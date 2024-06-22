  • Новость часаГруппировка «Север» нанесла поражение трем бригадам ВСУ под Харьковом
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Групповые удары России стали бедствием для Украины
    Американист назвал причину закрытия в США российских визовых центров
    В зоне СВО заметили военную технику с новым тактическим знаком
    Погрузка военной техники началась под Киевом
    Российские войска нанесли групповой удар по украинским объектам энергетики
    Нарышкин заявил о проведении ЦРУ тайных операций
    Медведев завел Telegram на английском и сравнил его с бомбой ФАБ-3000
    Японский политолог заявил, что в договоре России и КНДР есть «непонятные детали»
    Бастрыкин заявил о причастности Гунько к убийству 500 человек
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Большая война или новый мировой порядок?

    На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?

    2 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Человека нужно заносить в Красную книгу

    Сохранить человека, прекрасного в своем многообразии, сложно и парадоксально устроенного, созидателя и творца – это должно стать нашим русским ответом на глобалистскую повестку расчеловечивания.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Европа накренилась вправо

    И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.

    6 комментариев
    22 июня 2024, 17:07 • Новости дня

    В Киеве обвинили Сырского в «сдаче украинских городов»

    Бывший советник Кучмы Соскин: Сырский «сдал украинские города», несмотря на новое оружие Запада

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины под предводительством главнокомандующего армией Александра Сырского терпят провалы на фронте, сдают города и населенные пункты, несмотря на новые поставки вооружения западным союзниками, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в видеоблоге на YouTube.

    По словам Соскина, Сырский не смог ничего добиться на поле боя: даже отбить харьковский плацдарм, несмотря на огромные объемы поставок «оружия ото всех», передает РИА «Новости».

    Политик также указал, что ВСУ под руководством Сырского несут масштабные потери, а также сдают города и населенные пункты.

    Ранее украинский депутат Марьяна Безуглая заявила, что российские военные прорвались в сторону города Торецка в ДНР из-за ошибок украинского военного руководства.

    Безуглая также критиковала и самого Сырского, из-за чего в Киеве заговорили о скорой отставке главкома ВСУ.

    21 июня 2024, 19:20 • Новости дня
    Появилось видео второго применения Россией планирующей авиабомбы ФАБ-3000

    Появилось видео второго применения Россией планирующей авиабомбы ФАБ-3000 в зоне СВО

    Появилось видео второго применения Россией планирующей авиабомбы ФАБ-3000
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия второй раз за два дня применила в зоне специальной военной операции на Украине трехтонную фугасную авиабомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), сообщают СМИ.

    Бомба была сброшена на здание в селе Липцы Харьковской области, в котором находились 70 солдат вооруженных сил и нацгвардии Украины, передает «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылкой на Telegram-канал «Изнанка» и публикует видео удара.

    Накануне сообщалось, что Россия впервые применила в зоне СВО планирующую авиабомбу ФАБ-3000.

    Коментарии (106)
    22 июня 2024, 10:41 • Новости дня
    Погрузка военной техники началась под Киевом
    Погрузка военной техники началась под Киевом
    @ Gleb Garanich/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Военную технику загружают на железнодорожные платформы на станции Фастов в Киевской области, рассказал представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По словам представителя, сейчас продолжают прибывать военные единицы. Военные ВСУ приезжают на станцию на автобусах гражданской окраски, передает ТАСС.

    Ранее на Украине заявили, что быстрого эффекта от поставок F-16 не будет.


    Коментарии (29)
    21 июня 2024, 21:54 • Новости дня
    ВС России ударом по Грибовке уничтожили около 200 военных ВСУ и наемников

    Около 200 военных ВСУ ликвидированы при ударе в Одесской области

    ВС России ударом по Грибовке уничтожили около 200 военных ВСУ и наемников
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    В результате удара по Грибовке Одесской области было уничтожено около 200 военных ВСУ, среди которых были иностранные инструкторы, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Удар был нанесен по Грибовке, район Каролино-Бугаз, где расположены базы отдыха, при этом мирные жители не пострадали, передает РИА «Новости» слова Лебедева.

    «Конкретики в количестве (уничтоженных) иностранцев пока нет. Известно, что англоязычные», – сказал собеседник агентства.

    Ранее 12 июня в Одессе прогремел взрыв, на всей территории Украины звучала воздушная тревога.

