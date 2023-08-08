  • На Донецком направлении за сутки отражено 18 атак ВСУ, уничтожено более 200 украинских военных
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    Военный эксперт: Украина неспособна уничтожить Черноморский флот России
    Задержан второй соучастник избиения ветерана СВО в Забайкальском крае
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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему Филиппины важны для России

    Филиппины являются неочевидным, но при этом стратегически важным направлением российской внешней политики, на котором довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все, что нужно филиппинцам от США и ЕС, могут им дать Китай и Россия.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В обсуждении зерновой сделки нужно правильно говорить нет

    По сути, отклонять любые условия для возобновления зерновой сделки нужно лишь в одном случае: если Россия готовит операцию по освобождению Одессы, включающую в себя десант с моря. На сегодняшний день эта операция неактуальна.

    6 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Понимание справедливости СВО изменило российское общество

    В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.

    6 комментариев
    Новости
    14:58Суд арестовал подозреваемого в избиении участника СВО в Забайкалье

    В Забайкальском крае арестован один из подозреваемых в избиении участника спецоперации по решению суда Нерчинско-Заводского района, сообщили в региональном следственном управлении СК.

    14:45Чиновница из Югры получила выговор за откровенное видео из рабочего кабинета

    Сотрудница управления капитального строительства Пыть-Яха в ХМАО Екатерина Смирнова, которая опубликовала в соцсети откровенное видео из своего рабочего «розового» кабинета, получила выговор, сообщил глава города Александр Морозов.

    14:35Переводчица рассказала о мерах безопасности Зеленского

    Переводчица, которая сопровождала президента Украины Владимира Зеленского, рассказала о мерах, принимавшихся для его безопасности на фоне задержания жительницы Очакова, сообщает радиостанция Europe1.

    14:33Глава ФКС России Смит раскритиковал санкции Киева против украинских игроков

    Руководитель Федерации компьютерного спорта (ФКС) России Дмитрий Смит раскритиковал действия киевского режима по дискриминации игроков команды Team Spirit по Dota 2.

    14:30Семак по итогам сезона признан лучшим тренером России

    Сергей Семак из петербургского «Зенита» по версии Российского футбольного союза (РФС) стал лучшим тренером страны по итогам сезона 2022/23, сообщает РФС.

    14:28Польки заподозрили украинок в желании увести у них мужей

    Молодые польские женщины начали испытывать неприязнь к беженкам с Украины из-за большой конкуренции на брачном рынке: они боятся, что украинки отберут у них потенциальных мужей, пишет Gazeta Wyborcza.

    14:25Трансгендерный спикер ВСУ: Мы люди, русские – нет

    Трансгендерная женщина Сара Эштон-Чирилло, якобы ставшая спикером ВСУ для западной аудитории, заявила, что «русские – не люди».

    14:24СК призвал защитить граждан от пропаганды террора

    Следственный комитет России примет дополнительные меры, чтобы защитить сограждан от пропаганды и идеологий террористических организаций.

    14:22Июль 2023 года назвали самым жарким месяцем в истории наблюдений

    Прошедший июль стал самым жарким месяцем за 83 года истории наблюдений за погодой, когда по всему миру фиксировалась среднемесячная температура 16,95 градусов Цельсия, следует из заявления европейской службы Copernicus.

    14:19Британия ввела санкции против Ирана из-за якобы поддержки России в сфере обороны

    Лондон добавил 19 позиций в список антироссийских акций, добавив в него иранских физических и юридических лиц, которые якобы оказывают поддержку Москве в оборонной сфере.

    14:15На Донецком направлении за сутки отражено 18 атак ВСУ, уничтожено более 200 украинских военных

    На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки в ходе наступательных действий на широком фронте заняли более выгодные позиции около Ольшаны Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    14:12Задушившему мать шнурками жителю Чебоксар вынесли приговор

    Житель Чебоксар, задушивший свою мать шнурками, приговорен к девяти годам колонии строгого режима, сообщило следственное управление СК по Чувашии.

    14:05Лада Дэнс решила подать в суд после аварии в Подмосковье

    Певица Лада Дэнс намерена подать в суд на транспортную компанию после дорожно-транспортного происшествия в городе Подольске в Подмосковье, сообщил концертный директор артистки Сергей Пудовкин.

    13:55На море в Крыму отдохнули более 260 детей участников СВО из Краснодона

    В оздоровительном лагере «Парус» под Евпаторией отдохнули свыше 260 детей участников спецоперации из Краснодона, такой подарок сделал регион-шеф Тюменская область.

    13:52Политолог: Нигерских военных не интересуют печеньки Нуланд

    То, что власти США называют «сложными переговорами» с властями Нигера, является неудачной попыткой Вашингтона почитать нотации. В Ниамее ждали серьезного собеседника, а не очередные печеньки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее в Вашингтоне заявили о трудных переговорах с мятежниками в Нигере.

    8 августа 2023, 14:15

    На Донецком направлении за сутки отражено 18 атак ВСУ, уничтожено более 200 украинских военных

    На Донецком направлении за сутки отражено 18 атак ВСУ, уничтожено более 200 украинских военных
    @ t.me/mod_russia

    На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки в ходе наступательных действий на широком фронте заняли более выгодные позиции около Ольшаны Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    В ходе активной обороны отражены девять атак и контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 14-й, 32-й, 67-й механизированных бригад ВСУ возле Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР) и Синьковки Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника рядом с Двуречной, Петропавловкой, Крахмальным и Купянском Харьковской области.

    За последние сутки на этом направлении ликвидированы около 110 военнослужащих, а также две гаубицы Д-20.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 18 атак штурмовых групп 17-й танковой, 23-й, 60-й механизированных, 5-й штурмовой и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Артемовска, Клещеевки и Зайцево Донецкой народной республики (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 28-й и 54-й механизированных бригад ВСУ под Курдюмовкой и Северским ДНР. Уничтожены до 210 военнослужащих, танк, четыре машины пехоты, шесть пикапов, три гаубицы Д-30.

    На Южно-Донецком направлении активными действиями подразделений группировки войск «Восток» отражены три атаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады и 37-й бригады морской пехоты ВСУ рядом с Никольским и Урожайным ДНР.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией нанесены удары по скоплениям живой силы и техники 31-й механизированной бригады, 110-й, 128-й бригад теробороны поблизости от Старомайорского ДНР и Приютного Запорожской области. Потери противника составили до 125 военнослужащих, восемь бронемашин и две гаубицы Д-30, перечислили в Минобороны.

    На Краснолиманском направлении слаженными действиями группировки войск «Центр», ударами авиации и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 68-й пехотной, 21-й, 67-й механизированной бригад ВСУ возле Новоегоровки, Житловки ЛНР и Тернов ДНР.

    В районах Нововодяного, Червонопоповки, Червоной Дибровы ЛНР и Красного Лимана ДНР нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники 44-й, 63-й, 66-й механизированных бригад и 1-й бригады спецназначения ВСУ.

    Потери ВСУ на этом направлении составили до 80 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица Д-20.

    На Запорожском направлении упреждающими действиями российских подразделений нанесено поражение подразделениям 44-й артиллерийской, 46-й, 65-й, 118-й механизированных бригад ВСУ у Загорного, Орехова, Малой Токмачки и Новоселовки Запорожской области, сообщил Конашенков.

    За минувшие сутки уничтожены до 110 военнослужащих, танк, пять бронемашин, самоходная пушка большой мощности «Пион», орудие «Мста-Б», американская артсистема М777, британская гаубица FH-70 и польская самоходная артустановка Krab.

    На Херсонском направлении потери противника составили до 50 военнослужащих, а также три гаубицы Д-20.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России за сутки нанесено поражение 122-м артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 143 районах, отчитались в Минобороны.

