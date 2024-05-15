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    Байден предъявил обвинения китайскому автопрому
    ПВО Крыма сбила за ночь десять украинских ракет ATACMS
    Генштаб ВСУ признал отступление около Волчанска в Харьковской области
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    Захарова заявила об открытой угрозе США в адрес Грузии
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    Мнения
    Александр Тимохин Александр Тимохин Ради чего Белоусов готов жертвовать собой

    Правильно ли то, что министром обороны назначается человек, не имевший отношения к военной службе? Да, правильно. На этой должности и нужен человек не из «системы», смотрящий на нее независимым взглядом. Тот факт, что Андрей Белоусов не военный – не минус для этой должности, это его преимущество.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Евросоюз расширялся против России

    Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.

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    Игорь Перминов Игорь Перминов Как главный русофоб Болгарии стал посмешищем

    Если Болгария не хочет остаться на задворках истории и избавиться от нынешней колониальной зависимости, ей необходимо прежде всего отказаться от навязанной Вашингтоном и Брюсселем пещерной русофобии и задуматься о собственных национальных интересах.

    12 комментариев
    15 мая 2024, 09:22 • Новости дня

    Politico: Вашингтон не разрешает Киеву атаковать российские территории

    Tекст: Александра Юдина

    Из-за продвижения ВС России в Харьковской области украинские власти пытаются добиться от США разрешения на нанесение ударов по российской территории оружием НАТО, однако Вашингтон согласия не дает, пишет Politico.

    По данным газеты, Киев предпринимает попытки убедить президента США Джо Байдена дать возможность ВСУ наносить удары по российской территории, однако позиция Белого дома не изменилась – в Вашингтоне продолжают настаивать на оборонительных действиях, а не наступательных, передает РИА «Новости».

    Украинские чиновники, как отмечает издание, жалуются, что именно такая политика «удерживает ВСУ от нанесения ударов по российским позициям».

    Ранее в Генштабе ВСУ признали отвод войск с позиций около Волчанска в Харьковской области на фоне успехов ВС России.

    14 мая 2024, 10:11 • Новости дня
    Руководство ВСУ сбежало из Купянска

    Водолацкий: Руководство ВСУ бросило подразделения прикрытия и сбежало из Купянска

    Руководство ВСУ сбежало из Купянска
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Александра Юдина

    Руководство украинской армии покинуло город Купянск в Харьковской области, оставив только подразделения прикрытия, сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

    По его словам, в Купянске нет военных, киевское руководство давно сбежало, также уехала местная власть, остались только подразделения прикрытия, передает ТАСС.

    Также депутат отметил, что в Купянске тяжелая боевая обстановка, туда направлены подразделения из западных стран, регулярные военные из Польши и Чехии под флагом наемников.

    По словам Водолацкого, Харьковское направление является самым важным и перспективным для российских сил, так как со стороны Харькова идут обстрелы Белгородской области.

    Ранее руководитель российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что для усиления ВСУ на Купянском направлении поступило много наемников, включая франкоговорящих и говорящих на польском. СМИ писали, что иностранные наемники используются Украиной как расходный материал, они предназначены для «самопожертвования».

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    14 мая 2024, 19:44 • Новости дня
    Назван состав группы украинских диверсантов для прикрытия подрыва «Северных потоков»

    Украинский политик Деркач рассказал о об использовании спецслужбами США украинцев для прикрытия подрыва «Северных потоков»

    Назван состав группы украинских диверсантов для прикрытия подрыва «Северных потоков»
    @ REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Спецслужбы США использовали группу украинцев под руководством полковника ВСУ Романа Червинского для прикрытия диверсии на газопроводе «Северный поток», заявил украинский политик Андрей Деркач.

    Деркач в интервью проекту проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил, что удалось установить всю группу украинских диверсантов. В нее, том числе, входил Андрей Бургомистренко, ранее руководивший украинской компанией по работе с радиоактивными отходами «Радон». Также в составе группы были офицер седьмого управления контрразведки СБУ Сергей Кузнецов, Олег Варава, бывший заместитель мэра Белой Церкви Руслан Руденко. В команде была и женщина – Марина Ситало, считающаяся одним из лучших технодайверов Украины. Она является специалистом по изготовлению подводных смесей и имеет опыт погружения в разных точках земного шара.

