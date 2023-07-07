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7 июля, пятница  |  Последнее обновление — 14:40  |  vz.ru
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Россию провоцируют запретить транзит газа через Украину

Газпром предупредил Европу о риске остановки украинского транзита Максим Блинов/РИА Новости
Несмотря на почти полтора года СВО и почти десять лет санкционной конфронтации, транзит российского газа в ЕС через Украину продолжает идти. Заинтересованы в этом, на самом деле, все три участника. Однако ситуация может измениться в любой момент. Газпром открыто предупреждает, что «Нафтогаз» напрашивается на введение санкций против него. Почему транзит до сих пор идет и кто заинтересован в его прекращении? Подробности...
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США готовы обречь на страдания несколько поколений украинцев

Передача Украине кассетных боеприпасов обернется массовой гибелью мирного населения U.S. Navy/REUTERS
В США обсуждают поставки Украине «наименее опасных» кассетных боеприпасов. Несмотря на попытки Вашингтона «сгладить углы», мировое сообщество возмущено готовностью Пентагона отправить в зону конфликта негуманное оружие. Почему в США задумались о передаче кассетных боеприпасов ВСУ и какие выводы из этого следуют? Подробности...
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Для борьбы с беспилотниками создаются зенитные комплексы будущего

Так выглядит образец новой зенитной установки на базе БТР-82А t.me/bmpd_cast
Российские беспилотники – особенно барражирующие боеприпасы – стали одним из самых мощных средств поражения бронетехники ВСУ в небе спецоперации. Однако такие же аппараты, причем нового поколения, активно создаются на Западе. Эта угроза, похоже, вполне осознана, и в стране создаются специальные зенитные комплексы для борьбы с ними. Как они выглядят и как их можно сделать еще лучше? Подробности...
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Воровство у России стало символом краха украинского авиапрома

Последний авиапроект Украины – Ан-178. Тоже мертворожденный Zuma/ТАСС
Из страны, способной к изобретению и созданию, Украина окончательно превратилась в страну, способную только к воровству. По крайней мере, именно на такие мысли наводит сюжет вокруг ареста на Украине российского самолета – как и собственно всей судьбы независимого украинского авиапрома. Впрочем, шанс на его возрождение остается, но зависит это опять-таки от России. Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Зачем праздновать победу над Японией

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Англосаксы применили к Японии иную, чем к другим зависимым странам, тактику: опасаясь растущей мощи царской России, они стали превращать Японию в таран против нашей страны. И уже потом сами японцы английскую теорию «бремени белых» перекроили в теорию «бремени желтых». Подробности...

Удар по Макеевке – часть кровавого шоу Зеленского

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Контрнаступление проваливается, самолеты не дают, премьер Румынии паникует. Что делать ЗЕ-команде? Она идет по привычному пути – пытается исказить реальность в информационном поле. Подробности...

Франция качается, но может и утонуть

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Если бы Франция по-прежнему была восходящей (или, по крайней мере, устойчиво сохраняющей свои позиции) страной, нынешние буйства, чинимые инородцами, можно было бы рассматривать, как политический триппер. Но Франция устойчиво стагнирует. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
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Зачем Зеленский позорит Запад

Взрыв в Киеве как история всей Украины

Столтенберг остался для нового «контрнаступа»

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Новый сегмент крупнейшего терминала открыт в Домодедово

240 тысяч квадратных метров — такова площадь нового сегмента аэропорта Домодедово, только что введенного в эксплуатацию. Терминал Т2 должен стать крупнейшим в Европе пассажирским терминалом под одной крышей, обслуживание рейсов должно начаться 11 июля.
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Франция близка к введению ЧП на фоне усиливающихся беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
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Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Передача Украине кассетных боеприпасов обернется массовой гибелью мирного населения
    		  
    7 июля 2023, 14:28
    Фото: U.S. Navy/REUTERS
    Текст: Евгений Поздняков

    В США обсуждают поставки Украине «наименее опасных» кассетных боеприпасов. Несмотря на попытки Вашингтона «сгладить углы», мировое сообщество возмущено готовностью Пентагона отправить в зону конфликта негуманное оружие. Почему в США задумались о передаче кассетных боеприпасов ВСУ и какие выводы из этого следуют?

