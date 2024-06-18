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Группировка «Север» отбила две контратаки под Харьковом
Подразделения группировки «Север» в последние сутки в Харьковской области отбили контратаки украинских штурмовиков 71-й егерской бригады и 13-й бригады нацгвардии, сообщило Минобороны.
Группировка также поразила живую силу и технику 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 120-й, 125-й бригад теробороны у Волчанска, Волоховского, Синельниково и Липцов в Харьковской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Украинская сторона потеряла до 130 человек, две бронемашины, включая американский БТР Stryker, американскую САУ М109 Paladin, гаубицу Д-20, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30.
Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 163-й механизированной, 3-й танковой, 3-й штурмовой бригад ВСУ у Нововодяного (ЛНР), Песчаного (Харьковская область) и Торского (ДНР). Она отразила четыре контратаки украинских штурмовиков 115-й механизированной бригады и 12-й бригады спецназа.
Украинская армия в зоне ответственности группировки потеряла до 455 человек, САУ «Гвоздика» и орудие М119.
«Южная» группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной, 80-й, 93-й механизированных бригад ВСУ у Григоровки, Катериновки, Предтечино и Серебрянки в ДНР.
Украинская сторона в зоне ответственности этой группировки потеряла до 665 человек, две бронемашины, включая американский БТР М113, гаубицу Д-30. Уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.
Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 68-й егерской, 144-й пехотной, 24-й механизированной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны у Воздвиженки, Камышевки, Новгородского и Торецка в ДНР. Также она отразила четыре контратаки украинских штурмовиков 142-й пехотной, 23-й и 110-й механизированных бригад.
Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 355 человек, две американские боевые бронированные машины MaxxPro, гаубицу «Мста-Б», гаубицу Д-20, САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30, два орудия М119 и пушку «Рапира».