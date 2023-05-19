Взгляд
19 мая, пятница  |  Последнее обновление — 09:19  |  vz.ru
Разделы

Индия защитила российскую нефть от претензий Европы

Максим Слуцкий/ТАСС
Индия жестко и одновременно красиво поставила Евросоюз на место, ответив на обвинения в нарушении нефтяных санкций. Речь идет о том, что Индия продает Европе бензин и дизель, сделанные из дешевой российской нефти. Однако вместо благодарности за то, что европейцам есть на чем ездить, Брюссель по старой схеме пытается запугать Дели. Этот инцидент показывает, что западные политики еще не до конца осознали кардинальные перемены в мире.  Подробности...
Перейти в раздел…

У Байдена не хватило денег на антикитайскую политику

У Австралии, США, Японии и Индии разные причины для того, чтобы быть частью QUAD REUTERS
Австралия отменила саммит QUAD на высшем уровне, поскольку свой визит в Австралию отменил президент США Джо Байден. Ему в прямом смысле слова не хватает времени и денег на все проекты, которые затеяла его администрация в рамках противостояния Китаю и России: Америке угрожает дефолт.  Подробности...
Перейти в раздел…

Как Россия находит склады с оружием на Украине

Ключевым условием успеха любого ракетного или бомбового удара является точное целеуказание
Последние несколько дней Россия проводит массированные ракетные обстрелы складов ВСУ с боеприпасами и военной техникой. Мишенью становятся также оборонные и химические предприятия, склады с топливом. Нанесение таких ударов – дело техники, а вот на получение точных координат конкретной цели может потребоваться гораздо больше усилий. Каким образом российские военные вычисляют местоположение крупных складов и резервов вооруженных сил Украины? Подробности...
Перейти в раздел…

«План Киссинджера» предсказывает дальнейшую участь Украины

Идеи Киссинджера только кажутся приемлемыми для России Станислав Красильников/ТАСС
«Для безопасности Европы лучше иметь Украину в НАТО», заявил в своем программном интервью бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Кроме того, по его словам, «Россия потеряет многие свои завоевания». На первый взгляд, это видится провозглашением сценария поражения России. На самом деле Киссинджер, похоже, имеет в виду нечто совсем иное. Подробности...
Перейти в раздел…

Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
Перейти в раздел…

Карательная психология шествует по Европе

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Разрушение семей маскируется красивым названием «помощь семьям». Часто консультации психологов – как снежный ком жалоб, препарирование и утрирование претензий к близким. И лишь в очень редких случаях – кропотливая работа над собой. Подробности...

России стоит плотнее работать с Грецией

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Отношения с Грецией у России сейчас плохие. Но они совсем не безнадежны. В стране существует большой запрос на их восстановление и развитие. Очень многие факторы подталкивают греческое общество (и даже многих политиков) в российскую сторону. И этим надо воспользоваться, усилив нашу работу на греческом направлении. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Зачем нам военкоры

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Нынешние информационные атаки на военкоров контрпродуктивны. Да, военкоры в массе своей являются любителями в деле информационной войны, но они выполняют незаменимую роль в рамках идущей СВО. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
Перейти в раздел…

Боррель угрожает Китаю

Обсуждение: 4 комментария

НАТО меняет генсека

Выборы в Турции: устоит ли Эрдоган?

Перейти в раздел…

На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
Подробности...

На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
Подробности...

В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Получит ли Украина истребители НАТО?
  • Нет

  • Да, но не скоро

  • Да, в ближайшее время
Икона Андрея Рублева «Троица», возвращенная РПЦ, для вас является в большей степени:
  • Объектом искусства

  • Религиозной святыней

  • И тем, и другим в равной степени

  • Затрудняюсь ответить
У кого больше шансов на победу на президентских выборах в Турции?
  • У Реджепа Тайипа Эрдогана

  • У Кемаля Кылычдароглу

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: CNN: Администрация Байдена разрешит союзникам экспорт истребителей F-16 на Украину
    Провал китайского мирного плана может привести к росту поддержки Москвы Пекином Ходаковский: В Волновахе зафиксировано применение ВСУ неизвестных ракет В Пекине хотели склонить Киев в пользу своего плана с помощью финансового аргумента Президента Грузии не выпустили в Брюссель из-за ее антигосударственных заявлений
    Пушилин заявил о препятствовании попыткам ВСУ прорвать российские фланги в Артемовске СМИ: Россия обрушила планы Зеленского по использованию ЗРК Patriot МИД назвал условия продления зерновой сделки после 17 июля В Верховном суде объяснили, когда сдача в плен считается преступлением
    МИД Сербии объявил стратегической целью развитие сотрудничества с США Россия и Куба переходят на расчеты в рублях Пентагон завысил стоимость поставленной ВСУ техники на миллиарды долларов Умер актер «Глухаря» Рустам Уразаев

    боевая авиация


    Дробницкий рассказал о «тонкой тактике» Белого дома в вопросе поставок F-16 Украине

    продукция Pernod Ricard


    В Армении объявили о прекращении экспорта коньяка «Арарат» в Россию

    карикатура


    «Контрнаступ» становится пороховой бочкой для Запада и киевского режима

    Видео

    новая тактика Киева


    Миф про украинское «контрнаступление» рушится

    безвозмездное пользование


    Прага потребовала у Москвы деньги за подарки Чехословакии

    вступление в ЕС


    Выбор между Турцией и Украиной оказался сложным для Евросоюза

    нарушение санкций


    Индия защитила российскую нефть от претензий Европы

    железная дорога в Иране


    Стратегический транспортный коридор решит две задачи России

    преследование за русофобию


    Сергей Худиев: Не надо делать из маргиналов мучеников

    прагматические отношения


    Игорь Виттель: Главное, чтобы в Турции не разразилась гражданская война

    расчетная единица


    Глеб Простаков: Есть ли перспективы у единой валюты БРИКС

    специальный репортаж


    «Выкрал атомную бомбу». Как Жорж Коваль вскрыл ядерные секреты Америки

    Как Россия находит склады с оружием на Украине

    За серией последних ракетных ударов по украинским военным складам кроется серьезная работа российской разведки
    Ключевым условием успеха любого ракетного или бомбового удара является точное целеуказание
    		  
    19 мая 2023, 08:40
    Текст: Андрей Резчиков

    Последние несколько дней Россия проводит массированные ракетные обстрелы складов ВСУ с боеприпасами и военной техникой. Мишенью становятся также оборонные и химические предприятия, склады с топливом. Нанесение таких ударов – дело техники, а вот на получение точных координат конкретной цели может потребоваться гораздо больше усилий. Каким образом российские военные вычисляют местоположение крупных складов и резервов вооруженных сил Украины?

    В результате групповых высокоточных ударов оружием большой дальности морского и воздушного базирования в ночь на четверг украинские военные потеряли значительные запасы снарядов, заявили в российском Минобороны. Были поражены крупные склады вооружений и зарубежной техники, боеприпасов, а также резервы вооруженных сил Украины (ВСУ).

    В мае Россия возобновила регулярные ракетные обстрелы территории противника. С начала месяца эти удары наносились не менее девяти раз. В ночь на четверг мощные взрывы гремели в разных районах Одессы. В результате была нарушена логистика западных военных поставок и уничтожены склады с оружием. Один из ударов, вероятно, пришелся по территории завода «Центролит», где укрывалась натовская техника.

    Также под ударом оказалась Хмельницкая область, где был уничтожен некий инфраструктурный объект. Другие взрывы гремели в Винницкой, Житомирской и Харьковской областях. Накануне вечером в Сети было опубликовано видео с кадрами нескольких мощных ударов крылатыми ракетами ВС России по Николаеву. Как пояснили в Минобороны, удар пришелся по крупному складу боеприпасов, оборудованному на территории судоремонтного предприятия.

    А в среду военкоры сообщали об ударе «Калибрами» по украинскому госпредприятию «Зоря-Машпроект» под Николаевом. На заводе производились газотурбинные двигатели, в том числе для ракетных катеров типа «Молния». В цехах также размещалась военная техника ВСУ.

    В начале недели в украинских соцсетях поднялась паника после удара по одному из военных объектов в городе Хмельницком. Судя по картинке с камер видеонаблюдения, над городом поднялся дым в виде черного гриба, который обычно появляется после применения ядерного оружия. Но на самом деле были поражены склады с боеприпасами, в том числе с обедненным ураном для применения ВСУ в Донбассе.