    Деркач заявил, что группа под руководством Червинского работала для прикрытия, выполняя погружение и, вероятно, бутафорную установку средств инициализации. Подготовка диверсантов велась долгое время, в том числе на территории Житомирской области. «Там есть Соколовский карьер, его глубина приблизительно 110 м. Тренировки сначала проходили там, потом в Румынии, рядом с натовской базой Мангалиа. Они тренировались на «Южных потоках», арендовали большую яхту, а потом их перевезли в Польшу. Была подготовлена более мелкая яхта «Андромеда». Про нее и писали западные издания», – пояснил украинский политик.

    По его словам, всей группе изготовили паспорта граждан Румынии. Операцию курировал Кристофер Смит, на тот момент работавший в посольстве США на Украине, а ныне – помощник госсекретаря США по Европе и Азии. По словам Деркача, у Смита, который также имеет отношение к ЦРУ, сложились хорошие личные отношения с бывшим руководителем ГУР Минобороны Украины Василием Бурбой. «Cобственно говоря, его воспитанник - это Кирилл Буданов», – пояснил Деркач. Политик добавил, что именно Смит принимал участие и организовывал операцию прикрытия при подрыве газопроводов.

    «Когда делается легенда прикрытия, то она делается качественно. Мы же не отнимаем опыт ЦРУ или МИ-6 при подготовке подобных операций. У них достаточно богатый опыт использования прокси или легенд для формирования определенной позиции, ухода от ответственности. Собственно, это и произошло», – отметил Деркач. Он напомнил, что версия про стоящие за подрывами «Северных потоков» украинские спецслужбы, родилась на Западе в американских СМИ The Washington Post, The New York Times, The Hill. Там Червинского и его группу представили как Робин Гудов, которые взорвали газопроводы.

    Также Деркач рассказал, что сейчас проверяется информация о причастности спецслужб Украины к созданию «грязной бомбы». В частности, к делу может быть причастно предприятие «Радон»
    «Это шесть предприятий на территории Украины. Такой концерн, который занимается работой с радиоактивными отходами. Монополист в том числе по высокоактивным отходам. Бургомистренко – специалист в этой области», – говорит Деркач.

    Он добавил, что для Киева ядерный шантаж является нормой, они делали это перед СВО и во проведения спецоперации. «Вопрос в другом: они знают об этом, участвуют в этом или руководят этим процессом с точки зрения эскалации? На самом деле это очень важный и серьезный вопрос», – заключил политик.

    Информацию о причастности к подрыву «Северных потоков» украинских диверсантов прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он пояснил, что механизмов по обмену информацией о подрывах «Северных потоков» между Москвой и Киевом нет, а поэтому если эта информация может представлять какую-либо ценность, то «это то, на что должны обратить пристальное внимание датчане, шведы и другие.

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    14 мая 2024, 19:23 • Новости дня
    Лондон подтвердил разрешение Украине бить британским оружием по Крыму
    Лондон подтвердил разрешение Украине бить британским оружием по Крыму
    @ Tomasz Waszczuk/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Лондон одобрил атаки Киева по территории Крыма британским оружием, заявил глава Минобороны королевства Грант Шаппс.

    У Украины есть разрешение на использование оружия «на территории Украины, включая Крым», которую Британия считает «неотъемлемой частью» Украины, сказал Шаппс, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что Лондон продолжит разрешать использование своего оружия в других странах «в соответствии с международным гуманитарным правом».

    В апреле Британия подписала соглашение с киевским режимом, дающее британским компаниям возможность открывать на территории Украины ремонтные предприятия.

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    14 мая 2024, 20:10 • Новости дня
    Ушаков назвал мудрой позицию КНР по «мирной» конференции в Швейцарии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия ценит мудрую позицию Пекина в отношении неучастия Китая в международной конференции в Швейцарии по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

    Он отметил, что позиция Китая мудрая и взвешенная, передает ТАСС. Китай отказался от участия в этой конференции. В Пекине заявили, что обсуждать мир на Украине без участия России не имеет смысла.

    Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что на конференции в Швейцарии Киев намерен принять «формулу мира» окончательно.

