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Как Россия пересядет на электромобили

Автобусы на электрической тяге стали одной из главных примет улиц Москвы
Уже через десять с небольшим лет каждый четвертый автомобиль в России будет электрическим. По крайней мере, так ожидают в Минэкономразвития РФ. До последнего времени электрический транспорт не пользовался в нашей стране большой популярностью, однако с принятием серии госпрограмм на наших глазах создается, по сути, целая новая отрасль. Причем целиком отечественная – и приносящая выгоду каждому россиянину. Подробности...
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Как Россия срывает контрнаступление ВСУ

В ночь на понедельник ВС РФ нанесли удары по военным объектам в городе Павлограде Днепропетровской области Telegram
В ночь на понедельник в Павлограде прозвучала серия взрывов на промышленных объектах, складах с боеприпасами и горючим. Населенный пункт является одним из складских и логистических хабов готовящегося контрнаступления ВСУ. Как российские упреждающие действия скажутся на планах противника и смогут ли ВС России сорвать наступление ВСУ? Подробности...
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Как России ответить на атаку Киева по Кремлю

Киевский режим атаковал Кремль в преддверии Дня Победы кадр из видео
В ночь на среду Украина атаковала Кремль двумя беспилотниками. Произошедшее квалифицировано как теракт и покушение на президента России. В чем заключаются технические особенности проведенной атаки, какова ее реальная цель и какими вариантами ответа на этот теракт располагает Россия?  Подробности...
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Украинцы ногами голосуют против «контрнаступления»

Это - те, кому не удалось сбежать от украинской мобилизации Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press
Украинское население в большинстве своем не верит в успех предстоящего «контрнаступления». По крайней мере, именно такой вывод можно сделать по череде последних новостей о том, как жители Украины изобретают все более экзотические способы избежать попадания в число участников этого мероприятия. Что нужно сделать украинцу, чтобы прямо сейчас не попасть на фронт? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Эрдоган для России меньшее зло, чем остальные

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Нынешний турецкий президент является для Москвы крайне сложным партнером. Но партнером! А его конкурент на выборах в случае своей победы станет не партнером, а проблемой. Подробности...

Не будет источников угрозы, не будет и БПЛА над Москвой

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Было ясно, что при первой возможности враг попытается ударить с помощью БПЛА по центру Москвы. Или сделать другую пакость. Для этого НАТО работает, старается, для этого Рамштайны. Подробности...
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Кто заменит в России Зайцева и Юдашкина

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Мало кто в СССР щупал трудовыми руками вещи от Славы Зайцева, но все знали, что они есть. Примерно там же, где и гитара Высоцкого. Все знали, что где-то есть красные платья и белые пальто, и это грело душу. Чуть меньше, чем групповой полет «Востоков», но грело. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
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Удары беспилотников по Кремлю: главное

Если не Байден, то Кеннеди

Франция затрещала по швам

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На 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин

2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
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В Туве открыли крупнейший в России буддийский монастырь

В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
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В Российском центре науки и культуры на Кипре произошел пожар

В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии днем в среду произошел пожар. В РЦНК не исключают поджог. Зданию нанесен значительный ущерб
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каким должен быть ответ России на атаку беспилотников ВСУ на Кремль?
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Нужно ли в России законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах?
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    Жители Украины изобрели новые способы сбежать от мобилизации
    Это те, кому не удалось сбежать от украинской мобилизации
    		  
    4 мая 2023, 08:50
    Фото: Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press
    Текст: Николай Стороженко

    Украинское население в большинстве своем не верит в успех предстоящего «контрнаступления». По крайней мере, именно такой вывод можно сделать по череде последних новостей о том, как жители Украины изобретают все более экзотические способы избежать попадания в число участников этого мероприятия. Что нужно сделать украинцу, чтобы прямо сейчас не попасть на фронт?

    Что там с наступлением ВСУ на новые российские территории? Очевидно, что оно не за горами. Во-первых, 1 мая Зеленский в очередной раз внес в Верховную раду законопроекты о продлении сроков военного положения и мобилизации. Во-вторых, украинские юристы объясняют, что теперь повестки даже необязательно вручать лично в руки, можно отдать родителям. Но и украинцы не лыком шиты: изобретают все новые способы откосить от такого «счастья».

    Ученье – свет. И жизнь

    Самая популярная (и главное – совершенно легальная) схема уклонения от мобилизации – очное образование. Ее не назовешь новой. Еще в прошлом году украинцы потянулись в вузы, в том числе западные. Власти эту схему прикрыли, хотя и не без скандалов: прошлой осенью на западной границе из таких незадачливых абитуриентов можно было формировать отдельные очереди.