    В Пентагоне заявили о готовности подобрать для Украины кассетные боеприпасы, оставляющие малую долю неразорвавшихся снарядов. В ведомстве отметили, что подобное вооружение будет представлять минимальную угрозу для мирного населения. В частности, в Штатах рассматривается передача ВСУ боеприпасов, доля неразорвавшихся элементов которых «превышает 2,35%». В настоящий момент Пентагон занят тщательным подбором снарядов для Украины.

    Несмотря на то, что вердикт по этому вопросу еще не вынесен, пользователи Twitter (заблокирован в РФ) жестко раскритиковали готовящееся решение. «Эти снаряды могут серьезно навредить местным жителям, американцы просто ужасные люди», – жалуется Alejand98811251. «А дальше что? Байден отправит на Украину ядерные боеголовки?» – выражает негодование Christ02408.

    Новость о передаче ВСУ кассетных боеприпасов вызвала резонанс и в западном экспертном сообществе. Так, сооснователь антивоенного движения Codepink Медея Бенджамин заявила, что подобное решение на десятки лет вперед ставит под угрозу жизни граждан, проживающих на территории применения снарядов.

    Она подчеркнула, что Украина рискует повторить судьбу Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, куда США также отправляли кассетные боеприпасы. Поля былых сражений в этих странах до сих пор усыпаны неразорвавшимися снарядами. Сотни людей продолжают погибать и получать увечья, что делает опыт применения этих вооружений печальным.

    Другая правозащитная организация Human Rights Watch также предостерегла США от передачи кассетных боеприпасов Украине. По мнению объединения, передача такого вооружения приведет к «страданиям гражданского населения». В российском экспертном сообществе и вовсе указали на словесную эквилибристику США, сопряженную с попыткой восполнить нехватку обычных вооружений у ВСУ.

    «Американцы уже изобретали формулу «умеренных террористов и боевиков» и даже придумывали градации слова «вероятно» в процентах. Все это ложное. Их основная цель – отвлечь внимание общественности от поддержки террористической деятельности офиса Зеленского», – сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «США вновь прибегают к словесной эквилибристике. Их цель – оправдать собственные аморальные и негуманные действия. Человеку, чьих родственников или детей убьют в результате применения кассетных боеприпасов, будет все равно, как именно назывался снаряд и насколько «безопасным» являлся его радиус поражения», – добавил сенатор Андрей Климов.

    «Поставки Соединенных Штатов калечат тысячи невинных граждан.

    Этого не скрыть завуалированными метафорами. Вашингтон способствует международному терроризму. Они долго и масштабно работали на начало украинского конфликта, а теперь пытаются победить Россию, совершенно не считаясь ни с какими последствиями», – подчеркивает Климов.

    Помимо политической составляющей, в истории с поставками кассетных боеприпасов есть и чисто военная. Так, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин объясняет: «Как правило, кассетные боеприпасы запускаются с самолетов или при помощи наземных РСЗО. Сам снаряд представляет собой контейнер, в котором находится множество мелких бомб. При падении устройство раскрывается и поражает внушительные территории».

    «Изначально боеприпасы были придуманы для блокировки продвижения противника по определенному участку. Но проблема в том, что при «рассыпании» бомбы могут оказаться в жилой зоне, среди мирного населения», – продолжил военный эксперт.

    «К сожалению, если поставка кассетных боеприпасов будет осуществлена, нашим военным придется быть настороже. Обезвредить бомбы можно только за счет разминирования. Тут саперам наверняка пригодятся устройства для дистанционной работы», – подчеркивает Козюлин.

    «Похоже, Украина в значительной степени израсходовала запасы обычных снарядов. Это хорошо видно по срыву контрнаступления на Южно-Донецком направлении. Кроме того, дает о себе знать масштабная серия ракетных ударов ВС РФ по складам вооружений, проведенная в мае этого года», – замечает Александр Бартош, военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук.

    «В связи с этим США и страны НАТО готовы на репутационные потери, связанные с передачей ВСУ кассетных боеприпасов. Фактически Вашингтон идет на повышение конфронтации. В Белом доме и Пентагоне не думают о жизнях гражданского населения. Все подчинено одной цели – нанести России как можно больше ущерба в рамках СВО. В итоге ВСУ будут обстреливать мирные города Донбасса и Новороссии и выдавать это за уничтожение какого-нибудь контингента ВС России», – подчеркивает собеседник.

     
     
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