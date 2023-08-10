В Бундестаге решили усилить давление на канцлера по поставкам Киеву ракет Taurus

Депутат Бундестага Кизеветтер выступил с инициативой усилить давление на канцлера Шольца по поставкам Киеву ракет Taurus

Tекст: Александра Юдина

По его словам, депутатам следует подумать о парламентской инициативе, чтобы усилить давление на ведомство канцлера в то время, когда некоторые представители Социал-демократической партии Германии также выступают за поставку, передает ТАСС.

Депутат добавил, что представители блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, а также СДПГ, партии «зеленых» и Свободной демократической партии «могли бы совместно призвать канцлера к поставке вооружений».

Более того, эксперт СДПГ по внешней политике Нильс Шмид также не исключил возможность поставки Киеву таких ракет в будущем, заметив, что для этого пока что не выполнены два условия. Во-первых, США не поставили украинцам аналогичные средства поражения, а вопрос обучения украинских военных управлению ими тоже остается открытым. Во-вторых, Шмид заметил, что германские военнослужащие не могут наводить ракеты на цели вместо украинцев, поскольку это было бы равносильно «участию в войне».

В начале августа власти Германии заявили, что по-прежнему придерживаются мнения, что поставка Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus не является главным приоритетом.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что страна отказывается поставлять Украине немецкие крылатые ракеты. Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киеву в срочном порядке необходимы крылатые ракеты Taurus дальностью действия до 500 км, власти Германии должны принять решение об их поставке.