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    14 мая 2024, 16:48 • Новости дня
    В Киеве назвали всех уклонистов цыганами

    В Киеве отказались считать уклонистов украинцами

    В Киеве назвали всех уклонистов цыганами
    @ wikipedia.org

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-советник главы МВД Украины Виктор Андрусив заявил, что уклонисты не могут называть себя украинцами, потому как они – цыгане, сообщает издание «Страна».

    Андрусив считает, что «уклонисты», сбежав из страны, выбрали цыганскую жизнь, они будут всю жизнь жить в каких-то контейнерах и работать только на черных работах из-за незнания языка и невозможности подтвердить квалификацию, передает «МК».

    Ранее в украинском сегменте социальной сети с короткими видео TikTok на фоне звучащих на Украине заявлений о необходимости мобилизации женщин появилась женская версия тренда «ухилянт» (уклонист).

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    14 мая 2024, 15:06 • Новости дня
    Белоусов призвал опережать ВСУ в технологиях

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Важно улучшать военное образование и адаптировать опыт спецоперации, поскольку украинская армия быстро учится, заявил кандидат на пост главы Минобороны Андрей Белоусов на заседании Совфеда.

    Применение новых технологий меняет ситуаций каждую неделю, нужно «не просто учиться и следовать», необходимо упреждать ВСУ, сказал Белоусов, передает ТАСС.

    Такая работа налажена с Генштабом ВС России, она требует «повседневного включения». Необходимо обобщать опыт применения новых технологий, отрабатывать новые формы ведения и новые методы ведения боевых действий.

    Также он заявил, что все дела Министерства обороны являются первоочередными, «других просто нет».

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    14 мая 2024, 13:12 • Новости дня
    Зеленский попросил у Блинкена две системы Patriot

    УНИАН: Зеленский попросил у Блинкена две системы Patriot для Харькова и области

    Зеленский попросил у Блинкена две системы Patriot
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном попросил две системы Patriot для защиты Харькова и Харьковской области, пишет украинское агентство УНИАН.

    По информации издания, Украине важно получить военную помощь от США как можно скорее, передает ТАСС.

    Также СМИ сообщает, что президент обратил внимание на насущную потребность усиления противовоздушной обороны Украины, так как системы и средства ПВО являются «самым большим дефицитом для ВСУ».

    Ранее газета The Wall Street Journal писала, что инициатива США по оказанию помощи Киеву с целью перехвата инициативы на поле боя и укрепления обороны кажется недосягаемой.

    Американские СМИ писали ранее, что Блинкен «на фоне военных успехов России» прибыл на Украину.

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    14 мая 2024, 13:40 • Новости дня
    Российские войска освободили Бугроватку в Харьковской области
    Российские войска освободили Бугроватку в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки подразделения группировки «Север» в ходе активных действий освободили населенный пункт Бугроватка в Харьковской области, сообщило Министерство обороны.

    Подразделения продвинулись в глубину обороны ВСУ, поразили живую силу и технику 23-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны у Веселого, Волчанска и Липцов в Харьковской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также группировка отразила контратаку штурмовой группы 120-й бригады теробороны у Старицы в Харьковской области. Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 135 человек и две бронемашины.

    При контрбатарейной борьбе поражены чешская машина РСЗО Vampire, гаубица Д-20, три САУ «Гвоздика», машина ЗРК «Стрела-10» и немецкая зенитная самоходная установка Gepard.

    Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что ВС России взяли под контроль западную и северную части города Волчанска.

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    14 мая 2024, 12:20 • Новости дня
    Эксперт: Отказом от российского урана США провоцируют рост мировых цен

    Экономист Митрахович объяснил «лазейку» в законе Байдена о запрете импорта урана из России

    Эксперт: Отказом от российского урана США провоцируют рост мировых цен
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    США, получив первые результаты от восстановления собственного производства обогащенного урана, решили ограничить импорт из России. Такая мера Вашингтона может спровоцировать рост мировых цен. При этом Россия не столкнется с серьезными последствиями. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее Байден подписал указ о запрете импорта российского урана с оговорками.

    «В мире существует достаточно много стран, где добывается уран. Это и Канада, и Австралия, и Казахстан, и западноафриканские республики. Проблема заключается именно в обогащенном сырье. Россия является крупным поставщиком. Конкуренцию нам может составить европейская транснациональная компания URENCO, но ее мощности загружены. Поэтому теперь американцы могут столкнуться с определенными трудностями», – отметил Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ. 

