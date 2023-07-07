Украина помогла России завладеть секретами ракеты Storm Shadow

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7 июля, пятница  |  Последнее обновление — 19:08  |  vz.ru
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Россию провоцируют запретить транзит газа через Украину

Газпром предупредил Европу о риске остановки украинского транзита Максим Блинов/РИА Новости
Несмотря на почти полтора года СВО и почти десять лет санкционной конфронтации, транзит российского газа в ЕС через Украину продолжает идти. Заинтересованы в этом, на самом деле, все три участника. Однако ситуация может измениться в любой момент. Газпром открыто предупреждает, что «Нафтогаз» напрашивается на введение санкций против него. Почему транзит до сих пор идет и кто заинтересован в его прекращении? Подробности...
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США готовы обречь на страдания несколько поколений украинцев

Передача Украине кассетных боеприпасов обернется массовой гибелью мирного населения U.S. Navy/REUTERS
В США обсуждают поставки Украине «наименее опасных» кассетных боеприпасов. Несмотря на попытки Вашингтона «сгладить углы», мировое сообщество возмущено готовностью Пентагона отправить в зону конфликта негуманное оружие. Почему в США задумались о передаче кассетных боеприпасов ВСУ и какие выводы из этого следуют? Подробности...
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Для борьбы с беспилотниками создаются зенитные комплексы будущего

Так выглядит образец новой зенитной установки на базе БТР-82А t.me/bmpd_cast
Российские беспилотники – особенно барражирующие боеприпасы – стали одним из самых мощных средств поражения бронетехники ВСУ в небе спецоперации. Однако такие же аппараты, причем нового поколения, активно создаются на Западе. Эта угроза, похоже, вполне осознана, и в стране создаются специальные зенитные комплексы для борьбы с ними. Как они выглядят и как их можно сделать еще лучше? Подробности...
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Воровство у России стало символом краха украинского авиапрома

Последний авиапроект Украины – Ан-178. Тоже мертворожденный Zuma/ТАСС
Из страны, способной к изобретению и созданию, Украина окончательно превратилась в страну, способную только к воровству. По крайней мере, именно на такие мысли наводит сюжет вокруг ареста на Украине российского самолета – как и собственно всей судьбы независимого украинского авиапрома. Впрочем, шанс на его возрождение остается, но зависит это опять-таки от России. Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Зачем праздновать победу над Японией

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Англосаксы применили к Японии иную, чем к другим зависимым странам, тактику: опасаясь растущей мощи царской России, они стали превращать Японию в таран против нашей страны. И уже потом сами японцы английскую теорию «бремени белых» перекроили в теорию «бремени желтых». Подробности...
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Удар по Макеевке – часть кровавого шоу Зеленского

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Контрнаступление проваливается, самолеты не дают, премьер Румынии паникует. Что делать ЗЕ-команде? Она идет по привычному пути – пытается исказить реальность в информационном поле. Подробности...
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Франция качается, но может и утонуть

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Если бы Франция по-прежнему была восходящей (или, по крайней мере, устойчиво сохраняющей свои позиции) страной, нынешние буйства, чинимые инородцами, можно было бы рассматривать, как политический триппер. Но Франция устойчиво стагнирует. Подробности...
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Зачем Зеленский позорит Запад

Взрыв в Киеве как история всей Украины

Столтенберг остался для нового «контрнаступа»

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Новый сегмент крупнейшего терминала открыт в Домодедово

240 тысяч квадратных метров — такова площадь нового сегмента аэропорта Домодедово, только что введенного в эксплуатацию. Терминал Т2 должен стать крупнейшим в Европе пассажирским терминалом под одной крышей, обслуживание рейсов должно начаться 11 июля.
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Франция близка к введению ЧП на фоне усиливающихся беспорядков

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Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

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    Украина помогла России завладеть секретами ракеты Storm Shadow

    Изучение трофейной Storm Shadow удешевит борьбу ВС РФ с этим типом ракет
    		  
    7 июля 2023, 18:40
    Фото: ABACA/Reuters
    Текст: Дарья Волкова,
    Евгений Поздняков

    Российская армия получила в свои руки ценнейший трофей – франко-британскую ракету Storm Shadow, с помощью которой противник наносит удары по тыловым объектам с дальних дистанций. В чем заключаются особенности этой ракеты и как анализ ее «начинки» повлияет на тактику противодействия подобным комплексам?

