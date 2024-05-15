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    Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.

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    Игорь Перминов Игорь Перминов Как главный русофоб Болгарии стал посмешищем

    Если Болгария не хочет остаться на задворках истории и избавиться от нынешней колониальной зависимости, ей необходимо прежде всего отказаться от навязанной Вашингтоном и Брюсселем пещерной русофобии и задуматься о собственных национальных интересах.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев «Евровидение» пришло к сатанизму

    «Евровидение» прочно превратилось в парад фриков – где мужчины, похожие на мужчин, и женщины, похожие на женщин, еще встречаются, но уже выглядят чужими на этом празднике... нет, не жизни, а чего-то совсем другого.

    29 комментариев
    15 мая 2024, 08:18 • Новости дня

    Минобороны показало уничтожение опорников ВСУ на правом берегу Днепра

    Tекст: Ольга Никитина

    Минобороны России опубликовало видео уничтожения опорных пунктов Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра с помощью РСЗО «Ураган».

    Видео размещено в Telegram-канале военного ведомства.

    Накануне сообщалось, что группировка войск «Днепр» за сутки уничтожила 28 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ВСУ на Херсонском направлении.

    14 мая 2024, 10:11 • Новости дня
    Руководство ВСУ сбежало из Купянска

    Водолацкий: Руководство ВСУ бросило подразделения прикрытия и сбежало из Купянска

    Руководство ВСУ сбежало из Купянска
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Александра Юдина

    Руководство украинской армии покинуло город Купянск в Харьковской области, оставив только подразделения прикрытия, сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

    По его словам, в Купянске нет военных, киевское руководство давно сбежало, также уехала местная власть, остались только подразделения прикрытия, передает ТАСС.

    Также депутат отметил, что в Купянске тяжелая боевая обстановка, туда направлены подразделения из западных стран, регулярные военные из Польши и Чехии под флагом наемников.

    По словам Водолацкого, Харьковское направление является самым важным и перспективным для российских сил, так как со стороны Харькова идут обстрелы Белгородской области.

    Ранее руководитель российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что для усиления ВСУ на Купянском направлении поступило много наемников, включая франкоговорящих и говорящих на польском. СМИ писали, что иностранные наемники используются Украиной как расходный материал, они предназначены для «самопожертвования».

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    14 мая 2024, 12:47 • Новости дня
    Российские военные взяли в плен более 60 националистов из «Кракена»

    Российская администрация Харьковской области сообщила о взятии в плен более 60 националистов из «Кракена»

    Российские военные взяли в плен более 60 националистов из «Кракена»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы взяли в плен в Харьковской области более 60 человек из неонацистского формирования «Кракен», они дают показания, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

    По его словам, есть информация от военных о задержании более 60 человек из «Кракена», они дают показания, передает ТАСС.

    Ганчев добавил, что пленные выглядят не такими «бравыми воинами», как это происходило с автоматом в руках.

    Ранее боевик Илья Гут, взятый в плен группировкой «Север», заявил, что все меньше добровольцев хотят вступать в неонацистское формирование «Кракен».

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    14 мая 2024, 14:40 • Новости дня
    Белоусов указал на проблемы с комплектованием ВС России
    Белоусов указал на проблемы с комплектованием ВС России
    @ Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Определенные проблемы есть с комплектованием российских Вооруженных сил, однако речь не идет о мобилизации, заявил Андрей Белоусов, выдвинутый президентом Владимиром Путиным на пост главы Минобороны России.

    «Я специально хочу подчеркнуть для журналистов, что речь не идет о мобилизации, о каких-то чрезвычайных мерах», – акцентировал Белоусов, добавив, что речь будет идти о «плановых мерах», причем процесс, по его словам, уже запущен.

    По мнению Белоусова, самый насущный вопрос сейчас – поставка боеприпасов, ракет, беспилотников, средств РЭБ войскам, находящимся в зоне спецоперации, передает ТАСС.

    По каждому из этих направлений, отметил он, есть ежемесячные планы, однако реализация требует «буквально ежедневного и даже ежечасного включения».

