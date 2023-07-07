Украинцам объяснили ужасные последствия использования кассетных снарядов США

Движение Codepink: Кассетные снаряды будут десятки лет убивать и калечить местных жителей

Отправка на Украину американских кассетных боеприпасов является ужасной идеей, поскольку десятки лет после их использования местные жители будут получать увечья или гибнут, заявила сооснователь антивоенного движения Codepink Медея Бенджамин.

Бенджамин заявила РИА «Новости», что Украина рискует повторить судьбу Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, которым США также поставили такой вид боеприпасов. Поля былых сражений в этих странах по-прежнему усыпаны неразорвавшимися суббоеприпасами. Местные жители, в том числе дети, которые подбирают неразорвавшиеся снаряды, продолжают погибать и получать увечья, сказала она, назвав опыт использования этих боеприпасов США печальным.

Активист напомнила о существовании международного запрета на кассетные боеприпасы. По ее словам, ужасно, что США нарушают его.

Отправлять эти боеприпасы на Украину, по словам Бенджамин, является ужасной идеей. Она пояснила, что последствия этого конфликта будут ощущаться десятилетиями.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что поставка США кассетных боеприпасов Украине станет очередным шагом к эскалации.