    По его словам, именно на такой случай в Вашингтоне сохранили лазейку. «В указе Байдена содержится оговорка о том, что до 2028 года можно продолжать закупки у России. Ситуация, при которой у США не будет хватать урана для работы атомных станций, таким образом исключается», – уточнил спикер. Как полагает Митрахович, власти Соединенных Штатов, принимая решение по российскому сырью, делают ставку на развитие собственного производства.

    «В Америке есть технология обогащения урана, они какое-то время этим даже занимались. Но на определенном этапе в силу глобализации было решено, что экономически выгоднее покупать на стороне. Сейчас же в период деглобализации, экономических и санкционных войн, каждая страна пытается вернуть себе самостоятельность в плане производства многих ключевых товаров или объектов, технологических ресурсов. Это касается и США», – детализировал эксперт.

    Он напомнил, что Штаты уже начали восстанавливать свои мощности, а Байден отчитывался о производстве 90 кг обогащенного урана. «Конечно, это на порядок меньше того, чем им нужно. Я думаю, что цель – в следующем десятилетии выйти на самостоятельное производство необходимого сырья. Пока же США продолжат его закупать в других странах, в том числе и в России», – полагает собеседник. Вопрос только в том, по какой цене удастся это делать.

    Митрахович допускает, что решение Вашингтона по российскому урану может спровоцировать рост мировых цен. «Всякие ограничения всегда так или иначе разрывают цепочки, сложившиеся экономические связи. Я не исключаю, что будет увеличиваться стоимость и урана, и атомного топлива. Рынок в целом будет дезинтегрирован», – прогнозирует специалист.

    При этом Россия не столкнется серьезными последствиями из-за запрета поставок урана в США. «Мы будем продавать тем, с кем сотрудничаем, а именно – странам Глобального Юга и Востоку. Там растет энергопотребление, и для нас – как поставщиков энергоресурсов – это хорошо. Более того, «Росатом» строит атомные станции в разных регионах мира. У нас, например, есть проекты в Китае, Индии, Турции, Египте», – заключил Митрахович.

    Ранее президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт российского урана. Речь идет о «необлученном, низкообогащенном уране, произведенном в Российской Федерации или российским предприятием».

    Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что закон поможет укрепить «энергетическую и экономическую безопасность» США за счет снижения «зависимости от России в области гражданской ядерной энергетики». По мнению Салливана, недавно одобренное выделение 2,72 млрд долларов в эту сферу «даст толчок созданию новых обогатительных мощностей в США».

    Закон вступит в силу через 90 дней после его подписания. Документ обязывает минэнерго США найти и предоставить Конгрессу способы замещения поставок урана из России. Однако при отсутствии альтернативных источников ведомство до января 2028 года сможет выдавать разрешения на импорт из РФ.

    При этом крупнейшая в Соединенных Штатах компания в области ядерного топливного цикла Centrus уже предупредила, что после введения запрета обратится к профильным ведомствам с запросом внести исключения, чтобы продолжить поставки урана своим клиентам и обеспечить интересы всей американской атомной отрасли, сообщает РИА «Новости».

    По оценкам издания The Washington Post, американские компании тратят около 1 млрд долларов в год на закупку обогащенного урана у «Росатома». Аналитики британской газеты Guardian считают, что вместо России Вашингтон может обратиться за альтернативными источниками необходимого сырья к Канаде, Франции или Японии.

    В то же время посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов убежден: подписанный Байденом закон обернется очередным потрясением в международных экономических отношениях, в том числе и для самих США. «Не имея достаточного количества национальных обогатительных мощностей, Вашингтон наносит ущерб своей экономике. Причем финансовые потери для США будут куда больше, чем для России. Однако местным стратегам главное – навредить нашей стране», – говорится в комментарии дипломата в Telegram-канале посольства.

    Антонов считает, что США пытаются «поставить на колени отечественные профильные компании». Но, по его мнению, они будут работать по другим направлениям, а «локти кусать придется вашингтонским горе-стратегам».

