финансировать. Почти 55% американцев считают, что Конгресс не должен выделять дополнительные средства на финансирование Украины.

    Во-вторых, уже в ближайшее время эти граждане превратятся в избирателей – в США стартует предвыборная кампания. «Внутренняя повестка обычно доминирует в ходе предвыборной кампании. Однако американское благополучие, экономическое состояние США стали все более связаны с внешним фактором. Так что внешнеполитические сюжеты усиливают свое влияние, – поясняет газете ВЗГЛЯД логику кампании замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. – Да, если внутриэкономическая ситуация будет благополучной ближе к выборам, то влияние военного конфликта на Украине на выборы будет меньше.

    Если же экономическая ситуация будет плоха, то республиканцы будут по максимуму использовать украинский фактор и обвинять Байдена в том, что деньги уходят на Украину».

    Причем благодаря провальному украинскому наступлению республиканцы к слову «уходят» добавят словосочетание «расходуются неэффективно». «Они станут говорить о впустую потраченных средствах, которые поставили США на грань войны с Россией», – продолжает Дмитрий Суслов.

    Байден закусится

    Как в свете этих обвинений изменится политика США по финансированию киевского режима и его политической поддержке?

    Казалось бы, ответ на вопрос с финансированием очевидный – на фоне общественных настроений неэффективные траты нужно сокращать. «К осени наступит сезон дождей, превратив грунтовые дороги в грязь... К тому времени, как дороги будут снова проходимы,  то есть весной, начнется предвыборная кампания в США. И если к тому времени Украина не сможет продемонстрировать какие-то серьезные успехи на поле боя, то вряд ли поддержка со стороны США и НАТО сохранится на нынешнем высоком уровне. Так что время играет против Киева, тогда как России просто нужно удерживать территории», – резюмирует Би-би-си.

    Да и сворачивать политическую поддержку тоже было бы логично. Большинство американских аналитиков уже признает, что добиться победы над Россией в текущем конфликте невозможно. Каждый новый месяц конфликта (тем более на фоне провалов ВСУ) кристаллизирует российское общество, увеличивает недовольство Украиной на Западе, сближает Россию с врагами Америки. И более того, если российские войска после истощения ВСУ пойдут в наступление, это лишит Украину новых территорий.

    Прагматичные лидеры США так бы и поступили, прямо сейчас отказались бы от Украины.

    В лучших американских традициях зафиксировали бы убыток, аккуратно (без лишнего имиджевого ущерба) спустили бы на тормозах украинский конфликт, дав Российской армии возможность добить украинскую. Тем более что свою выгоду из этой войны Америка уже получила – на многие годы разрушила российско-европейские отношения, поставив тем самым Европу в полную военно-политическую зависимость от США.

    Однако у Байдена своя, персональная логика. «Его администрация позиционирует этот конфликт как экзистенциальный для США. Администрация, которая инвестировала в него сотни миллиардов долларов и поставила на кон свою репутацию, вряд ли сократит финансирование режима – даже в случае отсутствия какой-либо перспективы победы и при дальнейшем поражении украинской армии», – говорит Дмитрий Суслов.


    «Независимо от того, станет ли Байден президентом на второй срок, его наследие будет во многом определяться его ролью в ответе на российское вторжение, вызвавшее наиболее значимую консолидацию Запада вокруг американского президента со времен Буша-старшего и окончания холодной войны», – пишет CNN.

    Признавать поражение пока не хочет и окружение Байдена. «В американском внешнеполитическом истеблишменте сложился консенсус о том, что ущерб от признания поражения США будет гораздо большим, чем те затраты, которые они тратят на жизнеобеспечение Украины. Есть множество примеров, когда США следовали такому принципу – последним из них стал Афганистан, где от осознания невозможности победы до вывода войск прошло 12-13 лет. Ни Обама, ни Трамп не хотели брать на себя политическую ответственность за поражение и продолжали, как говорят в США, пинать консервную банку перед собой», – говорит Дмитрий Суслов.

    Последний план Б

    Поэтому Байден, скорее всего, попытается пропетлять – то есть принудить Россию и Украину к заморозке конфликта и ведению переговоров ради переговоров. Об этом, собственно, и пишут западные СМИ – как о некоем плане Б в случае окончательного провала украинского наступления. Причем в Вашингтоне считают, что если там примут политическое решение о заморозке конфликта, то это и должно произойти, вне зависимости от российских интересов и целей СВО, включая денацификацию и демилитаризацию Украины.

    «Запад считает, что российские цели неважны, что Москва априори и в любой момент согласится на заморозку конфликта, что она слаба и готова завершить конфликт чем раньше, тем лучше. Возможно, это мнение было убедительно в конце прошлого года, на фоне успешных действий киевского режима в Харьковской и Херсонской областях, однако сейчас диспозиция серьезно изменилась в пользу России, а Запад не хочет это учитывать», – поясняет Дмитрий Суслов.

    Недовольство американцами относительно трат на Украину уже увеличивается и явно будет расти и дальше.

    В этой ситуации из двух объяснений провалов киевского режима («Украина не может выиграть потому, что мы мало ее поддерживаем» и «Украина не может выиграть, поэтому надо прекращать ее поддерживать») американский избиратель будет предпочитать второй.

    А это, в свою очередь, станет одной из причин поражения на выборах Джозефа Байдена, неспособного подстроиться под эти требования электората. И тогда у власти в США окажутся новые люди, у которых появится шанс прекратить бесполезные для интересов США расходы – финансирование киевского режима и его вооруженной борьбы.

    «Это резкое сокращение возможно лишь следующей республиканской администрацией в случае, если она провозгласит и продавит через глубинное государство другую иерархию американских приоритетов», – резюмирует Дмитрий Суслов. Да, до этого момента еще как минимум полтора года. Однако тенденция уже налицо.

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