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    14 мая 2024, 11:22 • Новости дня
    В ДНР ликвидировали командира «Азова» Плитуса

    Военкор Татаринов: В ДНР ликвидировали командира минометной батареи «Азова» Андрея Плитуса

    В ДНР ликвидировали командира «Азова» Плитуса
    @ t.me/Tatarinov_R

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе боевых действий в Донецкой народной республике был ликвидирован Андрей Плитус, командир минометной батареи полка «Азов» (внесен в список террористических организаций и запрещен в России), сообщил военкор Руслан Татаринов.

    В своем Telegram-канале журналист указал, что Плитус был убит 6 мая 2024 года в Серебрянском лесу у населенного пункта Диброво.

    Татаринов отметил, что командир полка «Азов» участвовал в боях против российских военных, несмотря на то, что подписал бумаги о неиспользовании оружия против России в ходе обмена пленными в 2022 году.

    В феврале 2024 года суд ДНР приговорил заочно Андрея Плитуса и Геннадия Сухарникова к 27 годам, а Дмитрия Предборского – к 25 годам лишения свободы за минометные обстрелы Мариуполя в 2022 году.

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    14 мая 2024, 13:25 • Новости дня
    Подпольщики Херсона внедрились в ВСУ и уничтожили группу операторов БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы организации сопротивления «Русский Херсон» добровольно мобилизовались в ряды ВСУ, где уничтожили группу операторов дронов украинских войск, говорится в заявлении организации «Русский Херсон».

    Как сообщили в организации, подпольщики мобилизовались в ряды ВСУ и уничтожили группу БПЛА, терроризировавшую мирное население левобережья Херсонской области, убивавшую мирных жителей и уничтожавшую гражданскую инфраструктуру, передает ТАСС.

    Там добавили, что в дальнейшем подпольщики будут собирать информацию о местах расположения ВСУ и наращивать силу прямого воздействия на противника до полного освобождения Херсонской области.

    Ранее подпольщики сообщили, что ВСУ прикрываются мирными жителями в Херсоне.

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    14 мая 2024, 11:55 • Новости дня
    Российские войска взяли под контроль западную и северную части Волчанска

    Ганчев: Западная и северная части Волчанска контролируются силами России

    Российские войска взяли под контроль западную и северную части Волчанска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы контролируют западную и северную части Волчанска в Харьковской области, в городе идут уличные бои, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

    По его словам, ВСУ еще сопротивляются и в самом городе, и на подступах к нему, поселок Волчанские хутора еще полностью не взят, при этом западная и северная части Волчанска уже контролируются ВС России, наступление продолжается, передает ТАСС.

    Ганчев добавил, что российские войска занимают удобные позиции для дальнейшего продвижения по городу и пригороду вокруг Волчанска.

    Ранее группировка «Север» нанесла поражение ВСУ у Волчанска в Харьковской области.

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    14 мая 2024, 14:10 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил причины ареста главного кадровика Минобороны

    Военный эксперт Климов: Вопросы к Кузнецову возникли еще во время его работы в Генштабе

    Военный эксперт объяснил причины ареста главного кадровика Минобороны
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    В Минобороны наблюдается тенденция на чистку кадров. Вероятно, в скором времени ведомство претерпит структурные изменения, допустил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее стало известно, что против главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова завели дело о крупной взятке.

    «В Министерстве обороны формируется своего рода тенденция на чистку кадров. Очевидно, что этот вектор на вскрытие реальных проблем ведомства взят в первую очередь президентом и будет подхвачен новым главой Минобороны. Это довольно позитивное и системообразующее событие, которое внушает надежду на принципиальное разрешение целого ряда вопросов», – отметил военный эксперт Максим Климов.

    По его мнению, дело Юрия Кузнецова даже более серьезное, нежели Тимура Иванова, ранее арестованного также по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. «Кузнецов длительное время возглавлял 8-е управление Генерального штаба ВС России, отвечавшее за защиту гостайны», – уточнил собеседник.

    «Теперь правоохранители во всем разберутся. При этом я думаю, что материалы уголовного дела будут закрыты», – отметил он. Эксперт также не исключает, что последуют структурные изменения в Минобороны. По его мнению, одним из ключевых станет назначение на должность первого заместителя министра обороны.