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    14 мая 2024, 10:09 • Новости дня
    Блинкен прибыл на Украину на фоне военных успехов России

    NYT: Блинкен прибыл на Украину на фоне военных успехов России

    Блинкен прибыл на Украину на фоне военных успехов России
    @ BRENDAN SMIALOWSKI/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Госсекретарь США Энтони Блинкен «на фоне военных успехов России» прибыл на Украину, сообщают американские СМИ.

    Как пишет газета The New York Times, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника, госсекретарь собирается обсудить с украинским руководством ситуацию на передовой и дальнейшие меры поддержки киевского правительства, передает Ura.ru.

    Блинкен собирается акцентировать, что Украина «должна прогрессировать в демократии» и реформах, направленных на борьбу с коррупцией, говорится в публикации NYT.

    Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) заявил, что обстановка для ВСУ становится критической в Харьковской области.

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    14 мая 2024, 23:12 • Новости дня
    США собрались утроить выпуск самой большой неядерной бомбы GBU-57

    Tекст: Денис Тельманов

    Армейский завод в штате Оклахома готовится увеличить производство самой большой неядерной бомбы США, известной как Massive Ordnance Penetrator, как минимум втрое.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

    Отмечается, что бомбы этого типа часто упоминаются в контексте возможных атак на находящиеся глубоко под землей ядерные объекты Ирана или КНДР.

    GBU-57 предназначены для поражения сильно укреплённых подземных объектов.

    Ожидается, что завод выйдет на повышенную мощность к осени текущего года.

    Ранее сообщалось, что Пентагон может отказаться от программы американской межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel, ее реализация сильно задерживается.

    Замминистра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант заявил, что программу можно «ресертифицировать» почти без изменений, можно внести в нее изменения, а можно и «отменить».

    До июля Пентагон собирается определиться по «фундаментальным вопросам», в том числе о возможных «альтернативах». Также требуется провести независимую оценку потолка стоимости реализации программы.

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    14 мая 2024, 18:46 • Новости дня
    СМИ назвали возможные решения Трампа по конфликту на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    В США предположили сценарии, что будет делать экс-президент Дональд Трамп с Украиной, придя к власти.

    Как пишет The Wall Street Journal, Трамп восхищается российским президентом Владимиром Путиным и считает конфликт на Украине обузой для США, «но в случае переизбрания у него будут веские причины не допустить победу России».

    На данный момент Трамп заявляет о стремлении добиться окончания конфликта через переговоры, но многие обеспокоены, что, вернув власть, он будет молчать или не препятствовать России.

    Предполагается, что второй срок Трампа, скорее, пройдет по одному из двух сценариев. Согласно первому, Трамп может сохранить политику администрации президента Джо Байдена по Украине, отказавшись подталкивать ее к переговорам и продолжая предоставлять различную военную помощь. Согласно второму, Трамп может предоставить Украине системы вооружений, которые администрация Байдена не хотела разрешать.

    Следующие выборы президента США состоятся 5 ноября. И Байден, и Трамп уже заручились поддержкой достаточного числа делегатов от своих партий, чтобы стать официальными кандидатами. Таким образом, как и четыре года назад, борьба за пост президента США развернется между этими двумя политиками.

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    15 мая 2024, 08:20 • Новости дня
    ПВО Крыма сбила за ночь десять украинских ракет ATACMS

    Минобороны: Российская система ПВО сбила десять ракет ATACMS над Крымом

    ПВО Крыма сбила за ночь десять украинских ракет ATACMS
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО за минувшую ночь сбила десять ракет ATACMS над Крымом, сообщили в пресс-службе Минобороны.

    По данным оборонного ведомства, российская ПВО сбила в ночь на среду десять американских оперативно-тактических ракет ATACMS, а также французские управляемые авиабомбы Hammer, американские противорадиолокационные ракеты HARM, крупнокалиберные реактивные снаряды и беспилотники над Крымом, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что система ПВО сбила за ночь 17 беспилотников над российской территорией.

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    14 мая 2024, 15:07 • Новости дня
    AP: Продвижение в Харьковской области поможет России полностью освободить ДНР и ЛНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Продвижение российских вооруженных сил в Харьковской области приведет к рассредоточению ВСУ по линии фронта, что позволит России добиться успеха в освобождении территорий ДНР и ЛНР, сообщил в комментарии агентству Associated Press (AP) командир батальона 92-й бригады ВСУ Юрий Федоренко.

