На Западе поспорили о причинах провала контрнаступления ВСУ

Tекст: Евгений Поздняков

Соединенные Штаты дали украинцам все, о чем те просили для контрнаступления, но оно идет медленнее, чем хотелось бы, а с началом осени продолжать его будет еще сложнее. Об этом накануне сказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

Украинцы, по словам Кирби, понимают, что «время не на их стороне». Он также призвал воздержаться от «спекуляций» на тему того, как «выглядит успех» ВСУ, передает CNN. При этом Белый дом продолжит помогать Украине столько, сколько потребуется, несмотря на зафиксированное снижение популярности такой линии в американском обществе, уточнил Кирби.

Проблемы «контрнаступа» признает и другая видная «помощница» Украины – Польша. Президент республики Анджей Дуда полагает, что ВСУ сейчас не могут провести успешное контрнаступление, несмотря на свой «гораздо более современный военный потенциал», передает The Washington Post.

«Вопрос в том, достаточно ли у Украины оружия, чтобы изменить баланс войны и одержать верх? И ответ, вероятно, нет», – считает Дуда. Он допустил, что украинская армия «не в состоянии провести очень решительное контрнаступление против российских военных» из-за нехватки оружия. Пессимизм президента Польши перешел и на местные СМИ, где все чаще и чаще говорят о бедственном положении ВСУ на поле боя.

Интересно, что такая точка зрения Дуды существенно расходится не только с заявлениями Кирби, но и в целом с позицией США и НАТО, которую озвучивали ключевые чиновники в последние месяцы. Напомним, еще в конце апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что Украина получила от Запада 98% обещанной техники. «Это дает Украине сильные позиции, чтобы вновь захватить оккупированные территории», – сказал генсек.

Тогда же главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи выражал уверенность в том, что Украина получила вооружения «в достаточном количестве». Эту же позицию, но в начале мая, резюмировал председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в интервью для Foreign Affairs.

По его словам, у украинских военных уже тогда имелась возможность проведения наступательных операций, и в целом ВСУ обладают достаточным количеством ресурсов. Срок начала возможной наступательной операции Милли тогда называть не стал, но добавил: у ВСУ есть «значительный объем планирования и координации», если бы они решили перейти к атакующим действиям.

Однако в реальности к провалу контрнаступления, как писала газета ВЗГЛЯД еще в июле, приводят не ошибки Пентагона в планировании операций и даже не ошибки украинского командования, которое стачивало резервы в бессмысленных операциях, а комбинация грамотных действий российской разведки, ВКС и артиллеристов.

Другое дело, что американским и польским чиновникам теперь приходится объяснять, как так вышло: десятки миллиардов долларов инвестированы в «поражение России», а результата все нет и не предвидится. Отсюда и заочная дискуссия между Кирби и Дудой, полагают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты.

«Оба спикера по-своему правы. Кирби говорит с позиции Штатов, которые ощутимо помогали Украине на протяжении всего конфликта. Еще в начале весны 2022 года, вероятно, у Вашингтона имелось определенное понимание максимума, на основании которого они и определяют степень поддержки ВСУ», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

«Что касается финансовой помощи, то она со стороны Штатов и вовсе достигла заоблачных цифр. С другой стороны, Дуда тоже прав в том, что Украина многое недополучила. Так, например, востребованные вооружения передавались офису Зеленскому порционно: между поставками наблюдались длительные перерывы, а градус мощности поставляемой техники рос постепенно», – считает собеседник.

«При этом Кирби и Дуда в своих заявлениях не говорят о чем-то принципиально новом. Западные аналитики и политики давно писали о трудностях контрнаступления, – подчеркивает эксперт. –

Однако со стороны людей, занимающих столь высокие посты, подобные слова исходят чуть ли не впервые».

«По всей видимости, западные страны начинают ощущать издержки вложений в ВСУ. Их общество устало от бесконечных новостей с фронта, а экономика находится не в лучшем состоянии. Скорее всего, лидеры стран НАТО даже начнут плавно подводить украинскую сторону к тому, что ей придется рано или поздно садиться за стол переговоров», – акцентирует Козюлин.

«Вполне возможно, что подобная риторика связана с приближением начала электоральных кампаний в США и Польше. В частности, Анджею Дуде в преддверии выборов необходимо выдать населению хоть небольшой кусочек правды, чтобы избирательная процедура завершилась в выгодном для его партии ключе», – полагает Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

«Кроме того, Варшава пытается вынудить западные страны пересмотреть отношение к Польше.

Дуда как бы намекает Вашингтону и Брюсселю: «С Украиной происходит неладное. Если она падет – мы станем следующим форпостом против России». На этом фоне и протаскивается идея о том, что было бы неплохо отправить в восточноевропейское государство побольше денег», – подчеркивает собеседник.

«С другой стороны, слова Кирби и Дуды не стоит интерпретировать как желание западных стран усадить Украину за стол переговоров. На мой взгляд, союзники офиса Зеленского будут продолжать спонсировать ВСУ до тех пор, пока у них сохраняется уверенность в возможности победить Россию на поле боя и при помощи санкционного давления», – отмечает эксперт.

«Пока эти убеждения остаются достаточно сильными. Соответственно, слова о трудностях контрнаступления можно рассматривать лишь как призывы к корректировке действий, но не к отступлению. Однако ситуация может качественно измениться в случае, если Россия перейдет к наступательным действиям по всему фронту. Тогда позиция Запада быстро изменится», – резюмирует Трухачев.