    Коментарии (10)
    21 июня 2024, 20:16 • Новости дня
    Украинские болельщики на матче Евро потребовали вернуть выборы в стране
    Украинские болельщики на матче Евро потребовали вернуть выборы в стране
    @ Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    В ходе матча второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Украины и Словакии болельщики вывесили украинский флаг с надписью Give Us Elections Back («Верните нам выборы»).

    Флаг висел на боковой трибуне и несколько раз попал в эфир. После 25-й минуты флаг у болельщиков отобрали, передает РИА «Новости».


    Напомним, срок официальных полномочий Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая.

    Коментарии (20)
    22 июня 2024, 12:24 • Новости дня
    В зоне СВО заметили военную технику с новым тактическим знаком
    В зоне СВО заметили военную технику с новым тактическим знаком

    Tекст: Александра Юдина

    В зоне спецоперации замечен российский грузовик с ранее «не светившимся» тактическим знаком, заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    В своем Telegram-канале он отметил, что ВСУ гадают, где такой знак может проявиться и что он означает.

    «По традиции ожидают удара на Сумском направлении или же нового участка фронта на севере Харьковской области», – подчеркивает Рожин.


    В мае на технике группировки ВС России «Север» обнаружили новый тактический знак, похожий на «руну Гунгира», которая, согласно скандинавской мифологии, обладает «поражающим» свойством.

    Коментарии (8)
    21 июня 2024, 18:15 • Новости дня
    Во Франции описали будущие проблемы с запуском ракет с F-16 на Украине
    Во Франции описали будущие проблемы с запуском ракет с F-16 на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Истребители F-16, которые Запад планирует поставить Киеву, могут оказаться неэффективными из-за системы противовоздушной обороны России, пишет французская газета Midi Libre.

    Основную проблему для F-16 представляет зенитно-ракетная система С-400, из-за которой американские истребители будут вынуждены летать на низких высотах, пишет Midi Libre, передает «Московский комсомолец».

    Это значительно снизит их боеспособность, так как ракеты, запускаемые с малых высот, имеют меньшую скорость и дальность поражения. На таких высотах ракеты летят в плотном воздухе, встречая большее сопротивление, а чтобы подняться, им придется потратить энергию на преодоление силы тяжести.  Поэтому ракеты не смогут достичь такой скорости и высоты, как вооружения, выпущенные с большой высоты.

    Ситуацию усугубляет несовместимость дальнобойных ракет Meteor, имеющихся на вооружении НАТО, с истребителями F-16, отмечает обозреватель.

    Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что если F-16 будут участвовать в боевых вылетах, то и сами истребители, и аэродромы, на которых они базируются, станут законными целями для российских Вооруженных сил.

    Коментарии (2)
    22 июня 2024, 14:02 • Новости дня
    Группировка «Север» нанесла поражение трем бригадам ВСУ под Харьковом
    Группировка «Север» нанесла поражение трем бригадам ВСУ под Харьковом

    Tекст: Кристина Цыцура

    Группировка войск «Север» нанесла поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 31-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, а также нескольким бригадам теробороны в районах населенных пунктов в Харьковской области.

    Потери противника составили до 220 военнослужащих, 10 пикапов и две гаубицы, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи в районах населенных пунктов в Харьковской области, ЛНР и ДНР.

    Были отражены две контратаки штурмовых групп 110-й бригады теробороны и 3-й штурмовой бригады противника. Потери ВСУ составили до 370 солдат, два автомобиля, 122-мм гаубицу Д-30. Был уничтожен и склад боеприпасов ВСУ.

    Подразделения «Южной» группировки улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе ВСУ в районах населенных пунктов в ДНР. Потери ВСУ составили до 590 военнослужащих.

    Коментарии (9)
    22 июня 2024, 13:43 • Новости дня
    Российские войска нанесли групповой удар по украинским объектам энергетики
    Российские войска нанесли групповой удар по украинским объектам энергетики
    @ Ministry of Defence of the Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики минувшей ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса. Он наносился оружием большой дальности воздушного и морского базирования ВСУ, а также беспилотниками.

    Удар также пришелся по складам боеприпасов и авиационных средств поражения, поставленных ВСУ Западом.

    Отмечается, что цели удара достигнуты. Все назначенные объекты были поражены.

    Ранее минэнерго Украины сообщило, что объекты энергетической инфраструктуры повреждены на юге и западе Украины, а также произошел сбой в работе генерирующего объекта на востоке страны.

    Кроме того, сообщалось, что была нарушена работа инфраструктурных объектов Запорожской АЭС из-за атаки украинских военных на подстанцию «Радуга».

