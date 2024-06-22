На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?2 комментария
В Киеве обвинили Сырского в «сдаче украинских городов»
Бывший советник Кучмы Соскин: Сырский «сдал украинские города», несмотря на новое оружие Запада
Вооруженные силы Украины под предводительством главнокомандующего армией Александра Сырского терпят провалы на фронте, сдают города и населенные пункты, несмотря на новые поставки вооружения западным союзниками, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в видеоблоге на YouTube.
По словам Соскина, Сырский не смог ничего добиться на поле боя: даже отбить харьковский плацдарм, несмотря на огромные объемы поставок «оружия ото всех», передает РИА «Новости».
Политик также указал, что ВСУ под руководством Сырского несут масштабные потери, а также сдают города и населенные пункты.
Ранее украинский депутат Марьяна Безуглая заявила, что российские военные прорвались в сторону города Торецка в ДНР из-за ошибок украинского военного руководства.
Безуглая также критиковала и самого Сырского, из-за чего в Киеве заговорили о скорой отставке главкома ВСУ.