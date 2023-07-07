Пентагон намерен передать Украине кассетные боеприпасы из-за дефицита снарядов у ВСУ

В США обсуждают поставки Украине «наименее опасных» кассетных боеприпасов. Несмотря на попытки Вашингтона «сгладить углы», мировое сообщество возмущено готовностью Пентагона отправить в зону конфликта негуманное оружие. Почему в США задумались о передаче кассетных боеприпасов ВСУ и какие выводы из этого следуют?

В Пентагоне заявили о готовности подобрать для Украины кассетные боеприпасы, оставляющие малую долю неразорвавшихся снарядов. В ведомстве отметили, что подобное вооружение будет представлять минимальную угрозу для мирного населения. В частности, в Штатах рассматривается передача ВСУ боеприпасов, доля неразорвавшихся элементов которых «превышает 2,35%». В настоящий момент Пентагон занят тщательным подбором снарядов для Украины.

Несмотря на то, что вердикт по этому вопросу еще не вынесен, пользователи Twitter (заблокирован в РФ) жестко раскритиковали готовящееся решение. «Эти снаряды могут серьезно навредить местным жителям, американцы просто ужасные люди», – жалуется Alejand98811251. «А дальше что? Байден отправит на Украину ядерные боеголовки?» – выражает негодование Christ02408.

Новость о передаче ВСУ кассетных боеприпасов вызвала резонанс и в западном экспертном сообществе. Так, сооснователь антивоенного движения Codepink Медея Бенджамин заявила, что подобное решение на десятки лет вперед ставит под угрозу жизни граждан, проживающих на территории применения снарядов.

Она подчеркнула, что Украина рискует повторить судьбу Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, куда США также отправляли кассетные боеприпасы. Поля былых сражений в этих странах до сих пор усыпаны неразорвавшимися снарядами. Сотни людей продолжают погибать и получать увечья, что делает опыт применения этих вооружений печальным.

Другая правозащитная организация Human Rights Watch также предостерегла США от передачи кассетных боеприпасов Украине. По мнению объединения, передача такого вооружения приведет к «страданиям гражданского населения». В российском экспертном сообществе и вовсе указали на словесную эквилибристику США, сопряженную с попыткой восполнить нехватку обычных вооружений у ВСУ.

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«Американцы уже изобретали формулу «умеренных террористов и боевиков» и даже придумывали градации слова «вероятно» в процентах. Все это ложное. Их основная цель – отвлечь внимание общественности от поддержки террористической деятельности офиса Зеленского», – сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

«США вновь прибегают к словесной эквилибристике. Их цель – оправдать собственные аморальные и негуманные действия. Человеку, чьих родственников или детей убьют в результате применения кассетных боеприпасов, будет все равно, как именно назывался снаряд и насколько «безопасным» являлся его радиус поражения», – добавил сенатор Андрей Климов.

«Поставки Соединенных Штатов калечат тысячи невинных граждан.

Этого не скрыть завуалированными метафорами. Вашингтон способствует международному терроризму. Они долго и масштабно работали на начало украинского конфликта, а теперь пытаются победить Россию, совершенно не считаясь ни с какими последствиями», – подчеркивает Климов.

Помимо политической составляющей, в истории с поставками кассетных боеприпасов есть и чисто военная. Так, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин объясняет: «Как правило, кассетные боеприпасы запускаются с самолетов или при помощи наземных РСЗО. Сам снаряд представляет собой контейнер, в котором находится множество мелких бомб. При падении устройство раскрывается и поражает внушительные территории».

«Изначально боеприпасы были придуманы для блокировки продвижения противника по определенному участку. Но проблема в том, что при «рассыпании» бомбы могут оказаться в жилой зоне, среди мирного населения», – продолжил военный эксперт.

«К сожалению, если поставка кассетных боеприпасов будет осуществлена, нашим военным придется быть настороже. Обезвредить бомбы можно только за счет разминирования. Тут саперам наверняка пригодятся устройства для дистанционной работы», – подчеркивает Козюлин.

«Похоже, Украина в значительной степени израсходовала запасы обычных снарядов. Это хорошо видно по срыву контрнаступления на Южно-Донецком направлении. Кроме того, дает о себе знать масштабная серия ракетных ударов ВС РФ по складам вооружений, проведенная в мае этого года», – замечает Александр Бартош, военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук.

«В связи с этим США и страны НАТО готовы на репутационные потери, связанные с передачей ВСУ кассетных боеприпасов. Фактически Вашингтон идет на повышение конфронтации. В Белом доме и Пентагоне не думают о жизнях гражданского населения. Все подчинено одной цели – нанести России как можно больше ущерба в рамках СВО. В итоге ВСУ будут обстреливать мирные города Донбасса и Новороссии и выдавать это за уничтожение какого-нибудь контингента ВС России», – подчеркивает собеседник.