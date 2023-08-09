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Онуфриенко: Киеву не хватает резервов на Купянском направлении
Эксперт Онуфриенко: ВСУ под Купянском вынуждены вводить в бой резервы с Запорожского направления
ВСУ в попытке остановить продвижение ВС РФ на Купянском направлении перебрасывают на этот участок фронта резервы, предназначавшиеся для так называемого контрнаступления. Однако сил противнику все равно не хватает, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно об освобождении российскими войсками пяти сел в Харьковской области.
«На Краснолиманском и Купянском направлениях российские войска наступают. Причем основное движение идет севернее Купянска, в районе реки Оскол. Ведутся тяжелые бои между селами Первый Лиман и Синьковка, последняя постепенно берется в клещи. Также расширяется зона контроля вокруг Новоселковского, есть успехи западнее Первомайского», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Сам Купянск является важным логистическим центром, и противник не хочет его терять. В попытке остановить наше продвижение ВСУ перебрасывают на этот участок подкрепление. Часть новоприбывших – подразделения, предназначавшиеся для контрнаступления на Запорожском направлении», – подчеркнул эксперт.
«Однако даже с учетом этого сил противника оказалось недостаточно. Мы уже освободили больше территорий, чем заняли ВСУ во время своего так называемого контрнаступления», – резюмировал Онуфриенко.
Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил об освобождении за последние несколько дней пяти населенных пунктов. Он назвал такой результат продвижения ВС России «серьезным показателем» и подчеркнул, что движение российских сил «вглубь территории противника происходит достаточно активно».
На данный момент на Купянском направлении ведутся активные боевые действия. Накануне Минобороны РФ сообщило, что штурмовые отряды Западной группировки в ходе наступления на широком фронте заняли более выгодные позиции около Ольшан Харьковской области.
В ходе активной обороны российские войска отразили девять атак и контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 14-й, 32-й, 67-й механизированных бригад ВСУ возле Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР) и Синьковки Харьковской области.
Ударами российской штурмовой авиации и огнем артиллерии были поражены скопления живой силы и техники противника рядом с Двуречной, Петропавловкой, Крахмальным и Купянском. Всего на этом направлении были ликвидировано около 110 военнослужащих, а также уничтожено две гаубицы Д-20.