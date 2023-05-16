Как американская ПВО проиграла дуэль с «Кинжалом» в Киеве

Взгляд
16 мая, вторник  |  Последнее обновление — 20:02  |  vz.ru
Разделы

Евросоюз нашел неожиданную новую жертву для санкций

Кирилл Кухмарь/ТАСС
Евросоюз впервые заявил о готовности ввести санкции против российского газа. Как ни странно, но Газпром до сих пор оставался вне санкционных игр. Более того, Брюссель в прошлом году даже сам обвинял Россию в якобы сознательном снижении поставок газа, пока на дне Балтийского моря не прогремели взрывы. Чего же Евросоюз хочет добиться на этот раз? Подробности...
Перейти в раздел…

Что стоит за фантазиями Зеленского о захвате российских городов

Зеленский хотел «захватить» приграничные российские города Yves Herman/AP/ТАСС
Зеленский в частном порядке обсуждал планы захвата российских приграничных городов, а также хотел подорвать нефтепровод «Дружба», пишет американская пресса. Сам же президент Украины приехал в Берлин и пожаловался на отсутствие технической возможности реализовать эти идеи. Что на самом деле скрывается за сообщениями о намерении Киева атаковать регионы России? Подробности...
Перейти в раздел…

Ракетный удар по Луганску выгоден британской империи

Определить, что Киев впервые применил Storm Shadow, помогли осколки ракеты t.me/LPR_JCCC
Киев впервые применил британско-французские крылатые ракеты Storm Shadow дальностью полета до 300 км. Целью стал Луганск. Ракетный удар нанес украинский Су-24, который летел под прикрытием МиГ-29. Оба самолета в итоге были сбиты российской авиацией. Почему целью удара стал именно Луганск и на какие регионы Киев попробует направить эти ракеты в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Как долго рядом с Украиной в Молдавии сохранится пророссийский анклав

Избранная главой Гагаузии 36-летняя Евгения Гуцул заявила о желании дружить с Россией EPA/ТАСС
Итоги выборов главы Гагаузии подтвердили прочность пророссийских настроений в этой молдавской автономии. Новый лидер Евгения Гуцул заявила о желании сблизиться с Москвой наперекор антироссийскому курсу молдавской верхушки. Но Москве рано радоваться. Кишинев решил действовать в Гагаузии в мягких перчатках. В последнее время он открыл в автономии множество СМИ, призванных переломить общественное настроение в пользу Запада. Подробности...
Перейти в раздел…

Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
Перейти в раздел…

Главное, чтобы в Турции не разразилась гражданская война

Игорь Виттель
Игорь Виттель, журналист
В России традиционно принято считать, что Эрдоган нам друг, и, следовательно, хорошо бы, чтобы именно он победил на выборах. Никакой дружбы в человеческом ее понимании между странами быть не может. А прагматические отношения при правильных дипломатических усилиях мы достигнем с любым турецким правительством. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Запад купил Украину, осталось ее пристроить

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Запад испытывает трудности, подобные тем, которые были у французского поэта Нерваля, купившего рабыню с Явы. Издержки на содержание наложницы уже превысили все чаемые выгоды, а девать ее по-прежнему некуда. Впереди только бесчисленная череда взносов на «контрнаступления». Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Геополитический кризис обострил старые проблемы Центральной Азии

Дарья Чижова
Дарья Чижова, Директор информационно-аналитического Центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве
В странах Центральной Азии на первый план выходит еще один, условно новый риск – риск политического транзита. При этом географическое положение между Россией и Китаем делает регион объектом пристального внимания Запада. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Перейти в раздел…

НАТО меняет генсека

Выборы в Турции: устоит ли Эрдоган?

НАТО подбирается к Японии

Перейти в раздел…

В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
Подробности...

Карла III короновали в Вестминстерском аббатстве

Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
Подробности...

Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики с черными дырами

Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Икона Андрея Рублева «Троица», возвращенная РПЦ, для вас является в большей степени:
  • Объектом искусства

  • Религиозной святыней

  • И тем, и другим в равной степени

  • Затрудняюсь ответить
У кого больше шансов на победу на президентских выборах в Турции?
  • У Реджепа Тайипа Эрдогана

  • У Кемаля Кылычдароглу

  • Затрудняюсь ответить
Как изменилось ваше отношение к Грузии за последнее время?
  • Улучшилось

  • Ухудшилось

  • Не изменилось

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Украинская разведка призналась в организации терактов против известных россиян
    В Киеве отказались комментировать уничтожение ЗРК Patriot «Кинжалом» Президент ЮАР: Путин и Зеленский согласились принять мирную миссию Африки Июль назван последним месяцем финансирования Украины из бюджета США Спортсменов из России не допустили до участия в Европейских играх
    Генерал ВСУ в отставке назвал главную ошибку Зеленского В Курской области сбили украинские дроны-камикадзе Украина вступила в киберцентр НАТО Рособрнадзор: ЕГЭ не изменится в ближайшие 10 лет
    Жителям ПМР начали поступать сообщения с Украины с призывами нападать на россиян Украинские военные разрушили школу в ДНР Молдавские следователи вызвали на допрос членов ЦИК Гагаузии Чубайс опроверг получение постоянного вида на жительство в Израиле

    волны акустического давления


    Возле места подрыва «Северных потоков» зафиксировали подземные толчки

    «славянский мир»


    Вице-спикер Госдумы нашел прогноз Жириновского о России в 2025 году

    поставки газа


    Германия вошла в пятерку крупнейших импортеров СПГ из США

    Видео

    истребители НАТО


    США боятся испортить на Украине имидж F-16

    Выборы в Гагаузии


    Как долго рядом с Украиной в Молдавии сохранится пророссийский анклав

    российский газ


    Евросоюз нашел неожиданную новую жертву для санкций

    проигрыш «ястребов»


    НАТО избавляется от своего самого влиятельного генсека

    карикатура


    Визит Зеленского обнажил фашистское нутро Европы

    пять лет


    Ирина Алкснис: Крымский мост – это символ отношения России к своей земле

    чёрная полоса


    Игорь Мальцев: Европейский ВНЖ для богатых русских превращается в тыкву

    политический транзит


    Дарья Чижова: Геополитический кризис обострил старые проблемы Центральной Азии

    специальный репортаж


    «Выкрал атомную бомбу». Как Жорж Коваль вскрыл ядерные секреты Америки

    Как американская ПВО проиграла дуэль с «Кинжалом» в Киеве

    Российский комплекс «Кинжал» уничтожил в Киеве американскую систему ПВО Patriot стоимостью 700 млн долларов
    «Кинжал» поражает на Украине только самые приоритетные цели
    		  
    16 мая 2023, 20:00
    Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
    Текст: Андрей Резчиков

    В ходе массированного ракетного удара по Киеву был уничтожен ЗРК Patriot. По мнению экспертов, это нанесло серьезный ущерб создаваемой странами НАТО системе ПВО на Украине. Данный ЗРК считается одной из самых совершенных в мире систем ПВО с мощными РЛС и элементами управления. Как российской ракете «Кинжал» удалось победить в этой дуэли?

    В ночь на вторник Россия нанесла ракетный удар по Киеву. Как отметили в Минобороны, удар наносился сосредоточенно и высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации украинских подразделений, местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники Запада. Там указали, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

    Высокоточным гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» был поражен американский зенитно-ракетный комплекс Patriot. На одном из видео, которое сняли очевидцы в Киеве, было видно, как «Кинжал» – новейший российский комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, которые запускаются со специально оборудованных для этого перехватчиков МиГ-31К – преодолевает огонь батареи ЗРК Patriot  и поражает комплекс ПВО. Это оружие впервые начало применяться Россией в ходе спецоперации на Украине. Ракета обладает малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью, предназначена для уничтожения наземных и морских целей. Украина, в свою очередь, получила как минимум две системы Patriot – одну из США и одну из Германии – для улучшения своей системы ПВО, но точное число переданных комплексов Киеву неизвестно.

    По мнению экспертов, из событий ночи на 16 мая в Киеве напрашиваются несколько выводов. Во-первых, несмотря на все проблемы и сложности, российская военная разведка доказала в данном случае свою эффективность. Прежде чем уничтожить какой-либо объект – тем более столь важный, как комплекс ПВО большой дальности, его необходимо обнаружить. Против России воюет опытный противник, которого консультируют лучшие специалисты НАТО. И тем не менее они не смогли скрыть Patriot от российской военной разведки.

