Берлин обосновал отказ поставлять дальнобойные ракеты Киеву

Глава Минобороны ФРГ Писториус: Для поставки Украине крылатых ракет Taurus не пришло время

Tекст: Вера Басилая

Министр отметил, что США также не поставляют дальнобойные крылатые ракеты Украине. Писториус не исключил, что в будущем Германия может предоставить Taurus Киеву, но время для принятия решения еще не пришло, передает ТАСС.

Главным приоритетом и компетенцией ФРГ, по его словам, являются противовоздушная оборона, учебная поддержка, инженерная и бронетанковая техника, поэтому срочные решения по другому вопросу пока откладываются.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус уже заявлял, что страна отказывается поставлять Украине немецкие крылатые ракеты. Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киеву в срочном порядке необходимы крылатые ракеты Taurus дальностью действия до 500 км, власти Германии должны принять решение об их поставке.