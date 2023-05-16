Как американская ПВО проиграла дуэль с «Кинжалом» в Киеве

Российский комплекс «Кинжал» уничтожил в Киеве американскую систему ПВО Patriot стоимостью 700 млн долларов

В ходе массированного ракетного удара по Киеву был уничтожен ЗРК Patriot. По мнению экспертов, это нанесло серьезный ущерб создаваемой странами НАТО системе ПВО на Украине. Данный ЗРК считается одной из самых совершенных в мире систем ПВО с мощными РЛС и элементами управления. Как российской ракете «Кинжал» удалось победить в этой дуэли?

В ночь на вторник Россия нанесла ракетный удар по Киеву. Как отметили в Минобороны, удар наносился сосредоточенно и высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации украинских подразделений, местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники Запада. Там указали, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

Высокоточным гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» был поражен американский зенитно-ракетный комплекс Patriot. На одном из видео, которое сняли очевидцы в Киеве, было видно, как «Кинжал» – новейший российский комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, которые запускаются со специально оборудованных для этого перехватчиков МиГ-31К – преодолевает огонь батареи ЗРК Patriot и поражает комплекс ПВО. Это оружие впервые начало применяться Россией в ходе спецоперации на Украине. Ракета обладает малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью, предназначена для уничтожения наземных и морских целей. Украина, в свою очередь, получила как минимум две системы Patriot – одну из США и одну из Германии – для улучшения своей системы ПВО, но точное число переданных комплексов Киеву неизвестно.

По мнению экспертов, из событий ночи на 16 мая в Киеве напрашиваются несколько выводов. Во-первых, несмотря на все проблемы и сложности, российская военная разведка доказала в данном случае свою эффективность. Прежде чем уничтожить какой-либо объект – тем более столь важный, как комплекс ПВО большой дальности, его необходимо обнаружить. Против России воюет опытный противник, которого консультируют лучшие специалисты НАТО. И тем не менее они не смогли скрыть Patriot от российской военной разведки.

Во-вторых, не стоит недооценивать Patriot. Это одна из самых совершенных в мире систем ПВО. Она оснащена превосходными РЛС и системами управления. Не исключено, что и расчеты Patriot состояли из западных специалистов. И тем не менее российские ракеты «Кинжал» и экипажи их носителей – самолетов МиГ-31К – в этом противостоянии победили.

Цена этой победы высока не только с чисто военной и символической точек зрения. У этой дуэли есть и вполне материальное измерение. Patriot выпустил, судя по видео, около тридцати ракет – каждая ценой 4-5 млн долларов. Батарея ЗРК Patriot (в данном случае пусковых установок) стоит около полумиллиарда долларов. Таким образом, российские ракеты в ночь на 16 мая уничтожили украинское военное имущество примерно на 700 млн долларов.



Отдельное спасибо стоит сказать блогерам, которые выложили указанную выше видеозапись. Крайне высокая плотность пуска ракет характерна именно для этого ЗРК. Примечательно и то, что зенитные ракеты уходили почти вертикально вверх. Это служит дополнительным доказательством того, что против Patriot работали именно «Кинжалы» (в крайнем случае – «Искандеры»). Ведь эти аэробаллистические ракеты на заключительном этапе траектории пикируют на цель как раз именно почти вертикально. Patriot отчаянно оборонялся – но в итоге оказался бессилен против «Кинжалов».

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«Уничтожение системы Patriot – это достижение российского комплекса. Patriot не в состоянии работать по данному типу ракет. Более того, только в новейшей модификации PAC-3 Patriot система может лишь видеть «Кинжал», но не противодействовать ему. Все дело в скорости, которую развивает наш комплекс», – отмечает военный эксперт Юрий Кнутов.

Собеседник пояснил, что скорость «Кинжала» настолько высока, чти ни одно средство ПВО или ПРО не успевает среагировать на него. Кнутов также назвал чепухой сообщения о том, что ВСУ удавалось перехватывать «Кинжалы». Об этом ранее, напомним, заявляли не только власти Украины, но и Пентагон. Позже источник в Минобороны России опроверг данную информацию, а в ночь на 16 мая мир получил красноречивые доказательства победы русского оружия в дуэли с американскими ЗРК.

При этом ЗРК Patriot, как считает эксперт, это приоритетная цель для «Кинжала» по двум причинам. Во-первых, из-за колоссальной стоимости американских комплексов, а во-вторых – из-за того, что Patriot отводилась чуть ли не главная роль в интегрированной системе ПВО противника, которую выстраивают страны НАТО. Теперь Пентагону и его европейским союзникам, вероятно, придется пересмотреть свои планы.

Примечательно, что на Западе с большой обеспокоенностью восприняли ночную драму вокруг системы Patriot в Киеве. «Ведь Украине передали лишь несколько батарей Patriot, а экспортная стоимость каждой из них доходит до миллиарда долларов», – пишет в своем Telegram-канале политолог-американист Малек Дудаков. По его словам,

особая критика раздается в отношении чересчур активного использования ракет ПВО,

которых было выпущено 20-30 штук в ответ на ракетный удар России. Каждая из этих ракет обходится до пяти миллионов долларов – и поставлено их было Украине явно не очень много. Военные эксперты в США уже давно утверждали, что системы Patriot не покажут себя с лучшей стороны на украинском фронте.

«Это очень дорогая стационарная мишень, которая может быть уязвима для многих типов ракет или даже роя выпущенных дронов стоимостью в считанные десятки тысяч долларов. В общем для всего, что может перезагрузить батарею ПВО», – пишет аналитик.

«Количество ракет для Patriot остается ограниченным даже у армии США. За прошлый год Пентагон заказал лишь 252 такие ракеты. Всего же Lockheed Martin до начала украинского конфликта производил их по 300-350 ракет в год. Сейчас производство расширено до 500 ракет в год. Украина могла за одну ночь истратить столько ракет, сколько США удается произвести за целый месяц», – заключает эксперт.