    В районе Красноармейска ДНР поражен передовой пункт управления объединенной группировки украинских войск «Хортица». Также уничтожены три склада боеприпасов 44-й артиллерийской, 43-й, 66-й механизированных бригад ВСУ у города Запорожье, а также пунктов Чернещина и Нескучное Харьковской области.

    Средствами ПВО перехвачено пять снарядов РСЗО HIMARS.

    Уничтожены 17 украинских беспилотников рядом с Лисичанском ЛНР, Донецком, Артемовском, Волновахой ДНР, Пологами, Токмаком, Гуляйполем Запорожской области и Старой Збурьевкой Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.


    7 августа 2023, 21:08
    СМИ: Россия начала наступление в Харьковской области

    Guardian: Россия начала наступление в Харьковской области после неудач Украины на Запорожье

    СМИ: Россия начала наступление в Харьковской области
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российская армия начала наступление в Харьковской области, взяв под контроль несколько населенных пунктов, сообщили СМИ.

    Как пишет The Guardian, в последние недели интенсивность штурмовых действий усилилась. Отмечается, что ВС РФ нацелились на Харьковскую область, чтобы взять под контроль северо-восточный регион, передает РИА «Новости».

    По данным издания, операция российских сил началась после череды поражений украинской армии на Запорожском направлении. РФ в результате наступательных действий удалось освободить несколько поселений в этом месте.

    Ранее в Минобороны заявили, что российские силы в ходе наступления на Купянском направлении продвинулись на три километра.

    Коментарии (30)
    8 августа 2023, 03:41
    В США назвали требование Запада к Зеленскому после провала контрнаступления

    AT: Отказ Зеленского подчиниться Западу приведет к непредсказуемым последствиям

    В США назвали требование Запада к Зеленскому после провала контрнаступления
    @ Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Провал контрнаступления вынудит западных лидеров усадить Владимира Зеленского за стол переговоров, а если он не согласится, события могут развиваться «совершенно непредсказуемым» образом, пишут американские СМИ.

    Колумнист Джонстон Хервуд в статье для American Thinker напомнил, что киевский режим с начала СВО получил военную помощь более чем на 70 млрд евро, однако Зеленскому, по мнению автора статьи, не кажется, что этого достаточно.

    Меняют риторику страны, которые изначально поддерживали Киев. Чиновникам на Западе, когда речь заходит про проблемы Украины, становится все сложнее скрывать свое раздражение, пишет колумнист. Он называет «настоящим ударом ниже пояса» для Зеленского блокировку Польшей и рядом других стран ввоза украинского зерна.

    Хервуд считает, что Запад уже близок к состоянию усталости от поддержки Украины. По его мнению, уже в скором времени, если ситуация с контрнаступлением Киева не улучшится, главы ведущих мировых держав постараются убедить Зеленского сесть за стол переговоров.

    «Если украинский лидер не согласится, варианты развития событий могут оказаться совершенно непредсказуемыми», – передает РИА «Новости» слова автора публикации.

    Ранее другое американское издание, газета New York Times, писала, что «изнурительное, кровавое и дорогостоящее» контрнаступление ВСУ так и не привело к серьезному перелому в конфликте, и Киев знает, что Запад будет вынуждать Зеленского пойти на переговоры с Москвой.

    Коментарии (21)
    7 августа 2023, 19:20
    Зеленский пообещал оставить Россию без кораблей в Черном море

    Зеленский пригрозил, что Россия останется без кораблей, если будет препятствовать зерновой сделке

    Зеленский пообещал оставить Россию без кораблей в Черном море
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский в интервью аргентинскому изданию Nacion пригрозил, что Россия останется без кораблей, если продолжит блокировать зерновой коридор в Черном море.

    По его словам, после блокировки зернового коридора Украине «приходится искать обходные пути», чтобы экспортировать продукцию. Зеленский заявил, что Киев будет защищаться, если «Россия продолжит доминировать в Черном море, стреляя», передает РИА «Новости».

    Напомним, Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены. Кремль призывал США не обещать, а выполнить российскую часть зерновой сделки.

    Коментарии (97)
    7 августа 2023, 20:42
    Экс-футболист сборной России Соломатин вступил в ряды батальона «Эспаньола»
    Экс-футболист сборной России Соломатин вступил в ряды батальона «Эспаньола»
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-футболист сборной России Андрей Соломатин стал членом батальона «Эспаньола», который находится на позициях под Артемовском.

    Как сообщил футболист Telegram-каналу RT, он возил гуманитарную помощь и ездил в батальон с октября прошлого года, а сейчас подписал контракт.

    Соломатину 47 лет, в период с 1998 по 2003 год он провел 13 матчей за сборную России, забив один мяч. В составе сборной России он выступал на чемпионате мира 2002 года и выигрывал чемпионат России с ЦСКА.

    «Эспаньола» – добровольческое подразделение, сформированное из фанатов различных российских футбольных клубов.

    Ранее сообщалось, что московский хоккейный клуб ЦСКА передал фанатскому батальону «Эспаньола», который выполняет задачи в зоне спецоперации, микроавтобус.

    Коментарии (11)
    7 августа 2023, 21:48
    Госдеп объяснил отсутствие мирных переговоров с Россией по Украине

    Глава пресс-службы Госдепа Миллер назвал бессмысленными мирные переговоры по Украине

    Госдеп объяснил отсутствие мирных переговоров с Россией по Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Никаких переговоров с Россией о мирном урегулировании конфликта на Украине сейчас не ведется, поскольку Москва не показала заинтересованности в них, сообщил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

    Как указал Миллер в ходе брифинга, никто не будет возглавлять переговоры, которые не имеют смысла. По его словам, на данный момент никаких переговоров с РФ не ведется, потому что Москва отказалась вести такой диалог, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что Вашингтон готов сыграть «любую возможную конструктивную роль», чтобы поддержать Киев в контексте будущего диалога об урегулировании конфликта. Миллер заявил, что США будут приветствовать конструктивный вклад любой другой страны в данный процесс.

    Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что компромисса в виде немедленного прекращения огня и переговоров в отношении России быть не может.

    Коментарии (20)
    7 августа 2023, 23:38
    В Киеве прогремел взрыв

    ТАСС: В Киеве прогремел взрыв

    Tекст: Ольга Никитина

    Мощный взрыв прозвучал в Киеве вечером понедельника, 7 августа, пишут украинские СМИ.

    По их информации, инцидент зафиксирован в левобережной части украинской столицы, передает ТАСС.

    Воздушная тревога в городе не объявлялась.

    Других подробностей не приводится.

    5 августа также сообщалось о взрывах в Киеве.

    Коментарии (17)
    8 августа 2023, 12:54
    В Совфеде ответили на угрозы Зеленского оставить Россию без Черноморского флота

    Сенатор Цеков: Угрозы Зеленского уничтожить Черноморский флот РФ – пустое бахвальство

    В Совфеде ответили на угрозы Зеленского оставить Россию без Черноморского флота
    @ Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Украинской власти свойственны гипертрофированная ложь и желание запугать Россию. И угрозы Зеленского уничтожить Черноморский флот РФ – очередной случай бахвальства, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков. Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил, что Россия останется без кораблей, если будет препятствовать зерновой сделке

    «Украинские власти постоянно пытаются угрожать России. В офисе Зеленского долгое время заявляли, что ВСУ одержат сокрушительную победу в контрнаступлении и уже в мае будут в Крыму. Теперь звучат новые глупости про уничтожение Черноморского флота РФ. Пустое бахвальство, иначе это назвать нельзя», – сказал Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Гипертрофированная ложь является отличительной чертой украинской власти. Причем началось это чуть ли не с 1991 года. Надо понимать, что уничтожить наш флот противник не сможет, но в силах нанести незначительный вред», – отмечает собеседник.