    Также в начале мая сильнейший взрыв прогремел в Павлограде, он сопровождался необычным свечением. По мнению экспертов, так взрывается твердое ракетное топливо. В городе находится филиал «Южмаша», который с советских времен выпускал ракеты. В соцсетях также писали об уничтоженных ударом эшелонах с военной техникой и попадании снарядов в цеха местного химзавода, который выпускал взрывчатку.

    В Минобороны лишь заявили, что в тот день высокоточным оружием был нанесен удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Все цели достигнуты: нарушена работа предприятий, которые занимаются выпуском боеприпасов, вооружений и военной техники для националистов.

    Активность обстрелов оценили на Западе. Как пишет журнал Forbes, Россия активно уничтожает украинскую артиллерию, в том числе переданную ВСУ западными странами. «Потери Украины очень жесткие. Из примерно 152 больших 155-миллиметровых буксируемых гаубиц M777, которые официально прибыли на Украину, более трети уже повреждены или уничтожены», – говорится в публикации.

    В экспертной среде говорят, что массированные удары по украинским военным складам если не срывают, то заметно отсрочивают контрнаступление ВСУ. По словам военного эксперта, капитана 1-го ранга запаса Владимира Гундарова, уничтожение складов с оружием и техникой сильно уменьшает наступательные возможности вооруженных сил Украины.

    «Но этих складов гораздо больше. Противник производит рассредоточение боеприпасов и техники. Охватить все склады ракетными ударами невозможно. Бомбовые удары авиации были бы эффективнее, но мы можем запускать управляемые бомбы только из определенных районов, чтобы не входить в зону действия ПВО противника, потому что жизни летчиков для нас самое ценное», – добавляет собеседник.

    Тем не менее все, что сейчас делается Вооруженными силами России, работает на ослабление и подрыв наступательного потенциала ВСУ. Собеседник также напомнил, что крупные склады вооружений на Украине существуют со времен СССР и их координаты, схемы и чертежи есть в распоряжении Минобороны России. Наиболее известные объекты находятся в Виннице, Ивано-Франковске и многих других городах.

    Узнать расположение временных складов, построенных после 1991 года, помогают средства электронной и спутниковой разведки. «Спутниковая разведка видит, куда подъезжают железнодорожные составы, где происходит наиболее активное движение разгрузки и погрузки техники и боеприпасов», – рассказал Гундаров.

    Кроме того, сведения о местоположении складов берутся из любых открытых источников, в том числе соцсетей и анализа переписок пользователей. «Информация добывается из самых неожиданных источников. Во времена СССР американцы вычислили, сколько мы строим самолетов, из сообщений газеты «Правда». А сейчас достаточно иметь человека с мобильным телефоном, и он все расскажет», – пояснил эксперт.

    Огромное значение имеет агентурная сеть, которая работает не только в странах НАТО, но и на Украине.

    Собеседник напомнил, что в Польше, как писала местная пресса, была обнаружена некая группа людей, которая якобы ставила маячки на железнодорожные составы, перевозящие натовскую технику. Так это или нет, вопрос дискуссионный, но этот метод также может пригодиться при вычислении сил и средств противника.

    На серию последних прицельных ударов по складам также обратил внимание Telegram-канал «Взгляд человека в лампасах». По мнению авторов канала, ключевым условием успеха этих ударов стала деятельность тех людей, сил и средств, которые указали точное место этих ударов, а «остальное было, что называется, делом техники».

    Что касается спутниковой разведки, то она «куда скромнее американской, однако в распоряжении Минобороны РФ имеются аппараты, обеспечивающие фотосъемку земной поверхности на территории Украины и оперативную передачу соответствующих данных соответствующим структурам».

    Свой вклад вносят самолеты ДРЛО А-50У и радиотехнической разведки Ту-214Р и Ил-20М. Они способны за сотни километров распознавать координаты и типы различных военных объектов. «Активное прослушивание переговоров противника в радиодиапазоне. ВСУ используют, конечно, прекрасную защищенную радиосвязь, однако сам факт ее активности в ряде районов может быть выявлен. А это уже дает возможность для важных выводов с точки зрения разведки», – говорится в публикации.

    «Если несколько подобных источников одновременно указывают на один и тот же объект, разведданные считаются достоверными. Далее разведданные специальным образом структурируются с тем, чтобы их можно было использовать для выдачи целеуказания средствам поражения ВС РФ – например, заложить в полетное задание крылатых ракет», – резюмируют авторы.
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •