Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.8 комментариев
В Генштабе ВСУ признали отвод войск с позиций около Волчанска
Украинские войска отступили из населенных пунктов Лукьянцы и Волчанск Харьковской области, сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Отмечается, что такой шаг сделан для сохранения жизни военнослужащих и избежания потерь подразделения, передает РБК.
В штабе сообщили, что отступление произошло под шквальным огнем и атаками российских войск.
Как заявил в интервью газете The New York Times начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов в России), ситуация находится на грани и ухудшается с каждым часом.
Накануне глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о пленении бойцами группировки «Север» более 60 человек из «Кракена» и неонацистского формирования «Братство» (также запрещенная в России террористическая организация).