    Ранее Следственный комитет России сообщил, что в отношении начальника управления кадров Министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова возбуждено уголовное дело. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

    По версии следствия, в 2021–2023 годах Кузнецов получил взятку «от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу», находясь на посту начальника 8-го управления Генерального штаба. В ходе обысков у него изъяли более 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши. «На основании ходатайства следователя Кузнецову судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении СК. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

    О задержании генерала накануне сообщил ТАСС. После этого в 235-й гарнизонный военный суд поступили материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении его полного тезки – Юрия Васильевича Кузнецова.

    Напомним, в получении взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны подозревается замглавы Минобороны Тимура Иванов, он арестован. Сообщалось, что ему могут быть предъявлены новые обвинения. Арест замминистра признан законным Мосгорсудом, он останется в СИЗО.

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    14 мая 2024, 09:05 • Новости дня
    Буданов счел критичной ситуацию для ВСУ в Харьковской области

    Глава ГУР Минобороны Украины Буданов признал, что ситуация для ВСУ стала критической в Харьковской области

    Буданов счел критичной ситуацию для ВСУ в Харьковской области
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Обстановка для ВСУ становится критической в Харьковской области, заявил газете The New York Times глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов в России).

    По его словам, в данный момент обстановка в Харьковской области находится на грани, каждый час ситуация приближается к критической, передает ТАСС.

    Также Буданов отметил, что Киев предпринимает попытки перебросить подкрепления с других участков фронта на северо-восток Украины, однако это сложно сделать в связи с нехваткой личного состава.

    При этом глава украинской разведки выразил уверенность, что ВСУ смогут стабилизировать ситуацию в течение нескольких дней.

    Ранее ВС России нанесли удар по району в Харькове, где располагается пункт временной дислокации полиции.

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    14 мая 2024, 13:45 • Новости дня
    МБР «Булава» морского базирования приняли на вооружение ВС России
    МБР «Булава» морского базирования приняли на вооружение ВС России
    @ Владимир Иващенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) морского базирования «Булава» разработки Московского института теплотехники (МИТ) принята на вооружение Вооруженных сил, сообщил генеральный конструктор МИТ Юрий Соломонов.

    По его словам, 7 мая подписан указ о принятии на вооружение ракетного комплекса «Булава», передает ТАСС.

    Напомним, 29 октября 2019 года с борта атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Князь Владимир» проекта 955А (шифр «Борей-А») был успешно выполнен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.

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    14 мая 2024, 22:45 • Новости дня
    ВСУ обстреляли село в Харьковской области

    Украинские войска обстреляли село в Харьковской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В Харьковской области в результате обстрела села Токаревка украинскими военными ранен мирный житель. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    «Украинские неонацисты обстреляли село Токаревка Харьковской области. Мирный житель в результате взрыва получил контузию», – написал Ганчев в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что медработник одного из ФАПов на освобожденной территории оказывает первую помощь пострадавшему.

    Ранее сообщалось, что новый командующий харьковской группировкой ВСУ Михаил Драпатый давил людей на БМП 9 мая 2014 года в Мариуполе.

    В 2014 году Драпатый был командиром 72-й механизированной бригады ВСУ, которая атаковала Мариуполь.

    В прошлом году МВД России объявило Драпатого в розыск по обвинению в обстрелах мирных жителей ДНР и ЛНР.

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    14 мая 2024, 13:12 • Новости дня
    Зеленский попросил у Блинкена две системы Patriot

    УНИАН: Зеленский попросил у Блинкена две системы Patriot для Харькова и области

    Зеленский попросил у Блинкена две системы Patriot
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном попросил две системы Patriot для защиты Харькова и Харьковской области, пишет украинское агентство УНИАН.

    По информации издания, Украине важно получить военную помощь от США как можно скорее, передает ТАСС.

    Также СМИ сообщает, что президент обратил внимание на насущную потребность усиления противовоздушной обороны Украины, так как системы и средства ПВО являются «самым большим дефицитом для ВСУ».