    Во-вторых, не стоит недооценивать Patriot. Это одна из самых совершенных в мире систем ПВО. Она оснащена превосходными РЛС и системами управления. Не исключено, что и расчеты Patriot состояли из западных специалистов. И тем не менее российские ракеты «Кинжал» и экипажи их носителей – самолетов МиГ-31К – в этом противостоянии победили.

    Цена этой победы высока не только с чисто военной и символической точек зрения. У этой дуэли есть и вполне материальное измерение. Patriot выпустил, судя по видео, около тридцати ракет – каждая ценой 4-5 млн долларов. Батарея ЗРК Patriot (в данном случае пусковых установок) стоит около полумиллиарда долларов. Таким образом, российские ракеты в ночь на 16 мая уничтожили украинское военное имущество примерно на 700 млн долларов.

    Отдельное спасибо стоит сказать блогерам, которые выложили указанную выше видеозапись. Крайне высокая плотность пуска ракет характерна именно для этого ЗРК. Примечательно и то, что зенитные ракеты уходили почти вертикально вверх. Это служит дополнительным доказательством того, что против Patriot работали именно «Кинжалы» (в крайнем случае – «Искандеры»). Ведь эти аэробаллистические ракеты на заключительном этапе траектории пикируют на цель как раз именно почти вертикально. Patriot отчаянно оборонялся – но в итоге оказался бессилен против «Кинжалов».

    «Уничтожение системы Patriot – это достижение российского комплекса. Patriot не в состоянии работать по данному типу ракет. Более того, только в новейшей модификации PAC-3 Patriot система может лишь видеть «Кинжал», но не противодействовать ему. Все дело в скорости, которую развивает наш комплекс», – отмечает военный эксперт Юрий Кнутов.

    Собеседник пояснил, что скорость «Кинжала» настолько высока, чти ни одно средство ПВО или ПРО не успевает среагировать на него. Кнутов также назвал чепухой сообщения о том, что ВСУ удавалось перехватывать «Кинжалы». Об этом ранее, напомним, заявляли не только власти Украины, но и Пентагон. Позже источник в Минобороны России опроверг данную информацию, а в ночь на 16 мая мир получил красноречивые доказательства победы русского оружия в дуэли с американскими ЗРК.

    При этом ЗРК Patriot, как считает эксперт, это приоритетная цель для «Кинжала» по двум причинам. Во-первых, из-за колоссальной стоимости американских комплексов, а во-вторых – из-за того, что Patriot отводилась чуть ли не главная роль в интегрированной системе ПВО противника, которую выстраивают страны НАТО. Теперь Пентагону и его европейским союзникам, вероятно, придется пересмотреть свои планы.

    Примечательно, что на Западе с большой обеспокоенностью восприняли ночную драму вокруг системы Patriot в Киеве. «Ведь Украине передали лишь несколько батарей Patriot, а экспортная стоимость каждой из них доходит до миллиарда долларов», – пишет в своем Telegram-канале политолог-американист Малек Дудаков. По его словам,

    особая критика раздается в отношении чересчур активного использования ракет ПВО,

    которых было выпущено 20-30 штук в ответ на ракетный удар России. Каждая из этих ракет обходится до пяти миллионов долларов – и поставлено их было Украине явно не очень много. Военные эксперты в США уже давно утверждали, что системы Patriot не покажут себя с лучшей стороны на украинском фронте.

    «Это очень дорогая стационарная мишень, которая может быть уязвима для многих типов ракет или даже роя выпущенных дронов стоимостью в считанные десятки тысяч долларов. В общем для всего, что может перезагрузить батарею ПВО», – пишет аналитик.

    «Количество ракет для Patriot остается ограниченным даже у армии США. За прошлый год Пентагон заказал лишь 252 такие ракеты. Всего же Lockheed Martin до начала украинского конфликта производил их по 300-350 ракет в год. Сейчас производство расширено до 500 ракет в год. Украина могла за одну ночь истратить столько ракет, сколько США удается произвести за целый месяц», – заключает эксперт.
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •