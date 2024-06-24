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    24 июня 2024, 21:00 • Общество

    Отступление ВСУ становится признаком подготовки нового «контрнаступа»

    Отступление ВСУ становится признаком подготовки нового «контрнаступа»
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Евгений Крутиков

    Неожиданно для противника пришел в движение давно «спавший» участок линии боевого соприкосновения западнее Горловки, по направлению на Торецк. Российские войска используют новую тактику, которая обеспечивает успешное продвижение. С другой стороны, нет и признаков ожесточенной обороны со стороны ВСУ. Что все это, скорее всего, означает?

    Позиции противника в районе городков Нью-Йорк – Торецк (Дзержинск) – Северное (Кирово) оставались неизменными с 2014 года. Это коренная территория Донбасса с характерными для шахтерской части региона оврагами, шахтами, терриконами и отвалами. Вот вокруг всего этого и строилась десять лет линия обороны ВСУ. Населенные пункты там практически срослись в одну агломерацию (выделяется только Нью-Йорк).

    Торецк (Дзержинск) – центр этой агломерации, там на момент распада СССР жило более 50 тыс. человек, а объединение «Дзержинскуголь» считалось крупным предприятием. К нему примыкают поселки поменьше и дачные зоны. Крупнейший поселок – пригород Торецка – это Северное (Кирово). А Нью-Йорк так и вовсе состоит сплошь из частного сектора со старыми развалинами общинной фабрики, фенольного завода и клуба.

    Это, кстати, настоящее историческое название поселка, без тени юмора. Его основали сектанты-меннониты еще в период массового переселения в Новороссию европейских протестантов при Екатерине Великой. Советская власть переименовала Нью-Йорк в Новгородовку только в 1951 году в связи с ухудшением отношений с США, а украинская власть название вернула в надежде на инвестиции. А меннонитов выселили в Амурскую область еще в начале 1930-х годов.

    В широком смысле линия соприкосновения пришла в движение на длинном участке от Озаряновки на юго-западе до поселка Дружба – пригорода Кирово на северо-западе. Оборона противника выглядела серьезной, поскольку строилась давно и с опорой на искусственные возвышенности – терриконы и отвалы у старых шахт. Поэтому предполагалось, что наступательной операции на торецкую агломерацию или не будет вовсе, или она будет проводиться через попытку охвата агломерации с севера.

    В то же время торецкая агломерация – это прямой путь на Константиновку, которая считается ключевым пунктом логистики вообще для всей системы обороны ВСУ на широком направлении от Очеретино до Часова Яра.

    Западнее Очеретино движение российских войск продолжается на запад и северо-запад также в направлении трассы Покровск – Константиновка – Часов Яр. К понедельнику ВС РФ вышли к Евгеньевке. Постепенно зачищаются лесопосадки и балки западнее Нетайлово и Уманского. Бои идут в Карловке, занят северный берег водохранилища. На Очеретинском участке до трассы снабжения ВСУ осталось по прямой восемь километров (через Воздвиженку).

    ВС РФ первым рывком на прошлой неделе продвинулись от КПВВ «Майорск» и железнодорожной станции Майорская в направлении Дружбы. Через сутки был занят небольшой поселок Шумы, главная ценность которого в двух доминирующих над всей агломерацией высотах – террикон шахты Восточная и отвал шахты Северная с бывшими укрепрайонами противника на них. Затем были зачищены лесопосадки севернее Шум, и линия соприкосновения вышла на первые улицы Кирово и Дружбы.

    Командование ВСУ в Торецке пассивно реагировало на все эти события, полагая, что раз уж столько лет ничего не происходило, то и далее не будет. Примерно так же рассуждали в Авдеевке, укрывшись за бетонными укрепами.

    Южнее Шум российские войска зашли в другой пригород агломерации – населенный пункт Ленинское (теперь Северное – Пивденное). По пока неподтвержденным данным, уже освобождено до половины Ленинского и бои сместились в другой соседний населенный пункт – Артемово (на украинский манер – Зализное, то есть Железное). Эти топографические привязки условны, поскольку все населенные пункты бывшей шахтерской агломерации срослись в один большой по площади поселок городского типа, где опорными точками стали терриконы, ветки железной дороги и несколько искусственных ставков (прудов) в бывших карьерах.

    Чуть западнее на участке между Широкой Балкой и Нью-Йорком ситуация менее ясная. От центра Нью-Йорка на юг тянется кишка полудачной застройки по берегу реки Красный Торец. На другом берегу речушки – полотно железной дороги. Сам Нью-Йорк расположен в низине. На этом участке идут тяжелые бои.

    Буквально за несколько часов противник потерял основную позицию обороны торецкой агломерации – район Шум и два главенствующих террикона.

    Но для дальнейшего продвижения вглубь агломерации строго необходимо обеспечить фланги, что и делает ситуацию в направлении Нью-Йорка принципиально важной. Поэтому возможно, что дальнейшее продвижение напрямую в Кирово и Торецк может замедлиться, как это было с Авдеевкой.

    Интересно, что противник даже не пытается укреплять все эти проваливающиеся участки, продолжая накапливать резервы южнее Волчанска и Липцов, а также на Запорожском направлении. Попыток стабилизировать фронт хотя бы на одном участке путем переброски туда резервов не отмечается уже минимум месяца три. И это уже выглядит не как нервозный нокдаун, а как полноценная военно-политическая ставка.

    Совершенно незамеченным прошло занятие ВС РФ в воскресенье Раздоловки на Северском направлении и продвижение там же рядом вдоль железнодорожного полотна. Также наши войска в выходные заняли большую территорию восточнее Старомайорского и на Угледарском направлении в целом продвинулись.

    Есть движение на Торском направлении, занято уже более 60% Красногоровки. На Кураховском участке бои идут на окраинах Максимильяновки. В Часовом Яре практически полностью занят, но пока не зачищен мкр Канал, зачищается Калиново, освобождены лесные массивы вокруг Канала.

    На тактическом уровне также не отмечается стремления что-то противопоставить новой тактической схеме ВС РФ (быстрые обходы укрепрайонов пехотными группами). В результате проваливаются даже те линии обороны ВСУ, которые противник успел обустроить.

    Судя по всему, командование ВСУ сосредоточено не на стратегической обороне, а на попытках организовать новый «контрнаступ», причем сразу на двух участках линии соприкосновения. Еще одно подтверждение этому – не столько попытка сосредоточить живую силу (это очевидно), сколько выбить российские позиции ПВО с помощью западных ракетных систем. Отсюда и массированные атаки ВСУ на Крым и на Белгород.

    Можно предположить, что ближайший месяц в зоне СВО будет отмечен двумя тенденциями. Первая – продолжение продвижения ВС РФ сразу на нескольких участках с угрозой стратегического обрушения фронта ВСУ. Вторая – противник будет продолжать наращивать резервы на Слобожанском направлении и в районе Орехова на юге. Если Киев действительно из политических соображений намерен проводить в ближайший месяц «контрнаступы», то это как раз и может теоретически похоронить вообще всю украинскую армию, несмотря на западные поставки вооружений.

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