  • Новость часаАнтонов отметил решительный настрой НАТО на конфронтацию с Россией
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    Зеленский и НАТО поставили на удар изнутри России
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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Центр «Россия» как точка сборки нации

    Людям захотелось понять – а что такое Россия сегодня? Как живут люди в Сибири, как на Дальнем Востоке. А как – в Марий Эл. И показывать ему «Свинарку и пастуха» совершенно ни к чему. А вот панораму жизни в стране и ее перспективы – очень даже нужно.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Выйти из порочного круга ремейков

    Запад предлагает свои суррогаты смысла. Противопоставить этому нечто старое и доброе недостаточно. Противоядие следует искать и в том новом, что появляется здесь и сейчас. Увидеть за чередой событий нового героя, нашего героя, который воплощал бы в себе нерв времени.

    11 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Индия сделала рациональный выбор

    Индия – это самая большая страна Мирового большинства. А все государства, принадлежащие к этой группе, одинаковы – отличаются только их возможности.

    4 комментария
    12 июля 2024, 07:23 • Новости дня

    Ледокол «Евпатий Коловрат» завершились госиспытания для Тихоокеанского флота

    Tекст: Александра Юдина

    В Петропавловске-Камчатском завершились государственные испытания построенного для Тихоокеанского флота ледокола «Евпатий Коловрат», сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по ТОФ.

    «В ближайшее время состоится церемония поднятия Военно-морского флага и приема судна в состав ВМФ», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

    «Евпатий Коловрат» – это многофункциональный корабль ледового класса, предназначенный для круглогодичной проводки судов во льдах, обеспечения гидрографических исследований, а также выполнения поисково-спасательных работ.

    В ходе испытаний экипаж ледокола и представители завода-изготовителя проверили мореходные качества судна, его маневренность, работу аэронавигационного оборудования и других систем.

    В начале июля новейший дизель-электрический ледокол проекта 21180М «Евпатий Коловрат» построен и передан заказчику.

    10 июля 2024, 18:56 • Новости дня
    СМИ опубликовали письмо Орбана о сроках переговоров между Россией и Украиной
    СМИ опубликовали письмо Орбана о сроках переговоров между Россией и Украиной
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Между Москвой и Киевом до конца этого года могут состояться новые мирные переговоры, считают президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин, пишет испанская газета El Pais.

    Издание ссылается на письма, направленные премьером Венгрии Виктором Орбаном европейским лидерам по итогам визитов в Россию и Китай, передает ТАСС.  По данным El Pais, в письмах Орбан также отметил, что обсуждал с Си Цзиньпином возможные сценарии развития конфликта после выборов президента в США.

    По его словам, от нового американского лидера будут ждать «быстрый политический результат еще до вступления в должность». Новая администрация США будет заинтересована в прекращении огня и быстрых мирных переговорах, считает венгерский премьер.

    Ранее Орбан после открытой части встречи с Путиным заявил, что ради мира «надо действовать».

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    10 июля 2024, 12:52 • Новости дня
    Военный эксперт: Киев в попытке устроить теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов» исполняет приказ Запада

    Военный эксперт Бартош: Теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов» нужен не Украине, а Западу

    Военный эксперт: Киев в попытке устроить теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов» исполняет приказ Запада
    @ Министерство обороны/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    В операциях украинских спецслужб прослеживается западный след. В пользу этого говорит то, что Кирилл Буданов, который курировал попытку теракта в Мурманске, подконтролен британской внешней разведке. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее ФСБ предотвратила теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов».

    «Киев продумал целую серию операций против России. Речь идет о попытке угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3, планах о теракте на авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске и покушении на трех высокопоставленных военных в Москве», – отметил Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    По его мнению, на фоне отсутствия успехов на поле боя противник активизировал разведывательно-террористическую деятельность. «Таким образом в преддверии саммита НАТО Киев пытался продемонстрировать Западу готовность продолжать борьбу. Безусловно, в офисе Зеленского для этих целей потребуют дополнительных финансовых вливаний», – уточнил собеседник.

    При этом Бартош убежден: в операциях украинских спецслужб прослеживается западный след. «Насколько известно, Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), который курировал попытку теракта в Мурманске, подконтролен британской внешней разведке. Замыслы провокации вынашивали именно в Лондоне и Вашингтоне. Они же готовили украинских вербовщиков, разрабатывали план операции», – считает он. На этом фоне эксперт отметил действия российских военных, которые при контакте с представителями ГУР сразу доложили об этом командованию.

    «Противник пытался одержать медийную победу, показав, что в рядах ВС России якобы есть предатели, которые за относительно небольшое вознаграждение готовы пойти на измену Родине. Достичь этого им не удалось», – акцентировал собеседник.

