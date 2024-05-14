Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.2 комментария
Российские военные взяли в плен более 60 националистов из «Кракена»
Российская администрация Харьковской области сообщила о взятии в плен более 60 националистов из «Кракена»
Российские силы взяли в плен в Харьковской области более 60 человек из неонацистского формирования «Кракен», они дают показания, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
По его словам, есть информация от военных о задержании более 60 человек из «Кракена», они дают показания, передает ТАСС.
Ганчев добавил, что пленные выглядят не такими «бравыми воинами», как это происходило с автоматом в руках.
Ранее боевик Илья Гут, взятый в плен группировкой «Север», заявил, что все меньше добровольцев хотят вступать в неонацистское формирование «Кракен».