    «Вместе с тем наше Минобороны внимательно следит за подобными заявлениями. Мы также делаем выводы на основе тех ударов, которые ранее уже пытались наносить ВСУ, повышаем уровень защиты кораблей Черноморского флота», – резюмировал Цеков.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил, что Россия останется без кораблей, если продолжит блокировать зерновой коридор в Черном море. По его словам, после блокировки зернового коридора Украине «приходится искать обходные пути», чтобы экспортировать продукцию. Зеленский заявил, что Киев будет защищаться, если «Россия продолжит доминировать в Черном море, стреляя».

    В свою очередь советник Зеленского Олег Устенко заявил, что российские порты и корабли на Черном море, в том числе и танкеры, перевозящие нефть в Европу, являются законной целью для ВСУ. Об этом сообщает газета Politico.

    Напомним, противник попытался нанести несколько ударов по Черноморскому флоту РФ. В пятницу ВСУ атаковали военно-морскую базу в Новороссийске с применением двух морских безэкипажных катеров. В Министерстве обороны России сообщили, что оба аппарата были уничтожены огнем из штатного вооружения наших кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец».

    Также Украина пыталась атаковать тремя беспилотниками корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков». В результате все украинские катера были уничтожены.

    Кроме того, противник попытался атаковать российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря, с помощью трех безэкипажных катеров. Все дроны были своевременно обнаружены и уничтожены кораблями ВМФ РФ. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о способах борьбы с морскими беспилотниками противника.

    Коментарии (9)
    7 августа 2023, 22:13
    США одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams

    CNN: США одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams

    США одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams
    @ Matthias Merz/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенные Штаты в минувшие выходные одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams, сообщили американские СМИ со ссылкой на помощника министра армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дугласа Буша.

    Буш сообщил телеканалу CNN, что «они готовы». По словам помощника американского министра, сначала танки доставят в Европу, а затем – «вместе со всем, что к ним прилагается», – на Украину, передает ТАСС.

    Представитель ведомства уточнил, что говорит о боеприпасах, топливном оборудовании и ремонтных средствах, запчастях.

    Какое количество танков войдет в первую партию, Буш не уточнил, однако сообщил, что поставка ожидается к осени.

    Ранее СМИ сообщали, что в августе США собираются отправить несколько танков Abrams в Германию, а в сентябре их получит Украина. Сообщалось также, что США передадут Украине танки Abrams без передовой электроники и защиты.

    Коментарии (35)
    8 августа 2023, 06:09
    В Польше трое мужчин избили молодого украинца и его мать

    Polskie Radio: В Польше трое мужчин избили молодого украинца и его мать

    Tекст: Ольга Никитина

    Трое жителей польского города Бельск-Подляски избили 20-летнего гражданина Украины и его мать, пишут местные СМИ.

    Инцидент произошел в конце июля, однако Polskie Radio сообщило об этом только сейчас. В местной полиции сообщили, что в центре города между группой мужчин и украинцем произошел «обмен мнениями», после чего молодого человека избили «руками и ногами». Украинцу попыталась помочь мать, но злоумышленники напали и на нее, передает РИА «Новости».

    Один из нападавших, нетрезвый 33-летний житель города, был задержан на месте. Двух других установили после просмотра записей с видеокамер. Ими оказались 42-летний мужчина и его 21-летний сын, также жители города Бельск-Подляски. Всем троим может грозить до трех лет заключения.

    В полиции утверждают, что «национальной подоплеки» инцидент не имел.

    Ранее сообщалось о возросшем недовольстве поляков украинскими беженцами.

    Коментарии (8)
    8 августа 2023, 11:52
    В США предупредили Зеленского об угрозе военного переворота

    Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Военный переворот на Украине является вопросом времени

    В США предупредили Зеленского об угрозе военного переворота
    @ Nathan Howard/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Ложь президента Украины Владимира Зеленского и небылицы о «небесном щите» может привести к военному перевороту в стране, это вопрос времени, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

    Макговерн обратил внимание на то, что Зеленский в видеообращениях миру и своему народу стал чаще упоминать некий небесный щит ВСУ, состоящий из систем западных ПВО и авиации, который защищает от российских ракет, передает РИА «Новости».