    По его словам, для достижения успеха в ДНР и ЛНР России необходимо было рассредоточить оборону ВСУ, поэтому российские войска и начали кампанию именно в Харьковской области, передает ТАСС.

    Федоренко заявил также, что аналогичный фронт может быть открыт в Сумской области, и указал на проблемы с поставками американской военной помощи. Заявив, что пройдет «не менее двух месяцев, прежде чем поступающие поставки удовлетворят потребности Киева в удержании линии» фронта.

    AP также отмечает со ссылкой на неназванных украинских военных, что ситуация стала «окном возможностей для Москвы и одним из наиболее опасных моментов для Киева в продолжающемся два года конфликте».

    Ранее во вторник российские войска освободили Бугроватку в Харьковской области.

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    14 мая 2024, 14:25 • Новости дня
    Российские военные уничтожили склады ВСУ с западным вооружением по наводке беженцев

    WSJ: Российские военные уничтожили склады ВСУ с западным вооружением по наводке беженцев

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия России по наводке украинских беженцев смогла вычислить и уничтожить секретные склады ВСУ с западным оружием, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников (WSJ).

    Россия успешно использует записи с камер и спутниковое наблюдение для отслеживания поставок оборудования и боеприпасов из Польши и других стран Запада на секретные склады на Украине, по которым наносит удары беспилотниками и управляемыми ракетами, пишет WSJ, передает РИА «Новости».

    Как отмечают журналисты, в деле замешаны также украинские беженцы, проживающие в Польше. Они, по данным издания, расставили камеры наблюдения на различных объектах на украинской территории, которые фиксируют передвижение западного вооружения.

    Представитель западной военной разведки сообщил, что это позволило силам России уничтожить ключевое оружие ВСУ, полученное от западных союзников Киева.

    Ранее ВС России уничтожили цех по производству ударных беспилотников ВСУ.

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    Запретив два года назад импорт из России нефти, угля и газа, США продолжили покупать российское ядерное топливо. Теперь санкции затронули и его. Однако запрет составлен так хитро, что ничего, кроме цен, может и не измениться. Почему для США так важно сохранить возможность покупать российское ядерное топливо? Подробности

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    Евросоюз переписал историю своего участия в войне с Россией

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    Украинские националисты сдают оборону Харькова

    В ходе наступления в Харьковской области в плен сдались десятки боевиков националистического подразделения «Кракен». Они пожаловались на отсутствие огневых точек и плохую организацию обороны. То, что в области сложилась критическая обстановка для Украины, признал куратор «Кракена» Кирилл Буданов. В экспертной среде считают, что в ходе создания буферной зоны российская армия окончательно разгромит «Кракен». Подробности

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    Прорыв под Харьковом вызвал на Украине отставки, слухи и срочную переброску войск

    Идущее вот уже несколько дней наступление российских войск на северном направлении вызвало потрясения по всей Украине. Главный скандал оказался связан с состоянием оборонительных сооружений. Что говорит о происходящем киевская пропаганда, каковы настроения людей в Харьковской области и какой эффект на ВСУ уже оказали действия России близ Харькова? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Молдавия повысила голос на Россию

      Премьер-министр Молдавии Дорин Речан потребовал вывести российских миротворцев из Приднестровья с учетом «новых обстоятельств». Что это за обстоятельства? И какое отношение они имеют к желанию Запада и Украины втянуть Молдавию в военный конфликт?

    • Почему Белоусов вместо Шойгу

      Сергей Шойгу переходит на работу в Совбез РФ, его место в Министерстве обороны займет Андрей Белоусов. В разное время он возглавлял Минэкономразвития, был советником президента по экономике и вице-премьером. Его кандидатура многих удивила. Но удивляться тут нечему.

    • Война с Украиной в Южной Америке

      «Гайана стала эпицентром величайшей угрозы миру в Южной Америке. Там уже 12 баз ЦРУ, 14 секретных баз Пентагона… Точно так же, как готовили Украину против России, они готовят Гайану, недооценивая нас», – заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Это означает войну? Вполне вероятно, да.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

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