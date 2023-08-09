Онуфриенко: Киеву не хватает резервов на Купянском направлении

Эксперт Онуфриенко: ВСУ под Купянском вынуждены вводить в бой резервы с Запорожского направления

Tекст: Илья Абрамов

«На Краснолиманском и Купянском направлениях российские войска наступают. Причем основное движение идет севернее Купянска, в районе реки Оскол. Ведутся тяжелые бои между селами Первый Лиман и Синьковка, последняя постепенно берется в клещи. Также расширяется зона контроля вокруг Новоселковского, есть успехи западнее Первомайского», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«Сам Купянск является важным логистическим центром, и противник не хочет его терять. В попытке остановить наше продвижение ВСУ перебрасывают на этот участок подкрепление. Часть новоприбывших – подразделения, предназначавшиеся для контрнаступления на Запорожском направлении», – подчеркнул эксперт.

«Однако даже с учетом этого сил противника оказалось недостаточно. Мы уже освободили больше территорий, чем заняли ВСУ во время своего так называемого контрнаступления», – резюмировал Онуфриенко.

Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил об освобождении за последние несколько дней пяти населенных пунктов. Он назвал такой результат продвижения ВС России «серьезным показателем» и подчеркнул, что движение российских сил «вглубь территории противника происходит достаточно активно».

На данный момент на Купянском направлении ведутся активные боевые действия. Накануне Минобороны РФ сообщило, что штурмовые отряды Западной группировки в ходе наступления на широком фронте заняли более выгодные позиции около Ольшан Харьковской области.

В ходе активной обороны российские войска отразили девять атак и контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 14-й, 32-й, 67-й механизированных бригад ВСУ возле Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР) и Синьковки Харьковской области.

Ударами российской штурмовой авиации и огнем артиллерии были поражены скопления живой силы и техники противника рядом с Двуречной, Петропавловкой, Крахмальным и Купянском. Всего на этом направлении были ликвидировано около 110 военнослужащих, а также уничтожено две гаубицы Д-20.