    Накануне российские военные из добровольческого отряда «Барс-11» захватили франко-британскую крылатую ракету Storm Shadow. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник Военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. По его словам, снаряд был разрушен лишь частично, поскольку упал плашмя.

    «Ракета нашими техническими специалистами прямо на поле боя расчленена на несколько частей. Фугасная и кумулятивная части отдельно, блок управления отдельно, сложили крыло для удобства транспортировки», – рассказал Рогозин. Он добавил, что в боезаряде использована электроника очень высокого уровня.

    В своем Telegram-канале Рогозин отметил, что матчасть ракеты пришлось доставать из «серой зоны» линии боевого соприкосновения под артобстрелом. Кроме того, украинские диверсанты пытались перехватить в дороге машину с ракетой и машину сопровождения. Операция по эвакуации трофейной Storm Shadow длилась два дня.

    В настоящее время снаряд направили на одно из оборонных предприятий Москвы. Рогозин отметил, что специалисты изучат алгоритмы системы управления вооружения и поделятся ими с экспертами ПВО, что позволит найти «противоядие» для наших систем РЭБ.

    Американское издание The Drive пишет, что ракета может представлять огромную разведывательную ценность для России. Отмечается, что в конструкции Storm Shadow применены решения, обеспечивающие малозаметность. По мнению газеты, полезными для ВС РФ могут оказаться материалы, из которых создан снаряд, а также конструкция боеголовки.

    Боеприпас получил инерциальную систему наведения с коррекцией по GPS, а на финальном этапе полета ракета использует инфракрасную головку самонаведения (ГСН) с автоматическим распознаванием цели. Как пишет издание, изучение ГСН, бортовой электроники и программного обеспечения позволит найти в ракете слабые места.

    «В первую очередь анализ Storm Shadow позволит точно узнать, из каких композитных материалов состоит ракета. Эта информация станет важным шагом на пути усовершенствования наших станций РЭБ. Кроме того, Россия получает возможность детально разобрать инерциальную систему наведения снаряда», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Движение к цели Storm Shadow осуществляется в три фазы. На первом этапе боезаряд получает данные с базы, что позволяет достаточно точно направить ракету в необходимый квадрат. Затем, уже в полете, снаряд считывает данные системы GPS. Таким образом, корректировка траектории происходит непосредственно в воздухе», – отмечает собеседник.

    «На последнем этапе задействуется тепловая система самонаведения, которая молниеносно сравнивает заложенный в ракету образ цели с тем, что видит камера снаряда. Подобная трехфазная система позволяет нанести удар с максимальной точностью. Теперь у ВС РФ появляется возможность изучить эту систему изнутри», – подчеркивает эксперт.

    «Более того, после детального изучения противодействие снарядам станет дешевле, поскольку мы сможем ориентироваться в большей степени на системы РЭБ, хотя ранее приходилось задействовать боеприпасы «Панцирь», – акцентирует собеседник.

    «Точно оценить время, необходимое для анализа Storm Shadow, трудно. Однако, как показывает практика, на детальное рассмотрение может уйти около месяца. Тем не менее наиболее важные данные появятся уже через неделю начала комплексной работы по этому направлению», – резюмирует Кнутов.

    «Англо-французская крылатая ракета Storm Shadow – ценный трофей для нашей оборонной промышленности. Научно-исследовательские институты полностью изучат эту ракету, ее сильные и слабые стороны, технические возможности и так далее», – сказал Айтеч Бижев, экс-заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО государств – участников СНГ.

    «Особенно ценно, что в условиях военных действий и очевидного конфликта с НАТО нам удалось заполучить такой образец. Если мы захотим что-то из применяемых там технологий внедрить у себя – мы это сделаем, возьмем на вооружение», – отметил он.

    «Но наиболее важно то, что мы сможем совершенствовать свою систему противовоздушной обороны.

    Для этого на основе полученных данных будут созданы аналоги ракет – мишени, по которым расчеты комплексов ПВО будут учиться работать», – рассуждает эксперт. «Конечно, британцы и французы будут как-то реагировать на произошедшее, модернизировать свою систему. Но речь не идет о каких-то очень существенных изменениях, для которых нужно много времени. Скорее всего, они сделают какие-то технические доработки», – добавил он.

    «В целом в рамках специальной военной операции мы каждый день учимся, изучаем противника в условиях реальных военных действий. У нашей армии накоплен бесценный опыт противодействия всему арсеналу, что есть у НАТО, причем для всех родов войск», – заключил Бижев.
     
     
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