Бывший советник Кучмы Соскин: Сырский «сдал украинские города», несмотря на новое оружие Запада

Tекст: Вера Басилая

По словам Соскина, Сырский не смог ничего добиться на поле боя: даже отбить харьковский плацдарм, несмотря на огромные объемы поставок «оружия ото всех», передает РИА «Новости».

Политик также указал, что ВСУ под руководством Сырского несут масштабные потери, а также сдают города и населенные пункты.

Ранее украинский депутат Марьяна Безуглая заявила, что российские военные прорвались в сторону города Торецка в ДНР из-за ошибок украинского военного руководства.

Безуглая также критиковала и самого Сырского, из-за чего в Киеве заговорили о скорой отставке главкома ВСУ.