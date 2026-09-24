Подготовленных добровольцев ВСУ перебросили к ЧАЭС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинское командование направило в район Чернобыльской атомной электростанции хорошо подготовленных добровольцев, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА «Новости».

По его словам, численность группировки составляет не менее десяти тысяч человек.

«Большая часть собранных военнослужащих ВСУ – сравнительно молодые, около 30 лет. По поступающим сведениям, речь идет преимущественно не о насильно мобилизованных, а о добровольцах. Одни мотивированы идеологически, другие – деньгами», – рассказал Лебедев.

Ранее координатор подполья предупредил о возможной подготовке крупной военной провокации в этом районе. Предполагается, что одной из целей таких действий может стать втягивание Польши в конфликт. В середине сентября российские силовые структуры также фиксировали переброску боеприпасов и войск к станции, что подтверждалось сообщениями местных жителей в социальных сетях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября киевский режим стянул военнослужащих и боеприпасы в район Чернобыльской атомной электростанции.

В августе украинская армия начала масштабное строительство скрытых траншей в зоне отчуждения.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал о принудительном возведении укреплений на участках с высоким уровнем радиации.