    Коментарии (15)
    22 июня 2024, 13:54 • Новости дня
    ВС России уничтожили склады хранения безэкипажных катеров ВСУ
    ВС России уничтожили склады хранения безэкипажных катеров ВСУ

    Tекст: Кристина Цыцура

    Авиация ВС России уничтожила склады хранения безэкипажных катеров и БпЛА ВСУ, а также было нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 127-ми районах.

    Помимо этого, средства ПВО ВС России сбили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также реактивный снаряд РСЗО HIMARS, сообщили в Telegram-канале российского военного ведомства.

    Ранее сообщалось, что войска ВС России нанесли групповой удар по украинским объектам энергетики.


    Коментарии (5)
    22 июня 2024, 11:38 • Новости дня
    Нарушена работа инфраструктурных объектов Запорожской АЭС из-за атаки ВСУ
    Нарушена работа инфраструктурных объектов Запорожской АЭС из-за атаки ВСУ
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Нарушена работа инфраструктурных объектов Запорожской АЭС из-за атаки украинских военных на подстанцию «Радуга».

    В Telegram-канале станции указано, что на подстанции «Радуга» нарушено функционирование инфраструктурных объектов.

    По данным станции, атака на ключевые объекты инфраструктуры Энергодара создает угрозу жизнеобеспечения города, передает ТАСС.

    В данный момент осуществляются полномасштабные меры по обеспечению ядерной безопасности на ЗАЭС.

    Коментарии (14)
    21 июня 2024, 17:36 • Новости дня
    Украинок решили готовить к работе дальнобойщицами

    Нехватку кадров в «мужских» профессиях на Украине решили компенсировать женщинами

    Украинок решили готовить к работе дальнобойщицами
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Украине женщин будут готовить к работе дальнобойщицами и водителями автобусов, министерство инфраструктуры страны готовит соответствующую программу обучения, пишут украинские СМИ.

    Как рассказал замглавы Мининфраструктуры Украины Сергей Деркач, ведомство начало разработку общенациональной программы обучения женщин вождению крупногабаритного транспорта, пишет издание «Страна».

    Отмечается, что по состоянию на февраль дефицит водителей коммунального транспорта в регионах достигал 30%.

    Ранее украинский институт экономических исследований и политических консультаций (ИЭИПК) опубликовал исследование, в котором говорится, что дефицит кадров в «мужских» профессиях на Украине достиг 40%, количество вакансий стало рекордным.

    Коментарии (12)
    22 июня 2024, 11:29 • Новости дня
    ВС Польши подняли истребители из-за «интенсивных ударов» России по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Военно-воздушные силы Польши были вынуждены поднять в воздух истребители в связи с «интенсивными ударами» России по объектам на территории Украины, сообщает командование ВС страны.

    Известно, что подъем истребителей был осуществлен в рамках мер по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши, передает радио Sputnik.

    Также в командовании предупредили, что в юго-восточной части страны может наблюдаться повышенный уровень шума, связанный с началом полетов польской и союзной авиации.

    Ранее ВС России нанесли удары по объектам военной инфраструктуры в ряде областей Украины, в том числе Винницкой, Хмельницкой, Запорожской, Львовской и Волынской.

    Коментарии (4)
    21 июня 2024, 18:07 • Новости дня
    В Первомайске обрушилась стена многоэтажки после удара ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В городе Первомайске в ЛНР после удара украинских военных обрушилась стена многоэтажки, сообщил глава города Сергей Колягин в пятницу вечером.

    Удар ВСУ, по предварительным данным, обрушил стену многоквартирного дома, сообщил Колягин, передает ТАСС.

    Также повреждена газовая труба. Информация о пострадавших уточняется.

    На прошлой неделе в Шебекино после обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного дома, общее число погибших достигло пяти человек.

    Коментарии (0)
    22 июня 2024, 09:10 • Новости дня
    Подполье: В Луцке прогремел взрыв в районе аэродрома

    Подполье: В Луцке прогремел взрыв в районе аэродрома, повреждены склады ГСМ и электроподстанции

    Tекст: Александра Юдина

    В районе аэродрома Луцка Волынской области в пятницу прогремел мощный взрыв, повреждены склады ГСМ и электроподстанции, сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, на месте взрыва находились подземный бункер, ангары для самолетов и два крупных склада с горюче-смазочными материалами, передает РИА «Новости».

    Взрыв спровоцировал пожар, который тушат спасатели.

    Ранее украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Харькове.