    Кроме того, на Западе хотели нанести ущерб обороноспособности нашей страны, добавил он. «Угон Ту-22М3 позволил бы США изучить бомбардировщик. А теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов», по замыслам противника, должен был сорвать план боевого использования корабля. Нашим спецслужбам удалось разрушить и эти планы», – заключил Бартош.  

    Ранее ФСБ пресекла попытку украинской военной разведки совершить теракт на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске. По данным Центра общественных связей (ЦОС), в марте этого года на военного, проходящего службу на авианосце, через мессенджеры вышел некий «Олег».

    В ходе переписки он пытался склонить моряка к совершению теракта на корабле и утверждал, что «операция» курируется лично главой ГУР МО Украины Кириллом Будановым. Однако офицер обратился в органы безопасности. «Под их полным контролем в рамках оперативной игры проводились дальнейшие мероприятия по документированию противоправной деятельности «Олега» и выявлению возможной агентуры и пособников киевского режима», – сообщили в ФСБ.

    Через какое-то время российскому военнослужащему «кураторы» транспортной компанией отправили компоненты для сборки зажигательного устройства. Когда же украинским спецслужбам передали запись с инсценировкой теракта на крейсере, координатор перестал выходить на связь.

    Кроме того, в Москве предотвращена попытка покушения украинских спецслужб на трех высокопоставленных российских военных, сообщили в ФСБ. Одним из подозреваемых оказался 30-летний российский гражданин, его завербовала военная разведка Украины. Он с помощью курьерской доставки заказал три мощных взрывных устройства, замаскированные под подарки, по адресам проживания начальников подразделений МО. Взрывы планировалось осуществить после отчетов курьеров о доставке посылок.

    Напомним, несколькими днями ранее ФСБ также пресекла попытку угона российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3. По данным ведомства, сотрудники украинской разведки собирались завербовать российского военного летчика и убедить его переправить ракетоносец «за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии». К попытке вербовки также причастны спецслужбы натовских стран.

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    9 июля 2024, 11:30 • Новости дня
    Индия решила открыть новые консульства в двух городах России

    Премьер Индии Моди сообщил об открытии новых консульств в Казани и Екатеринбурге

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил об открытии двух новых консульств в Казани и Екатеринбурге.

    Ожидается, что это облегчит контакты между людьми и будет способствовать развитию деловых связей между двумя странами, передает ТАСС.

    «Это отличная новость для индийской общины в России», – отметил Моди.

    Напомним, в понедельник Моди прибыл в Россию и встретился с Путиным. В ходе неформальной встречи российский лидер высоко оценил развитие Индии.

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    9 июля 2024, 15:29 • Новости дня
    Сийярто: Венгрия не будет участвовать в миссии НАТО по поддержке Украины
    Сийярто: Венгрия не будет участвовать в миссии НАТО по поддержке Украины
    @ Xander Heinl/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проекты резолюций саммита НАТО говорят о планах альянса начать миссию по поддержке Украины, но Будапешт не будет участвовать в этом, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Венгрия не отправит своих военных на Украину, не будет участвовать в финансировании Киева и отправке ему оружия, написал Сийярто в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России), передает РИА «Новости».

    Единственным способом остановить эскалацию украинского конфликта является прекращение огня и начало мирных переговоров, «на поле боя решения нет», заявил министр. По этой причине Венгрия начала «мирную миссию».

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал центры силы, от которых зависит урегулирование на Украине.

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    9 июля 2024, 07:55 • Новости дня
    Система ПВО за ночь сбила 38 беспилотников ВСУ над российскими регионами

    Минобороны: Система ПВО за ночь сбила 38 беспилотников ВСУ над российскими регионами

    Tекст: Александра Юдина

    Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила за ночь 38 беспилотников ВСУ в небе над российскими регионами, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что три дрона были уничтожены в Белгородской области, семь – над территорией Курской области, два беспилотника были сбиты в Воронежской области, 21 БПЛА уничтожен в Ростовской области, еще пять – в Астраханской области.

    Из-за падения БПЛА в Волгоградской области загорелись подстанция и нефтебаза.

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    9 июля 2024, 08:50 • Новости дня
    Аэропорты Волгограда и Астрахани временно ограничили работу из-за атак БПЛА

    Tекст: Александра Юдина

    Аэропорты Волгограда и Астрахани временно ограничили работу из-за атак беспилотников ВСУ на регионы.

    По информации пресс-секретаря АО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасии Голодовой, в Волгограде ограничения введены после атаки БПЛА на нефтебазу в Калаче-на-Дону, в результате которой загорелась емкость с бензином, передает ТАСС.