    Ранее газета The Wall Street Journal писала, что инициатива США по оказанию помощи Киеву с целью перехвата инициативы на поле боя и укрепления обороны кажется недосягаемой.

    Американские СМИ писали ранее, что Блинкен «на фоне военных успехов России» прибыл на Украину.

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    14 мая 2024, 13:40 • Новости дня
    Российские войска освободили Бугроватку в Харьковской области
    Российские войска освободили Бугроватку в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки подразделения группировки «Север» в ходе активных действий освободили населенный пункт Бугроватка в Харьковской области, сообщило Министерство обороны.

    Подразделения продвинулись в глубину обороны ВСУ, поразили живую силу и технику 23-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны у Веселого, Волчанска и Липцов в Харьковской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также группировка отразила контратаку штурмовой группы 120-й бригады теробороны у Старицы в Харьковской области. Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 135 человек и две бронемашины.

    При контрбатарейной борьбе поражены чешская машина РСЗО Vampire, гаубица Д-20, три САУ «Гвоздика», машина ЗРК «Стрела-10» и немецкая зенитная самоходная установка Gepard.

    Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что ВС России взяли под контроль западную и северную части города Волчанска.

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    14 мая 2024, 22:26 • Новости дня
    В правоохранительных органах рассказали о взятке главного кадровика Минобороны

    Начальника Главного управления кадров Минобороны России обвинили в получении взятки в виде коттеджа на Кубани

    Tекст: Денис Тельманов

    Начальник главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов обвиняется в получении взятки в виде коттеджа на Кубани.

    «Взятка Кузнецову была предоставлена не в виде денег. За покровительство бизнесмену, по версии следствия, он получил коттедж с участком в Краснодарском крае», – рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

    По данным следствия, в 2021–2023 годах Кузнецов, являясь начальником 8-го управления Генерального штаба ВС РФ, получил взятку от представителей коммерческих структур. С 2010 по 2023 год он занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, которое занимается вопросами защиты государственной тайны в рамках Минобороны.

    В настоящее время в отношении Кузнецова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). 13 мая он был арестован военным судом. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО предполагаемого взяткодателя – Льва Мартиросяна.

    Ранее сообщалось, что жене и дочери генерала Кузнецова стало плохо во время обысков, у его супруги якобы возникли проблемы с сердцем.

    Обыск в двухэтажном коттедже в Истринском районе и на рабочем месте Кузнецова прошел 13 мая.

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    15 мая 2024, 03:22 • Новости дня
    Развожаев сообщил об отражении в Севастополе массированной ракетной атаки ВСУ

    Губернатор Севастополя сообщил об отражении массированной ракетной атаки ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев

     «В районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе. Информация о пострадавших уточняется», – написал Развожаев в своем Telegram-канале

    Он также сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили несколько ракет над акваторией Севастополя и в районе аэродрома Бельбек. Тип сбитых ракет уточняется.

    По словам губернатора, повреждения гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксированы.


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    14 мая 2024, 15:07 • Новости дня
    AP: Продвижение в Харьковской области поможет России полностью освободить ДНР и ЛНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Продвижение российских вооруженных сил в Харьковской области приведет к рассредоточению ВСУ по линии фронта, что позволит России добиться успеха в освобождении территорий ДНР и ЛНР, сообщил в комментарии агентству Associated Press (AP) командир батальона 92-й бригады ВСУ Юрий Федоренко.

    По его словам, для достижения успеха в ДНР и ЛНР России необходимо было рассредоточить оборону ВСУ, поэтому российские войска и начали кампанию именно в Харьковской области, передает ТАСС.

    Федоренко заявил также, что аналогичный фронт может быть открыт в Сумской области, и указал на проблемы с поставками американской военной помощи. Заявив, что пройдет «не менее двух месяцев, прежде чем поступающие поставки удовлетворят потребности Киева в удержании линии» фронта.

    AP также отмечает со ссылкой на неназванных украинских военных, что ситуация стала «окном возможностей для Москвы и одним из наиболее опасных моментов для Киева в продолжающемся два года конфликте».

    Ранее во вторник российские войска освободили Бугроватку в Харьковской области.

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