    Эксперт заявил, что у Украины нет средств для отражения российских авиаударов, а Зеленский просто лжет, чтобы добиться поддержки Запада, что может прийти к военному перевороту и бунту внутри ВСУ.

    Ранее экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США намерены устранить Зеленского и обвинить в этом Россию.

    Коментарии (7)
    7 августа 2023, 23:25
    Кадыров назвал численность бойцов из Чечни в зоне СВО

    Кадыров сообщил, что сейчас в зоне спецоперации находятся более 7 тыс. бойцов из Чечни

    Кадыров назвал численность бойцов из Чечни в зоне СВО
    @ t.me/RKadyrov_95

    Tекст: Ольга Никитина

    Из Чечни в зону проведения специальной военной операции на Украине за все время боевых действий отправились более 29 тыс. бойцов, сообщил глава республики Рамзан Кадыров, уточнив, что в настоящее время на передовых позициях находятся свыше 7 тыс. бойцов.

    Кадыров в своем Telegram-канале написал, что 13 тыс. бойцов, которые принимали участие в СВО, были добровольцами.

    Глава республики сообщил, что с начала СВО в Чечне сформированы три батальона и столько же полков по линии Минобороны России. Их в кратчайшие сроки обеспечили обмундированием, техникой и вооружением, подчеркнул Кадыров. Кроме того, дополнительно сформировано еще три подразделения по линии Росгвардии с общей численностью свыше 5 тыс. бойцов.

    В конце июля Кадыров сообщал, что солдаты чеченских подразделений нанесли «упреждающий удар» по позициям ВСУ в Харьковской области.

    Коментарии (10)
    8 августа 2023, 08:44
    Володин предсказал судьбу Зеленского

    Спикер Госдумы Володин провел параллель между судьбами Саакашвили и Зеленского

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский повторит судьбу ведущего русофобскую политику экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, выразил мнение спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    В своем Telegram-канале он отметил, что политика Саакашвили была подчеркнуто русофобской – его поддерживали НАТО и ЕС, в основном финансированием, снабжением оружием, а также обучали военных – это же сейчас происходит с Украиной.

    Володин напомнил, что в 2008 году Саакашвили отдал приказ напасть на Южную Осетию, тогда российские силы защитили мирное население. Однако после того, как Западу стал не нужен, Саакашвили отправился отбывать наказание за совершенные на посту президента преступления.

    Также депутат подчеркнул, что похожая судьба ждет Зеленского, так как на Западе устали от него и всего киевского режима, больше всего от неблагодарности, о чем открыто заявляют официальные лица в Британии и в Польше.

    Володин заметил, что марионетки Брюсселя и Вашингтона подходят к одному – от них избавляются. Как Саакашвили стал изгоем, заключенным в тюрьме, то же самое ожидает Зеленского.

    Ранее сообщалось, что власти в Киеве отвергают переговоры с Россией о прекращении огня потому, что прекращение конфликта грозит Зеленскому катастрофой.

    Коментарии (10)
    8 августа 2023, 02:58
    Названы основные тезисы о СВО из новых учебников истории

    РБК перечислил основные тезисы о СВО из новых учебников истории

    Названы основные тезисы о СВО из новых учебников истории
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    В новом, едином для всей страны учебнике истории для старшеклассников, представленном накануне в Москве, полностью переработан раздел, посвященный 1970-м, 1980-м, 1990-м и 2000-м годам, а также добавлен раздел о российской специальной военной операции на Украине.

    Так, в новом учебнике истории говорится, что в начале XXI века Россия рассчитывала на добрососедские отношения с США и Западом, однако усиление нашей страны, произошедшее в начале 2000-х, Вашингтон не устроило. В бывших республиках СССР «спонсировалась откровенная русофобия», Россию стремились втянуть в череду конфликтов и цветных революций, пишет РБК, приводя основные тезисы нового учебника.

    Авторы учебника подчеркивают, что США не скрывали своей цели, которая заключалась в расчленении России и установлении контроля над ее ресурсами.

