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    Бундесвер считает, что украинцев погибает недостаточно много

    @ Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press

    27 июля 2023, 11:50 Мнение

    Бундесвер считает, что украинцев погибает недостаточно много

    Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев

    писатель, журналист, публицист

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    Тут недавно корреспондент немецкого издания Welt в Москве сказал такую фразу: «Много изменится, как только внутри бундесвера раздастся критика украинских военных».

    Ну, я таки поздравляю Кристофа Ваннера – критика уже раздалась. Издание Bild, которое ведет последовательную антироссийскую линию, внезапно выложило секретные бумаги бундесвера, в которых немецкие военные фиксируют то, что пошло не так с украинским контрнаступлением, и, более того – пытаются понять, кто виноват. И делают вывод – немецкие тренинги украинским военным не только не помогают, но просто вредят.

    Это что-то очень-очень новенькое. 

    «Украинское контрнаступление по освобождению оккупированных территорий продолжается уже семь недель на юге и востоке страны. Но пока войска достигли только весьма скромных успехов: удалось освободить 150 квадратных километров и девять небольших деревень. Но почему не больше? Ведь не менее девяти бригад, то есть примерно 20 тыс. военнослужащих, в период с января по май 2023-го прошли обучение на Западе и были им отлично вооружены. Теперь у Минобороны Германии есть возможное объяснение случившемуся вялотекущему наступлению», – заходит Bild перед тем, как выложить выдержки из документа, который называется «Обзор действий ВС Украины».  

    Что же заметили немецкие вояки, чей опыт в основном ограничивается участием в миссии НАТО в Афганистане, а мы помним «успешность» этой миссии.

    «Их собственные войска иногда разделены на такие малые подразделения, что каждое из них что-то делает, но совместного боевого руководства не видно», – пишут немцы в докладе.

    По данным бундесвера, это не только увеличивает опасность дружественного огня», но также «элементы маневра отсутствуют, сила наступления снижена, огневое превосходство невозможно выстроить». Проще говоря, потому что Украина разделила свои обученные на Западе бригады на крошечные подразделения от 10 до 30 солдат, изолированные от остальных войск, и пусть они атакуют малыми группами вражеские позиции: ни западное обучение, ни превосходное вооружение не помогают.

    Про превосходное вооружение – это термин Bild. Немецкая журналистика никак не может принять уже натуральный факт, продемонстрированный на линии боестолкновения: ни немецкие Leopard, ни зенитки Gepard, ни броневые машины пехоты Martder чудо-оружием стать не смогли и точно так же горят на полях Украины, как старые танки, которые сплавляют Украине бывшие страны Варшавского договора. А так как, по их мнению, этого быть не может, потому что не может быть никогда, то все выводы касаются бездарного устройства самой укроармии и ее контрнаступления в частности. Bild делает небывалый вывод: «Это означает, что превосходство украинских войск, предусмотренное Западом, исчезло».

    А вот отсюда хотелось бы поподробней. На каком этапе оно «исчезло»? С тех самых пор, когда слоган «у русских осталось ракет на три дня боевых действий» внезапно оказался широко распиаренной ложью? Значит ли это, что «предусмотренное Западом превосходство» основывалось на самогипнозе самого Запада? До таких тонкостей Bild уже не доходит. Но зато спецы из немецкой армии пришли к гораздо более принципиальным выводам: «Самая большая проблема – украинская оперативная доктрина как таковая».

    Еще одна проблема украинцев – «чем больше у украинца боевого опыта в качестве солдата и чем выше он поднимется в украинской армии, тем с меньшей вероятностью он усвоит или примет принципы западного военного образования».

    Далее в оценке бундесвера говорится: «Во многих случаях было отмечено, что солдаты без недавнего боевого или военного опыта добиваются большего успеха в обучении, чем те, кто имеет украинское обучение и опыт боевых действий». «Боевой опыт не означает, что военный является хорошим командиром в бою», – приговаривает бундесвер.

    Вкратце – боевые офицеры и обстрелянные солдаты с точки зрения бундесвера уже необучаемы по западным методикам, и в этом – причина неудачи так называемого контрнаступления.

    «Украинские солдаты, которые обучались в Германии, особенно молодые, хорошо поняли «принципы действия огня и движения», однако по возвращении на Украину они сталкиваются с офицерами, которые никогда не действовали по западным методикам». Командирский состав украинской армии бундесвер определяет как «не соответствующий уровню западной военной науки, и от этого наблюдаются значительные недостатки в руководстве, что иногда приводит к неверным и опасным решениям».


    Типа, устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом». Хотя, как мы видим, немцы призывают укрупнять подразделения пехоты и бросать их на оборонительные сооружения русских уже гораздо более мощными рядами. И желательно – поберечь «Леопарды», а стало быть, забрасывать фронт украинскими трупами. Что ж, знакомая концепция, это же не немцы должны идти рядами на убой, а всего лишь унтерменши.

    Что мне еще нравится в позиции бундесверовских военных, которые писали этот документик, так это их невероятная убежденность в своей правоте и вера в то, что они могут учить всех уму-разуму и военной науке. Но вот простой пример: когда пошли на минных полях «Леопарды» с машинами «Брэдли», состоялся разбор полетов, в ходе которого оказалось, что именно немцы, обучавшие экипажи немецких танков, вдалбливали украинцам, что «минные поля – это ничего страшного, ведь их можно просто объехать». Они, оказывается, даже не представляли, что минное поле может быть шире двухсот метров. Что они там еще себе представляют, пока трудно понять. Но уже закрадывается мысль, что немецкая современная наука принесет столько же пользы, сколько и «самый лучший танк в мире». Но в этом они признаться не могут и поэтому валят все на украинцев. Как пишет тот же самый Bild: «…в результате контрнаступление украинской армии пока идет вяло».

    Слово «пока» тут очевидно лишнее.

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