Если Болгария не хочет остаться на задворках истории и избавиться от нынешней колониальной зависимости, ей необходимо прежде всего отказаться от навязанной Вашингтоном и Брюсселем пещерной русофобии и задуматься о собственных национальных интересах.7 комментариев
Группировка «Днепр» уничтожила 28 пунктов управления ВСУ
Сальдо: Группировка войск «Днепр» уничтожила 28 пунктов управления ВСУ
Группировка войск «Днепр» за сутки уничтожила 28 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ВСУ на Херсонском направлении, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, группировка «Днепр» нанесла огневое поражение живой силе и технике противника на правом берегу Днепра, уничтожив 28 пунктов управления БПЛА, пять станций РЭБ, семь дронов, 52 наблюдательных пункта и пять складов материально-технического имущества, передает ТАСС.
Ранее группировка «Днепр» уничтожила 32 наблюдательных пункта ВСУ за сутки.