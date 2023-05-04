Украинцы ногами голосуют против «контрнаступления»

Жители Украины изобрели новые способы сбежать от мобилизации

Украинское население в большинстве своем не верит в успех предстоящего «контрнаступления». По крайней мере, именно такой вывод можно сделать по череде последних новостей о том, как жители Украины изобретают все более экзотические способы избежать попадания в число участников этого мероприятия. Что нужно сделать украинцу, чтобы прямо сейчас не попасть на фронт?

Что там с наступлением ВСУ на новые российские территории? Очевидно, что оно не за горами. Во-первых, 1 мая Зеленский в очередной раз внес в Верховную раду законопроекты о продлении сроков военного положения и мобилизации. Во-вторых, украинские юристы объясняют, что теперь повестки даже необязательно вручать лично в руки, можно отдать родителям. Но и украинцы не лыком шиты: изобретают все новые способы откосить от такого «счастья».

Ученье – свет. И жизнь

Самая популярная (и главное – совершенно легальная) схема уклонения от мобилизации – очное образование. Ее не назовешь новой. Еще в прошлом году украинцы потянулись в вузы, в том числе западные. Власти эту схему прикрыли, хотя и не без скандалов: прошлой осенью на западной границе из таких незадачливых абитуриентов можно было формировать отдельные очереди.

Можно запретить выезжать на учебу за рубеж. Юристы указывают на незаконность, но разводят руками: ничего не можем поделать. Но запретить военнообязанным поступать в украинские ВУЗы власть не решилась или не смогла.

В итоге украинские мужики подались грызть гранит науки. Причем если в категории 20–29 лет число студентов в 2022 году выросло в три раза (65 и 21 тыс. человек), то в категориях 30–39 и 40+ лет – в 15 раз. В абсолютных числах это выглядит не так внушительно: 30- и 40-летних студентов в сумме около 45 тыс., 20-летних – 65 тыс., из которых где-то 45 тыс. тоже прячутся в вузах от мобилизации. Но скачок, конечно, показателен. Итого только в вузах прячется примерно одна десятая часть ВСУ.

Как и все прочие схемы уклонения, эта – еще и история об имущественном неравенстве.

Стоимость образования стартует от 15–20 тыс. грн (32 000 – 45 000 рублей) в год в региональных вузах. В Киеве ценник нужно множить минимум на два. Условно 500–1000 долл. в год. Вроде бы очень бюджетно, особенно в сравнении со стоимостью незаконного пересечения границы, «липовой» инвалидности и других незаконных схем.

Но, во-первых, учиться-то нужно минимум два года. Во-вторых, вузы давно в курсе, кто и зачем подает документы. Тех, кто пришел не за знаниями и дипломом, а за отсрочкой, сразу неофициально просят «доплатить»: за возможность не посещать лекции, за лояльное отношение на экзаменах, защите диплома и т. п. Навскидку доплата сравнима с платой за обучение. В-третьих, даже эти деньги нужно где-то взять – в условиях неработающей экономики и невозможности выехать на заработки. А не нашел – иди воюй.

От армии – за границу и в тюрьму

Есть и другие схемы. В апреле СМИ писали о находчивом украинце, который сфабриковал ДТП и даже получил три года условно: срок, даже условный – это та же отсрочка от мобилизации. Правда, схему раскрыли, да и за саму фальсификацию ему пришлось заплатить взяток на 10 тыс. долл. – дешевле было в вуз поступить.

Тем не менее случай далеко не единственный. Доказательство тому – украинская власть не исключает варианта мобилизации осужденных.

Практиковали это уже в 2022-м, но тогда дергали добровольцев и из числа бывших военных. Правда, в ВСУ на эту категорию особо не рассчитывают: мол, пригодных к службе всего 15–20 тыс. человек. Впрочем, среди них есть те, кто оказался в местах лишения свободы как раз за уклонение от мобилизации. И таких случаев все больше: суды рассматривают такие дела буквально со скоростью принтера (вот три случая только за последнюю неделю). Вот их-то Минобороны Украины и планирует загрести.

Есть схемы не новые, но сезонные. Весна плавно начинает перетекать в лето, а значит, приграничные Тису и Днестр можно относительно безопасно форсировать вплавь.

В целом же ничего особо нового уже не придумаешь. Выезд под видом волонтеров, фиктивная инвалидность и/или незаконное снятие с воинского учета – все это мелькает в новостях регулярно. Но кушать хочется не только военкомам, но и их подчиненным. Поэтому практикуется разовый откуп: за 100–200 долларов остановившие вас военные забудут об этом. Как говорится, всего хорошего, больше не попадайтесь.

Выбивается из рутины разве что недавний случай. Проводник поезда Запорожье – Перемышль возил уклонистов в Польшу в тайнике, который оборудовал в вентиляционной системе своего же купе. Сколько успел вывезти – не сообщается: вез по одному, брал по 2500 долларов с носа.

То ли дело глава Малиновского ТЦК (военкомата) Одессы – у него нашли виллу в Испании стоимостью 4 млн евро. Это ж сколько нужно было уклонистов за границу сплавить? Да и вилла небось не на последние была куплена?

Украинцы заканчиваются

Все это, напомним, на фоне заявлений киевской власти о том, что никто никого в ВСУ насильно не тащит. Вежливо приглашают, причем добровольцев. По крайней мере, для западного читателя транслируется именно такая картинка.

Но есть и другие. В Институте демографии и социальных исследований НАН Украины уже признают, что сегодня украинская нация – это 28–34 млн человек. И предупреждают, что затягивание конфликта несет угрозу структуре украинской нации: «Если мы будем сокращаться, то эти территории будут заполнять другие люди, и мы ничего не сможем с этим поделать».

Вторая еще печальнее: Верховная рада Украины поддержала законопроект о создании в Киеве Национального мемориального кладбища. Под захоронения отводится 80 га земли – считай, два микрорайона.

И это еще наступления не было.