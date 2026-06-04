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Казаки бригады имени Платова продвинулись на славянско-краматорском направлении
Казаки бригады имени Платова уничтожили девять пунктов управления разведывательными БПЛА противника, пять укрытий с живой силой ВСУ, пять полевых складов, три НРТК с грузом, а также антенны для управления дронами и Starlink.
О достижениях российских бойцов на славянско-краматорском направлении сообщается в официальном Telegram-канале 3-й общевойсковой армии Вооруженных сил России, следует из сообщения на сайте «Российское казачество».
В зоне специальной военной операции 6-я отдельная гвардейская мотострелковая Лисичанская казачья бригада имени М.И.Платова действует в районе населенных пунктов Николаевка, Рай-Александровка, Каленики и Пискуновка. За прошедший май казаки нанесли серьезный урон противнику.
В частности, бойцы уничтожили девять пунктов управления разведывательными беспилотниками украинских войск. Кроме того, ликвидированы пять укрытий с живой силой противника, пять полевых складов, три наземных робототехнических комплекса с грузом, а также антенны для управления дронами и терминалы Starlink.
В апреле бойцы бригады имени Платова ликвидировали 11 укрытий с личным составом ВСУ в районе села Каленики.
В феврале данное подразделение уничтожило девять пунктов управления беспилотниками.