    «Рейс авиакомпании RedWings WZ2261 из Челябинска был перенаправлен на запасной аэродром в Саратов. Задерживается вылет авиакомпании Аэрофлот SU1185 в Москву», – указала она.

    Также известно, что задержано прибытие рейса из столицы SU1180.

    В Астрахани приостановка полетов также связана с ограничениями на использование воздушного пространства в регионе.

    Отмечается, что в расписании аэропорта произошли изменения – прилеты и вылеты в/из аэропорта ограничены.

    Ранее система ПВО за ночь сбила 38 беспилотников ВСУ над российскими регионами.

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    10 июля 2024, 14:28 • Новости дня
    Историк: Петровская эпоха и победа в Северной войне определили будущее возвышение России

    Историк Багдасарян: Победа в Северной войне дала народу понимание России, как империи

    Историк: Петровская эпоха и победа в Северной войне определили будущее возвышение России
    @ "Победа при Полтаве", Коцебу А.Е., 1862

    Tекст: Олег Исайченко

    Победа в Северной войне и петровская эпоха в целом – переломный момент российской истории. Петр I стал символом и олицетворением прорыва России в Большую Европу, а народ в полной мере осознал страну как империю, сказал газете ВЗГЛЯД историк Вардан Багдасарян. 10 июля в России празднуется День воинской славы в честь победы в Полтавской битве.

    «В ходе Северной войны столкнулись геополитические интересы России и империалистические устремления Швеции. Долгое противостояние обеспечило нашей стране выход к Балтийскому морю», – напомнил Вардан Багдасарян, лектор Российского общества «Знание», декан факультета истории, политологии и права Государственного университета просвещения.

    «Этот триумф и петровская эпоха в целом – переломный момент нашей истории. Петр I был символом и олицетворением прорыва России в Большую Европу, ее возвышения. Российская элита осознала ошибочность навязываемого тезиса о якобы нашем варварстве. А для народа это была победа, которая повысила самооценку общества и сформировала понимание России, как империи», – отметил он.

    «В истории есть понятие «культурный герой» – реальный или мифический, с которым связаны базовые ценности и смыслы последующей эпохи. Князь Владимир, Владимир Ленин, Иосиф Сталин – все они задавали своими идеологемами векторы развития страны на будущее. Культурным героем для Российской империи был Петр I, который определял смыслы, содержание и формы будущего развития государства», – детализировал спикер.

    В этом контексте историк напоминает, что в период Северной войны шведам способствовал Иван Мазепа. «Он своими донесениями помог Карлу XII вторгнуться на территорию нынешней Украины, а тогда – Малороссии. Сейчас киевские националисты характеризуются понятием «бандеровцы», а ранее это были «мазепинцы». Киев исповедует преемственность в почитании предателей», – резюмировал Багдасарян.

    10 июля в России празднуется День воинской славы, установленный в честь победы в Полтавской битве. 8 июля 1709 года произошло генеральное сражение Северной войны 1700-1721 годов – русская армия под командованием Петра I разгромила шведскую армию Карла XII. Полтавское сражение привело к перелому в Северной войне в пользу России.

    Весной 1709 года после неудачной зимней кампании на Украине войско шведского короля Карла ХII осадило Полтаву, в которой предполагалось пополнить запасы, а затем продолжить путь в направлении Харькова, Белгорода и далее на Москву. Но гарнизон Полтавы успешно отбил несколько штурмов. Героическая оборона города сковала силы Карла ХII, а в конце мая сюда подошли уже главные силы русской армии под командованием Петра I.

    «Воины! Пришел час, который должен решить судьбу отечества. Вы не должны помышлять, что сражаетесь за Петра – но за государство, Петру врученное, за род свой, за отечество, за православную нашу веру и церковь. Имейте в сражении перед собой правду и Бога, защитника вашего. А о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога. Жила бы только Россия во славе и благоденствии для благосостояния вашего», – обратился Петр к воинам перед битвой.

    Столкновение началось около трех часов ночи, а ближе к полудню конница русской армии охватила фланги противника, и шведы начали отступление, превратившееся в беспорядочное бегство. Русская конница преследовала их до берега реки, где остатки шведской армии сдались в плен. Карл был ранен и с небольшим отрядом бежал в Турцию. Военное могущество шведов было подорвано, а слава о непобедимости Карла XII развеяна.

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    11 июля 2024, 07:15 • Новости дня
    В Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры

    Tекст: Александра Юдина

    В подконтрольной Киеву части Запорожской области повреждены объекты критической инфраструктуры, сообщил глава региональной администрации Иван Федоров.

    «Поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры», – передает РИА «Новости» его слова.

    При этом не уточняется, о каких именно объектах идет речь.