    Можно запретить выезжать на учебу за рубеж. Юристы указывают на незаконность, но разводят руками: ничего не можем поделать. Но запретить военнообязанным поступать в украинские ВУЗы власть не решилась или не смогла.

    В итоге украинские мужики подались грызть гранит науки. Причем если в категории 20–29 лет число студентов в 2022 году выросло в три раза (65 и 21 тыс. человек), то в категориях 30–39 и 40+ лет – в 15 раз. В абсолютных числах это выглядит не так внушительно: 30- и 40-летних студентов в сумме около 45 тыс., 20-летних – 65 тыс., из которых где-то 45 тыс. тоже прячутся в вузах от мобилизации. Но скачок, конечно, показателен. Итого только в вузах прячется примерно одна десятая часть ВСУ.

    Как и все прочие схемы уклонения, эта – еще и история об имущественном неравенстве.

    Стоимость образования стартует от 15–20 тыс. грн (32 000 – 45 000 рублей) в год в региональных вузах. В Киеве ценник нужно множить минимум на два. Условно 500–1000 долл. в год. Вроде бы очень бюджетно, особенно в сравнении со стоимостью незаконного пересечения границы, «липовой» инвалидности и других незаконных схем.

    Но, во-первых, учиться-то нужно минимум два года. Во-вторых, вузы давно в курсе, кто и зачем подает документы. Тех, кто пришел не за знаниями и дипломом, а за отсрочкой, сразу неофициально просят «доплатить»: за возможность не посещать лекции, за лояльное отношение на экзаменах, защите диплома и т. п. Навскидку доплата сравнима с платой за обучение. В-третьих, даже эти деньги нужно где-то взять – в условиях неработающей экономики и невозможности выехать на заработки. А не нашел – иди воюй.

    От армии – за границу и в тюрьму

    Есть и другие схемы. В апреле СМИ писали о находчивом украинце, который сфабриковал ДТП и даже получил три года условно: срок, даже условный – это та же отсрочка от мобилизации. Правда, схему раскрыли, да и за саму фальсификацию ему пришлось заплатить взяток на 10 тыс. долл. – дешевле было в вуз поступить.

    Тем не менее случай далеко не единственный. Доказательство тому – украинская власть не исключает варианта мобилизации осужденных.

    Практиковали это уже в 2022-м, но тогда дергали добровольцев и из числа бывших военных. Правда, в ВСУ на эту категорию особо не рассчитывают: мол, пригодных к службе всего 15–20 тыс. человек. Впрочем, среди них есть те, кто оказался в местах лишения свободы как раз за уклонение от мобилизации. И таких случаев все больше: суды рассматривают такие дела буквально со скоростью принтера (вот три случая только за последнюю неделю). Вот их-то Минобороны Украины и планирует загрести.

    Есть схемы не новые, но сезонные. Весна плавно начинает перетекать в лето, а значит, приграничные Тису и Днестр можно относительно безопасно форсировать вплавь.

    В целом же ничего особо нового уже не придумаешь. Выезд под видом волонтеров, фиктивная инвалидность и/или незаконное снятие с воинского учета – все это мелькает в новостях регулярно. Но кушать хочется не только военкомам, но и их подчиненным. Поэтому практикуется разовый откуп: за 100–200 долларов остановившие вас военные забудут об этом. Как говорится, всего хорошего, больше не попадайтесь.

    Выбивается из рутины разве что недавний случай. Проводник поезда Запорожье – Перемышль возил уклонистов в Польшу в тайнике, который оборудовал в вентиляционной системе своего же купе. Сколько успел вывезти – не сообщается: вез по одному, брал по 2500 долларов с носа.

    То ли дело глава Малиновского ТЦК (военкомата) Одессы – у него нашли виллу в Испании стоимостью 4 млн евро. Это ж сколько нужно было уклонистов за границу сплавить? Да и вилла небось не на последние была куплена?

    Украинцы заканчиваются

    Все это, напомним, на фоне заявлений киевской власти о том, что никто никого в ВСУ насильно не тащит. Вежливо приглашают, причем добровольцев. По крайней мере, для западного читателя транслируется именно такая картинка.

    Но есть и другие. В Институте демографии и социальных исследований НАН Украины уже признают, что сегодня украинская нация – это 28–34 млн человек. И предупреждают, что затягивание конфликта несет угрозу структуре украинской нации: «Если мы будем сокращаться, то эти территории будут заполнять другие люди, и мы ничего не сможем с этим поделать».

    Вторая еще печальнее: Верховная рада Украины поддержала законопроект о создании в Киеве Национального мемориального кладбища. Под захоронения отводится 80 га земли – считай, два микрорайона.

    И это еще наступления не было.
     
     
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