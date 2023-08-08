Филиппины являются неочевидным, но при этом стратегически важным направлением российской внешней политики, на котором довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все, что нужно филиппинцам от США и ЕС, могут им дать Китай и Россия.3 комментария
На Донецком направлении за сутки отражено 18 атак ВСУ, уничтожено более 200 украинских военных
На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки в ходе наступательных действий на широком фронте заняли более выгодные позиции около Ольшаны Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В ходе активной обороны отражены девять атак и контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 14-й, 32-й, 67-й механизированных бригад ВСУ возле Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР) и Синьковки Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника рядом с Двуречной, Петропавловкой, Крахмальным и Купянском Харьковской области.
За последние сутки на этом направлении ликвидированы около 110 военнослужащих, а также две гаубицы Д-20.
На Донецком направлении подразделения Южной группировки в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 18 атак штурмовых групп 17-й танковой, 23-й, 60-й механизированных, 5-й штурмовой и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Артемовска, Клещеевки и Зайцево Донецкой народной республики (ДНР), отчитались в Минобороны.
Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 28-й и 54-й механизированных бригад ВСУ под Курдюмовкой и Северским ДНР. Уничтожены до 210 военнослужащих, танк, четыре машины пехоты, шесть пикапов, три гаубицы Д-30.
На Южно-Донецком направлении активными действиями подразделений группировки войск «Восток» отражены три атаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады и 37-й бригады морской пехоты ВСУ рядом с Никольским и Урожайным ДНР.
Оперативно-тактической и армейской авиацией нанесены удары по скоплениям живой силы и техники 31-й механизированной бригады, 110-й, 128-й бригад теробороны поблизости от Старомайорского ДНР и Приютного Запорожской области. Потери противника составили до 125 военнослужащих, восемь бронемашин и две гаубицы Д-30, перечислили в Минобороны.
На Краснолиманском направлении слаженными действиями группировки войск «Центр», ударами авиации и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 68-й пехотной, 21-й, 67-й механизированной бригад ВСУ возле Новоегоровки, Житловки ЛНР и Тернов ДНР.
В районах Нововодяного, Червонопоповки, Червоной Дибровы ЛНР и Красного Лимана ДНР нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники 44-й, 63-й, 66-й механизированных бригад и 1-й бригады спецназначения ВСУ.
Потери ВСУ на этом направлении составили до 80 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица Д-20.
На Запорожском направлении упреждающими действиями российских подразделений нанесено поражение подразделениям 44-й артиллерийской, 46-й, 65-й, 118-й механизированных бригад ВСУ у Загорного, Орехова, Малой Токмачки и Новоселовки Запорожской области, сообщил Конашенков.
За минувшие сутки уничтожены до 110 военнослужащих, танк, пять бронемашин, самоходная пушка большой мощности «Пион», орудие «Мста-Б», американская артсистема М777, британская гаубица FH-70 и польская самоходная артустановка Krab.
На Херсонском направлении потери противника составили до 50 военнослужащих, а также три гаубицы Д-20.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России за сутки нанесено поражение 122-м артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 143 районах, отчитались в Минобороны.
В районе Красноармейска ДНР поражен передовой пункт управления объединенной группировки украинских войск «Хортица». Также уничтожены три склада боеприпасов 44-й артиллерийской, 43-й, 66-й механизированных бригад ВСУ у города Запорожье, а также пунктов Чернещина и Нескучное Харьковской области.
Средствами ПВО перехвачено пять снарядов РСЗО HIMARS.
Уничтожены 17 украинских беспилотников рядом с Лисичанском ЛНР, Донецком, Артемовском, Волновахой ДНР, Пологами, Токмаком, Гуляйполем Запорожской области и Старой Збурьевкой Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.