    Коментарии (2)
    21 июня 2024, 19:36 • Новости дня
    Глава МАГАТЭ Гросси: Уничтожение подстанции «Луч» повлияло на безопасность ЗАЭС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Повреждение подстанции «Луч» в городе Энергодаре, где находится Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), повлияло на ядерную безопасность, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

    Повреждения подстанции «Луч» оказали прямое влияние на персонал ЗАЭС, живущий в Энергодаре, а значит, и на ядерную безопасность, заявил Гросси, передает ТАСС. Очень важно, чтобы энергетическая инфраструктура всегда была защищена и сохранена, отметил он

    В среду украинские дроны поразили подстанцию «Луч», она была уничтожена. Через некоторое время электроснабжение Энергодара удалось восстановить.

    Коментарии (2)
    Главное
    Минобороны впервые сообщило о потере ВСУ канадской бронемашины Senator
    ВС России уничтожили склады хранения безэкипажных катеров ВСУ
    В США забили тревогу из-за отключения электроэнергии на Украине
    В Киеве обвинили Сырского в «сдаче украинских городов»
    Адвокат заявил о нежелании Скрипалей ходить на слушания по делу Стерджес
    Сунак осудил главу партии Reform UK за слова о вине Запада в конфликте на Украине
    В Британии сочли признаком отчаяния возможное назначение Рютте генсеком НАТО

    Россиянам дали месяц до повышения ключевой ставки и удорожания кредитов

    Центробанк прямо заявил, что на следующем заседании, которое состоится через месяц, регулятор может резко повысить ставку, если экономика пойдет по альтернативному сценарию. В этом месяце маятник качнулся в сторону сохранения ставки, но последние данные по инфляции, судя по всему, не оставляют больше выбора. Что это за альтернативный путь, по которому может пойти экономика России? Подробности

    Перейти в раздел

    Байден спишет свои ошибки на Зеленского

    Западные страны могут заменить Владимира Зеленского в первой половине 2025 года. Об этом заявил Владимир Путин. По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, в теории замена Зеленского могла бы сыграть на руку всем сторонам конфликта, включая Россию и США, и открыть путь к полноценному переговорному процессу по Украине. Подробности

    Перейти в раздел

    Групповые удары России стали бедствием для Украины

    Россия нанесла групповой удар высокоточным оружием по объектам украинской энергетики. Он оказался столь сильным, что соседняя Польша на два часа подняла в воздух боевую авиацию. В экспертной среде говорят, что Россия истощает украинскую оборонную промышленность и логистику, а также отвечает на попытки ВСУ атаковать энергетические объекты на территории РФ. С чем связан рост эффективности российских ударов? Подробности

    Перейти в раздел

    Продвижение российской армии лишает Украину последних денег

    Украинцев уже в ближайшее время ожидает повышение налогов, причем, как заявляется, «радикальное». Казалось бы, киевский режим исправно финансируют западные союзники. Но именно сейчас внезапно выяснилось, что денег не хватает, а виновата во всем российская армия и ее успехи в ходе спецоперации. Что же произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Бунт Словакии против Запада

      В Словакии решили возбудить дело против бывшего премьера Эдуарда Хегера и бывшего министра обороны Ярослава Надя за поставки на Украину МиГ-29 и системы ПВО «Куб». Новые власти страны уверены, что это было незаконно и подорвало обороноспособность страны. Ранее действующего премьера Роберта Фицо пытались убить за отказ поддерживать Киев.

    • Южная Корея шантажирует Россию

      Посол России в Южной Корее был вызван в МИД страны пребывания, где его пытались шантажировать в связи с визитом Владимира Путина в КНДР. Сеул угрожает пересмотреть свое решение о поставках вооружений Украине, но корейцам объяснили: на языке шантажа с Россией не разговаривают.

    • Конфликт Китая и НАТО

      Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай должен быть наказан за поддержку России. В ответ в Пекине назвали альянс «рудиментом холодной войны». На следующем круге ссоры Столтенберг призвал НАТО укрепляться в Азии. К чему приведет конфликт Брюсселя и Пекина?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    • Российские компании возвращаются на Родину

      Компании, ведущие бизнес в России, но имевшие регистрацию и штаб-квартиры за рубежом, массово возвращаются на Родину. О том, каких именно структур это касается в первую очередь и что такое редомиляция – в нашей инфографике.

    • Как создается продовольственная безопасность России

      За последние годы Россия добилась значительных результатов в обеспечении продовольственной безопасности – то есть собственном производстве ключевых продуктов питания. О том, в какой степени и какими именно видами продовольствия обеспечивает себя страна – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............