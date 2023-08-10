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    Самые дальнобойные ракеты Украина ждет от Шольца

    Общественное мнение вынудит канцлера ФРГ Шольца передать Украине ракеты Taurus

    Самые дальнобойные ракеты Украина ждет от Шольца
    @ Markus Schreiber/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    В парламенте Германии продолжается активная дискуссия на тему поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. До сих пор ФРГ отказывалась от передачи ВСУ подобного вооружения, однако теперь сразу пять партий оказывают давление на Олафа Шольца по этому вопросу. Удастся ли канцлеру ФРГ выдержать это противостояние?

    Депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер заявил о намерении выступить с парламентской инициативой для усиления давления на Олафа Шольца. В частности, подчеркивается желание депутатов вынудить канцлера пересмотреть свои позиции по поставкам Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

    По его словам, некоторые представители Социал-демократической партии Германии (именно в ней состоит Шольц) также выступают за передачу ВСУ указанных вооружений. Он отметил, что совместными усилиями блока ХДС и ХСС, а также СДПГ, «Зеленых» и Демократической партии можно «призвать канцлера к поставке» необходимых ракет.

    В СДПГ тоже допускают возможность передачи ракет, однако по мнению эксперта партии по внешней политике Нильса Шмида, в настоящий момент для этого решения не выполнено два условия. Первое – США ранее не поставляли ВСУ аналогичные виды вооружений (здесь Берлин привычно ориентируется на Вашингтон).

    Второе – германские военнослужащие, по словам Шмида, не могут наводить ракеты на цели вместо солдат ВСУ, поскольку это было бы равносильно участию в боевых действиях с Россией. Он подчеркнул, что вопрос с обучением украинцев управлению новой техникой до сих пор остается открытым.

    Напомним, в начале августа власти ФРГ заявили, что поставка Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus не является главным приоритетом. До этого министр обороны страны Борис Присториус публично подчеркивал, что Германия отказывается отправлять ВСУ указанные вооружения.

    Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников упоминал, что страна в срочном порядке нуждается в крылатых ракетах Taurus. Тогда же он отмечал, что «если Бундесвер не сможет поставить такое оружие, правительство ФРГ должно поручить промышленности производить» необходимые образцы.

    В экспертном сообществе считают, что глава немецкого правительства не сможет сопротивляться «провоенному мейнстриму» в Бундестаге, поскольку ранее аналогичную ситуацию можно было наблюдать и в случае с танками. И более того, теперь можно с уверенностью говорить о том, что украинский кризис стал важным фактором внутренней политики Германии.  

    «В целом, тема Украины стала внутренней для ФРГ еще с начала СВО. Множество вопросов, связанных с внутренней и тем более внешней политикой Германии, так или иначе касаются ведущегося конфликта», – сказал Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО.  

    «Большинство решений немецкого руководства сейчас продиктовано стремлением оказать поддержку офису Зеленского. Зачастую такая помощь оказывается вопреки мнению населения и даже здравому смыслу. Ради победы Украины Берлин даже пошел на сокращение экономических связей с РФ. Это привело к увеличению цен на энергоносители, что стало ударом для промышленности ФРГ», – отмечает собеседник. «Таким образом,

    Украина стала важной частью внутриполитической кухни Германии.

    Бундестаг буквально приставил ракету к виску Шольца, вынуждая его подчиниться требованиям трансатлантических союзников. Конечно, определенный период времени канцлер пытался сопротивляться, но как показала практика, он оказался крайне чувствительным к давлению», – считает он.

    «Весь мир успел убедиться, что красные линии германского руководства, запрещающие поставки тех или иных видов вооружений, являются эфемерными. Мы уже видели, как категорическое «нет» Шольца по вопросу поставок танков Leopard превращалось в мягкое «да», – акцентирует эксперт.

    «Поэтому будущее поставок ракет Taurus зависит от ситуации на фронте. Если западным странам станет понятно, что применение ракет целесообразно с военной точки зрения, то немецкое правительство примет решение отправить эти ракеты на Украину», – подчеркивает Соколов.

    «В настоящий момент ХДС и «Зеленые» являются наиболее воинствующими по отношению к России партиями в Бундестаге.

    По их мнению, канцлер Шольц и его партия СДПГ до сих пор остаются мягкотелыми в вопросах взаимодействия с Москвой. При этом в ФРГ именно сложившийся мейнстрим определяет действия тех или иных политиков», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Даже представителей социал-демократов, призывающих относиться к текущей ситуации с некоторой долей сдержанности, достаточно быстро обвиняют в защите интересов России. Все основные СМИ Германии стоят на непримиримых, воинствующих позициях. По их мнению, Украина обязана победить Москву», – отмечает эксперт.

    «Шольц, опасаясь прямой войны России с НАТО, явно тормозит поставки дальнобойного оружия. Однако он также вынужден подчиниться общественному давлению. В конце концов, согласно социологическим данным, большинство граждан ФРГ выступает за оказание военной помощи Украине», – полагает Рар.

    «Что касается технических характеристик, то во многом ракеты Taurus схожи с ракетами Storm Shadow и Scalp», – говорит военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, боеприпас изготовлен из композитных материалов, имеет низкую заметность и дальность полета около 500 км. «На данный момент Германия имеет в своем распоряжении около 600 ракет Taurus. Примерно 150 из них находятся на вооружении Бундесвера и еще 400-450 лежат на хранении.

    Именно запасные боеприпасы предполагается довести до нужных кондиций и поставить на Украину»,

    – подчеркнул он. «Отличительной особенностью данного вооружения является отсутствие экспортной версии. Ракета используется только в одной модификации с дальностью полета 500 км. Напомню, что вариант Storm Shadow для поставок другим странам способен поражать цели на расстоянии 300 км, а французский Scalp – 250», – отмечает эксперт.

    «Таким образом отсутствие экспортной версии является формальной причиной, по которой правительство ФРГ не хочет предоставлять Taurus Украине. Но на самом деле проблема в другом. На фронтах уже горят немецкие Leopard и Marder. Если российские войска начнут уничтожать еще и ракеты, то это станет серьезной антирекламой ВПК Германии», – подчеркивает собеседник.

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