Эксперты объяснили продвижение ВС России на Купянском направлении

Tекст: Андрей Резчиков

Освобождение за последние несколько дней пяти населенных пунктов на Купянском направлении стало «серьезным показателем» для российских военных. Об этом заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, движение российских сил «вглубь территории противника происходит достаточно активно».

В начале месяца штурмовые отряды группировки российских войск «Запад» заняли более выгодные позиции на Купянском направлении у населенных пунктов Ольшана, Первомайское (Першотравневое) Харьковской области и Куземовка в ЛНР. В целом же за последние дни продвижение российских войск на Купянском направлении составило 11 км по фронту и более 3 км в глубину обороны противника.

Кроме того, в ходе активной обороны российские войска отразили девять атак и контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 14-й, 32-й, 67-й механизированных бригад ВСУ возле Новоселовского в ЛНР и Синьковки Харьковской области.

Село Синьковка контролируется украинской армией, но в его окрестностях активно ведутся боевые действия. Как отметил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, на Купянском направлении появились очередные стихийные захоронения «без идентификации тел». «Могилы свежие, сделаны при помощи инженерной техники. На некоторых насыпях есть украинская символика», – рассказал Марочко в интервью РИА «Новости».

По последним данным Минобороны на 9 августа, на Купянском направлении потери противника составили до 75 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Кроме того, украинские власти допускают организацию эвакуации населения из 53 населенных пунктов Купянского района, которые расположены вблизи линии боевого соприкосновения.

«На Краснолиманском и Купянском направлениях российские войска наступают. Причем основное движение идет севернее Купянска, в районе реки Оскол. Ведутся тяжелые бои между селами Первый Лиман и Синьковка, последняя постепенно берется в клещи. Также расширяется зона контроля вокруг Новоселковского, есть успехи западнее Первомайского», – отмечает военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«Сам Купянск является важным логистическим центром, и противник не хочет его терять. В попытке остановить наше продвижение ВСУ перебрасывают на этот участок подкрепление. Часть новоприбывших – подразделения, предназначавшиеся для контрнаступления на Запорожском направлении», – подчеркнул эксперт.

«Однако даже с учетом этого сил противника оказалось недостаточно. Мы уже освободили больше территорий, чем заняли ВСУ во время своего так называемого контрнаступления», – добавил Онуфриенко.

«Первоначально, как мне кажется, у нас была идея отвлечь противника с Запорожского и Артемовского направлений действиями на Купянском. Но сейчас сложилась ситуация, когда мы можем расширить эту задачу, продвигаться вперед и попытаться выйти непосредственно к Купянску с целью блокирования и, может быть, освобождения города. А дальше появляются возможности двигаться в направлении как Харькова, так и Изюма с последующим выходом на север Донбасса», – считает военный эксперт Юрий Кнутов. Он отметил также, что

на реке Оскол «в десять раз проще организовать оборону», чем это делалось раньше.

«Но у противника остается еще шесть абсолютно нетронутых бригад – это стратегические резервы. В ход были пущены только 9-й и 10-й корпуса», – подчеркнул собеседник. Собеседник обратил внимание и на другой косвенный признак того, что у ВС России есть серьезные планы на Харьковскую область. По его словам, тот факт, что Харьковская ВГА продолжает активно функционировать, помогать местным жителям и беженцам, указывает на далекоидущие планы Москвы.

«Однако говорить о том, что мы начали широкомасштабное наступление в сторону Харькова, пока преждевременно. Речь идет об уверенных попытках продвижения вперед, и первой задачей здесь является освобождение Купянска – важнейшего транспортного и железнодорожного узла, откуда открывается дорога как на Харьков, так и на север Донбасса», – заключил Кнутов.