    Накануне расположенная в Одесской области портовая инфраструктура была повреждена из-за взрывов.

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    9 июля 2024, 15:08 • Новости дня
    В МИД объяснили, когда Россия и Иран подпишут договор о партнерстве

    Кабулов: Россия и Иран подпишут соглашение о партнерстве при первой возможности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Тегеран подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, как только представится такая возможность, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

    По словам Кабулова, президенты России и Ирана обсуждали этот вопрос и достигли договоренности, что документ будет подписан «при первой представившейся возможности», передает ТАСС.

    Предварительно о подписании договора придут к соглашению по дипломатическим каналам, добавил он.

    В июне Россия и Иран отложили подписание договора о сотрудничестве.

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    9 июля 2024, 12:52 • Новости дня
    Путин и Моди приехали на ВДНХ

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на ВДНХ.

    Руководителей двух стран встречают первый вице-премьер Денис Мантуров и глава Росатома Алексей Лихачев, передает ТАСС.

    Глава Российского государства и председатель индийского правительства осмотрят здесь инновационный павильон «Атом».

    Ранее Путин вместе с Моди во время неформальной встречи в Ново-Огареве посетили конюшню. Также Моди поблагодарил Путина за гостеприимство в Ново-Огареве.

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    11 июля 2024, 14:46 • Новости дня
    Эрдоган заявил о возможности вести переговоры с Путиным при наличии разногласий

    Tекст: Валерия Городецкая

    С президентом России Владимиром Путиным можно вести переговоры по разным вопросам даже при расхождении во мнениях, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

    Эрдоган отметил, что он и Путин имеют разные точки зрения по некоторым вопросам, но это не мешает им вести диалог, передает ТАСС.

    «Конечно, мы не во всем согласны с господином Путиным. Однако мы можем обсуждать между собой разные вопросы и углубляться в детали их решения», – сказал турецкий лидер в комментарии американскому журналу Newsweek.

    Ранее Путин пообещал Эрдогану приехать в Турцию.

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    9 июля 2024, 12:25 • Новости дня
    В Кремле заверили в намерении углублять отношения с Северной Кореей

    Tекст: Александра Юдина

    Москва намерена углублять и развивать отношения с Пхеньяном во всех возможных сферах, достигнутых по итогам визита российского президента Владимира Путина в Северную Корею, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «В развитие уже достигнутых договоренностей мы намерены и дальше развивать и углублять наши отношения во всех возможных сферах с нашим одним из ближайших соседей», – передает ТАСС его слова.

    Ранее министр иностранных дел Японии Еко Камикава сообщила, что страна испытывает серьезное беспокойство в связи с развитием отношений России и Северной Кореи.

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    9 июля 2024, 14:30 • Новости дня
    Премьер Индии заявил о стремлении Нью-Дели содействовать миру на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Нью-Дели выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине и готов оказывать содействие в этом процессе.

    По его словам, Индия всегда была на стороне мира, передает ТАСС.

    «Мы согласовали с президентом Владимиром Путиным, что необходимо как можно скорее установить мир», – отметил Моди.

    Также Моди подчеркнул, что после беседы с российским лидером у него возникли надежды на будущее.

    Ранее Путин заявил, что Россию и Индию связывает особое стратегическое партнерство.

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    9 июля 2024, 12:10 • Новости дня
    Кремль анонсировал посещение Путиным и Моди выставки ВДНХ

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди сегодня вместе посетят ВДНХ, где осмотрят павильон «Атом», после чего отправятся на переговоры в Кремль, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, в ходе посещения ВДНХ они осмотрят павильон атомной энергии «Атом», после чего отправятся в Кремль, передает ТАСС.

    «Затем достаточно важное протокольное мероприятие, мы вас по ходу проинформируем. И последуют российско-индийские переговоры в формате официального завтрака. Большие делегации с двух сторон, доклады профильных руководителей ведомств», – отметил представитель Кремля.

    Также Песков отметил, что Путин и Моди накануне около трех часов общались в неформальной обстановке.

    «Было достаточно содержательное сообщение. Общались один на один», – добавил он.

    Ранее Путин вместе с Моди во время неформальной встречи в Ново-Огареве посетили конюшню. Также Моди поблагодарил Путина за гостеприимство в Ново-Огарево.

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    10 июля 2024, 07:47 • Новости дня
    Российская ПВО ночью сбила два украинских беспилотника

    Минобороны: Система ПВО ночью сбила два украинских беспилотника

    Tекст: Александра Юдина

    Система ПВО ночью сбила два украинских беспилотника над территорией российских регионов, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что украинские беспилотники сбиты над территорией Белгородской и Воронежской областей.

    Накануне в двух российских регионах сбили четыре украинских дрона.

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      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

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      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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