    Украину стали готовить на роль «главного тарана» против России. Несколько поколений граждан этой страны начиная с 1990-х годов воспитывались на неприязни к России и неонацистских идеях, говорится в учебнике. В тексте уточняется, что украинский неонацизм не является прямым повторением германского национал-социализма 1920–1940-х годов. Этот термин объясняется как «озлобленное национальное, языковое, культурное насилие агрессивного меньшинства над большинством».

    Содержится в учебнике параграф под названием «Украина – ультранационалистическое государство». Авторы рассказывают, что все началось с «тотального сноса памятников, связанных с СССР», а после уничтожалось все, что так или иначе «связано с Россией».

    Также старшеклассникам разъясняется, что целью СВО на Украине является «защита Донбасса и упредительное обеспечение безопасности России». Авторы напоминают, как жителей Донбасса на Украине называли «террористами» за то, что «они хотели остаться русскими». Русскими людьми называются «и великороссы, и татары, и украинцы, и дагестанцы, и башкиры».

    Подчеркивается, что спецоперация сплотила российское общество, людей разных возрастов и профессий. Граждане нашей страны гордятся бойцами СВО, собирают для них гуманитарную помощь, говорится в тексте учебника. Российским военным «противостоит идеологически прокачанная, оснащенная оружием НАТО, подготовленная по их стандартам армия ВСУ, пополняемая зарубежными наемниками и инструкторами», говорится в новом разделе.

    Накануне о новом учебнике истории рассказал помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), один из авторов учебников Владимир Мединский.

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    8 августа 2023, 00:28
    В офисе Зеленского сообщили о разногласиях на саммите в Джидде

    Глава офиса Зеленского Ермак сообщил о разногласиях по киевской «формуле мира» на саммите в Джидде

    В офисе Зеленского сообщили о разногласиях на саммите в Джидде
    @ IMAGO/President of Ukraine apa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что в ходе переговоров в Джидде не удалось согласовать все пункты предложенного киевской стороной «формулы мира», пишут украинские СМИ.

    «Есть пункты, по которым вообще нет возражений, и есть те, по которым диалог продолжается», – приводит слова Ермака РБК со ссылкой на «Европейскую правду».

    Он отметил, что если бы все участники саммита согласились со всеми пунктами киевской «формулы», то Украина уже бы до конца месяца приняла «саммит мира».

    Ермак сообщил, что согласился со странами глобального Юга не удалось достичь по «тяжелым пунктам», касающимся «ответственности» российской стороны. Он оговорился, что происходит это «не потому, что они против». Эти страны требуют больше разъяснений, уточнил Ермак.

    Он добавил, что никаких других инициатив, кроме «формулы» президента Украины Владимира Зеленского, не рассматривается.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что «формула мира», которую продвигает Киев на различных переговорах, в частности в саудовской Джидде, представляет собой бессмысленный ультиматум России, который нацелен на затягивание боевых действий.

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    7 августа 2023, 18:38
    Писателя Глуховского заочно приговорили к восьми годам колонии

    Суд в Москве заочно приговорил писателя Дмитрия Глуховского к восьми годам колонии за фейки о ВС России

    Tекст: Вера Басилая

    Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии общего режима писателя Дмитрия Глуховского (признан иноагентом) по делу о фейках о Вооруженных силах России, он объявлен в международный розыск.

    Источник сообщил, что иноагенту Глуховскому также запретили четыре года администрировать сайты в интернете. По версии следствия, он разместил в соцсетях смонтированные видеоролики, где якобы российские военные «умышленно обстреливают дома, больницы и школы на Украине», «убивают мирных жителей» и «насилуют украинских школьниц», передает РИА «Новости».

    Прокурор просил приговорить писателя к девяти годам колонии с запретом администрирования сайтов в интернете сроком на пять лет.

    Ранее сообщалось, что следователи потеряли след иноагента Глуховского в Барселоне.

    Напомним, дело против писателя поступило в суд еще в конце февраля.

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