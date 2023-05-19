Как Россия находит склады с оружием на Украине

За серией последних ракетных ударов по украинским военным складам кроется серьезная работа российской разведки

Последние несколько дней Россия проводит массированные ракетные обстрелы складов ВСУ с боеприпасами и военной техникой. Мишенью становятся также оборонные и химические предприятия, склады с топливом. Нанесение таких ударов – дело техники, а вот на получение точных координат конкретной цели может потребоваться гораздо больше усилий. Каким образом российские военные вычисляют местоположение крупных складов и резервов вооруженных сил Украины?

В результате групповых высокоточных ударов оружием большой дальности морского и воздушного базирования в ночь на четверг украинские военные потеряли значительные запасы снарядов, заявили в российском Минобороны. Были поражены крупные склады вооружений и зарубежной техники, боеприпасов, а также резервы вооруженных сил Украины (ВСУ).

В мае Россия возобновила регулярные ракетные обстрелы территории противника. С начала месяца эти удары наносились не менее девяти раз. В ночь на четверг мощные взрывы гремели в разных районах Одессы. В результате была нарушена логистика западных военных поставок и уничтожены склады с оружием. Один из ударов, вероятно, пришелся по территории завода «Центролит», где укрывалась натовская техника.

Также под ударом оказалась Хмельницкая область, где был уничтожен некий инфраструктурный объект. Другие взрывы гремели в Винницкой, Житомирской и Харьковской областях. Накануне вечером в Сети было опубликовано видео с кадрами нескольких мощных ударов крылатыми ракетами ВС России по Николаеву. Как пояснили в Минобороны, удар пришелся по крупному складу боеприпасов, оборудованному на территории судоремонтного предприятия.

А в среду военкоры сообщали об ударе «Калибрами» по украинскому госпредприятию «Зоря-Машпроект» под Николаевом. На заводе производились газотурбинные двигатели, в том числе для ракетных катеров типа «Молния». В цехах также размещалась военная техника ВСУ.

В начале недели в украинских соцсетях поднялась паника после удара по одному из военных объектов в городе Хмельницком. Судя по картинке с камер видеонаблюдения, над городом поднялся дым в виде черного гриба, который обычно появляется после применения ядерного оружия. Но на самом деле были поражены склады с боеприпасами, в том числе с обедненным ураном для применения ВСУ в Донбассе.

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Также в начале мая сильнейший взрыв прогремел в Павлограде , он сопровождался необычным свечением. По мнению экспертов, так взрывается твердое ракетное топливо. В городе находится филиал «Южмаша», который с советских времен выпускал ракеты. В соцсетях также писали об уничтоженных ударом эшелонах с военной техникой и попадании снарядов в цеха местного химзавода, который выпускал взрывчатку.

В Минобороны лишь заявили, что в тот день высокоточным оружием был нанесен удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Все цели достигнуты: нарушена работа предприятий, которые занимаются выпуском боеприпасов, вооружений и военной техники для националистов.

Активность обстрелов оценили на Западе. Как пишет журнал Forbes, Россия активно уничтожает украинскую артиллерию, в том числе переданную ВСУ западными странами. «Потери Украины очень жесткие. Из примерно 152 больших 155-миллиметровых буксируемых гаубиц M777, которые официально прибыли на Украину, более трети уже повреждены или уничтожены», – говорится в публикации.

В экспертной среде говорят, что массированные удары по украинским военным складам если не срывают, то заметно отсрочивают контрнаступление ВСУ. По словам военного эксперта, капитана 1-го ранга запаса Владимира Гундарова, уничтожение складов с оружием и техникой сильно уменьшает наступательные возможности вооруженных сил Украины.

«Но этих складов гораздо больше. Противник производит рассредоточение боеприпасов и техники. Охватить все склады ракетными ударами невозможно. Бомбовые удары авиации были бы эффективнее, но мы можем запускать управляемые бомбы только из определенных районов, чтобы не входить в зону действия ПВО противника, потому что жизни летчиков для нас самое ценное», – добавляет собеседник.

Тем не менее все, что сейчас делается Вооруженными силами России, работает на ослабление и подрыв наступательного потенциала ВСУ. Собеседник также напомнил, что крупные склады вооружений на Украине существуют со времен СССР и их координаты, схемы и чертежи есть в распоряжении Минобороны России. Наиболее известные объекты находятся в Виннице, Ивано-Франковске и многих других городах.

Узнать расположение временных складов, построенных после 1991 года, помогают средства электронной и спутниковой разведки. «Спутниковая разведка видит, куда подъезжают железнодорожные составы, где происходит наиболее активное движение разгрузки и погрузки техники и боеприпасов», – рассказал Гундаров.

Кроме того, сведения о местоположении складов берутся из любых открытых источников, в том числе соцсетей и анализа переписок пользователей. «Информация добывается из самых неожиданных источников. Во времена СССР американцы вычислили, сколько мы строим самолетов, из сообщений газеты «Правда». А сейчас достаточно иметь человека с мобильным телефоном, и он все расскажет», – пояснил эксперт.

Огромное значение имеет агентурная сеть, которая работает не только в странах НАТО, но и на Украине.

Собеседник напомнил, что в Польше, как писала местная пресса, была обнаружена некая группа людей, которая якобы ставила маячки на железнодорожные составы, перевозящие натовскую технику. Так это или нет, вопрос дискуссионный, но этот метод также может пригодиться при вычислении сил и средств противника.

На серию последних прицельных ударов по складам также обратил внимание Telegram-канал «Взгляд человека в лампасах». По мнению авторов канала, ключевым условием успеха этих ударов стала деятельность тех людей, сил и средств, которые указали точное место этих ударов, а «остальное было, что называется, делом техники».

Что касается спутниковой разведки, то она «куда скромнее американской, однако в распоряжении Минобороны РФ имеются аппараты, обеспечивающие фотосъемку земной поверхности на территории Украины и оперативную передачу соответствующих данных соответствующим структурам».

Свой вклад вносят самолеты ДРЛО А-50У и радиотехнической разведки Ту-214Р и Ил-20М. Они способны за сотни километров распознавать координаты и типы различных военных объектов. «Активное прослушивание переговоров противника в радиодиапазоне. ВСУ используют, конечно, прекрасную защищенную радиосвязь, однако сам факт ее активности в ряде районов может быть выявлен. А это уже дает возможность для важных выводов с точки зрения разведки», – говорится в публикации.

«Если несколько подобных источников одновременно указывают на один и тот же объект, разведданные считаются достоверными. Далее разведданные специальным образом структурируются с тем, чтобы их можно было использовать для выдачи целеуказания средствам поражения ВС РФ – например, заложить в полетное задание крылатых ракет», – резюмируют авторы.