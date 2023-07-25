Рар: Бундесвер критикой ВСУ пытается назначить виновных в провале контрнаступления

Германский политолог Рар: В бундесвере пытаются назначить виновных за провал контрнаступления ВСУ

Западные военачальники были уверены, что после обучения бойцов ВСУ на их полигонах украинская армия одержит победу на поле боя. Этого не произошло, теперь они пытаются придумать объяснения провалу. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее бундесвер раскритиковал вооруженные силы Украины за отсутствие успехов после обучения на Западе.

«В Германии ищут причины и объяснения, почему в рамках украинского контрнаступления до сих пор нет очевидных успехов. И естественно, Берлин пытается назначить виновных. Все были твердо уверены в том, что натовское оружие поможет ВСУ одержать победу уже к лету. Как мы видим, этого не произошло», – сказал германский политолог Александр Рар.

«Вместе с тем и у самих украинцев есть большие вопросы к бундесверу. В частности, они жалуются на старомодные подходы немецких военных к обучению. А также на то, что, например, им не разрешают тренироваться с дронами. Для использования беспилотников нужно получить специальное разрешение от местных властей, а бюрократия здесь очень неповоротливая», – отметил он.

«Однако я полагаю, что Германия и страны Восточной Европы продолжат обучение украинских солдат на своей территории. Берлин вообще во многом принял точку зрения Польши и прибалтов о том, что Украина – их форпост против России, а значит, украинцев нужно во всем поддерживать. Пока есть оружие, его готовы поставлять», – рассуждает собеседник.

«Германия даже готова строить завод по производству боеприпасов на Западной Украине. Компания Rheinmetall ведет переговоры об этом через немецкое правительство с украинскими властями. Хотя во многом это скорее вопрос бизнеса. А в Польше создается совместная немецко-польская база для технического обслуживания танков Leopard. Таким образом, немецкий ВПК закрепляется теперь на востоке», – добавил Рар.

Ранее представители бундесвера подготовили доклад с пометкой «только для служебного пользования», в котором говорится, что вооруженные силы Украины плохо реализуют в бою полученные в ходе обучения на Западе навыки. Об этом пишет немецкая газета Bild.

В документах отмечается, что ряд подразделений ВСУ делят «на слишком маленькие составные части», которые выполняют «какие-то действия» без «единого ведения боя». В результате возникает угроза попадания по своим. Также бундесвер упрекнул ВСУ за отсутствие элементов ведения боя, позволяющих добиться огневого превосходства в решающий момент. По мнению немецких военных, если так действовать, то не помогут ни обучение на Западе, ни техническое или численное превосходство.

Проблема, по мнению авторов документа, заключается не в ошибках конкретных людей, а в «украинской боевой доктрине». Подчеркивается, что чем больше опыта военный получил в ВСУ, чем выше его звание, тем меньше он усваивает принципы пройденного на Западе обучения. По версии немецких военных, молодые украинские солдаты, которые усваивают материал, возвращаясь на Украину, исполняют приказы офицеров, которые не в состоянии действовать по западному образцу.

Bild, ссылаясь на доклад, пишет, что «украинские офицеры перечеркивают успехи», достигнутые солдатами при обучении на Западе. Издание указывает, что бундесвер в докладе крайне критически оценивает ВСУ, в результате контрнаступление украинской армии «до сих пор идет скорее медленно».