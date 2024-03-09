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    Новый поворот в карьере Залужного грозит проблемой Зеленскому
    Политолог отреагировал на заявление Макрона об отправке военных на Украину при смещении фронта к Одессе
    В России напомнили Британии, что их остров не является непотопляемым
    В Канаде снесли памятник украинской дивизии CC «Галичина»
    Макрон дополнил заявление об отправке военных на Украину
    ВС России за две недели уничтожили самые дефицитные образцы техники НАТО
    МИД сыронизировал над поздравлением россиянок от посла США
    Киев начал принудительно вывозить детей из четырех населенных пунктов в ДНР
    Зеленский захотел избавиться от Кулебы
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Куда исчез политический подтекст 8 Марта

    Мы уже привыкли отмечать 8 Марта, как нечто общеженское. Цветы, подарки, тосты за прекрасную половину человечества – почти всегда все идет по понятному сценарию. Но так было далеко не всегда.

    6 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Ядерная энергетика в Турции – драйвер российского влияния на Востоке

    Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.

    6 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Игры будущего – невозможное стало возможным

    Все очевидцы мероприятия отметили по-настоящему качественную организацию, но жаловались на недостаток билетов, которые разбирали почти мгновенно. Станет ли фиджитал-спорт чем-то большим или со временем сникнет – покажет только время.

    2 комментария
    9 марта 2024, 02:25 • Новости дня

    Законы США запретили украинским компаниям чинить стволы гаубиц M777

    Foreign Policy узнал о запрете украинским компаниям со стороны законодательства США чинить стволы гаубиц M777

    Tекст: Антон Антонов

    В соответствии с экспортным законодательством США у украинских компаний нет разрешения на ремонт стволов американских гаубиц M777, сообщили СМИ.

    Если же на Украине попытаются сделать копии стволов, может возникнуть проблема с нарушением прав интеллектуальной собственности. Сами американские специалисты не могут отправиться на передовую в связи с ограничениями на перемещения американских дипломатов без разрешения Белого дома, которое распространяется и на подрядчиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на Foreign Policy.

    При этом журнал также сообщает, что госдепартамент хочет направить несколько десятков дипломатов в посольство в Киеве и «предоставить чиновникам больше возможностей перемещаться по прилегающему региону». Сейчас в посольстве находятся 100–200 дипломатов и военных, направить туда могут еще 30–40 сотрудников.

    Дипломатам разрешат свободно перемещаться по Киевской области без предварительного согласия Белого дома. Как пишет издание, члены Конгресса хотят, чтобы в Киеве присутствовало больше американских чиновников, которые смогут осуществлять надзор за перемещением и применением оружия из США.

    Напомним, командир украинской роты 10-й горно-штурмовой бригады Андрей Савчук, который сдался в плен, рассказал, что вооруженные силы Украины не могут ремонтировать на месте поврежденные американские гаубицы М777, поэтому бросают их при отступлении.

    8 марта 2024, 10:09 • Новости дня
    Карлсон назвал слова Байдена об Украине бредом сумасшедшего
    Карлсон назвал слова Байдена об Украине бредом сумасшедшего
    @ REUTERS/Amr Alfiky

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский журналист Такер Карлсон оценил заявление президента США Джо Байдена во время выступления с посланием в Конгрессе о том, что Украина «может остановить» Россию при поддержке со стороны Соединенных Штатов.

    «Ложь за ложью. «Украина может остановить Россию». Нет, не может», – передает ТАСС комментарий Карлсона, прозвучавший во время прямой трансляции на своей странице в социальной сети X. Журналист напомнил, что боевые действия на Украине продолжаются уже более двух лет.

    Он также обратил внимание на слова Байдена о том, что НАТО «сильно как никогда». «Нет, это не так», – подчеркнул Карлсон.

    «Это бред сумасшедшего», – высказался американский журналист.

    Байден, как подчеркнул Карлсон, быстро дал понять, что главным его приоритетом является отправка новых миллиардов долларов на Украину. И этот приоритет не имеет к США никакого отношения, указал он.

    В США вторгаются наркокартели, захватывающие на юге США огромные территории, деградирует экономика, разрушаются школы, есть такие, где «дети вообще не могут читать», перечислил Карлсон, отметив, что все это в список приоритетов для Байдена не входит.

    Карлсон заявил также, что выступление президента США Джо Байдена перед Конгрессом с ежегодным посланием «О положении страны» стало самой мрачной и неамериканской речью, когда-либо произнесенной американским лидером.

    Коментарии (18)
    8 марта 2024, 16:40 • Новости дня
    Политолог отреагировал на заявление Макрона об отправке военных на Украину при смещении фронта к Одессе

    Политолог Бордачев: Макрон, говоря об отправке войск на Украину в случае расширения зоны СВО, занимается самопиаром

    Политолог отреагировал на заявление Макрона об отправке военных на Украину при смещении фронта к Одессе
    @ Luc Nobout/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Макрон известен своей любовью к привлечению внимания. Скорее всего, планы об отправке войск на Украину при расширении зоны СВО – это еще один элемент самопиара. Такое мнение высказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее появились сообщения о том, что во Франции задумались над вводом войск на Украину при смещении фронта к Одессе.

    «Риторика Макрона является следствием сочетания нескольких факторов. Во-первых, все на Западе решили, что говорить можно все,  что угодно, но делать что-то при этом необязательно. Только американцы проявляют некую осторожность. Франция же находится на том полюсе, где уверены, что разрешена любая околесица, поскольку она в реальности ничего не меняет», – сказал Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    «Во-вторых, Макрон – это не про практические действия, а про пиар. Он всегда старается поймать удачный момент для того, чтобы произвести впечатление и привлечь к себе внимание. Судя по всему, сейчас президент Франции считает, что именно такая риторика может принести ему максимальные политические дивиденды», – продолжает собеседник.

    «Третий фактор – это количество реальной помощи, которую Париж оказывает Киеву. По некоторым данным, объемы поддержки со стороны той же Германии в десять раз превышают показатели французов. И не имея возможности дать денег, Макрон пытается компенсировать это риторикой», – считает спикер.

    «И наконец, последний аспект напрямую связан с грядущими выборами в Европейский парламент. Макрон пытается таким образом оживить интерес к выборам и набрать дополнительных политических очков», – заметил политолог.  

    «Несмотря на то, что слова Макрона не приведут к реальным действиям, игнорировать подобные заявления, пусть и сказанные на партийной встрече, не стоит. Нам необходимо донести до Парижа простой месседж – появление французских военнослужащих в зоне СВО с высокой долей вероятности приведет к их гибели», – заключил Бордачев.

    Ранее национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель в интервью газете L’Independant рассказал, что президент Эммануэль Макрон рассматривает возможность ввода на Украину своих войск при расширении зоны конфликта в сторону Одессы. Соответствующее заявление он якобы сделал на встрече с лидерами партии.

    Напомним, Макрон уже заявлял, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину. В Кремле такие высказывания назвали опасными, предупредив, что обсуждение таких тем может привести к непоправимым последствиям. Газета ВЗГЛЯД писала, что своим заявлением президент Франции опозорился на весь мир.

    Позднее Макрон уточнял, что не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию, что Европа может еще сделать для поддержки офиса Зеленского.

    Коментарии (12)
    8 марта 2024, 13:18 • Новости дня
    Российские войска за две недели уничтожили самые дефицитные образцы техники НАТО

    РИА «Новости»: ВС России уничтожили в зоне СВО самые дефицитные образцы вооружений НАТО

    Российские войска за две недели уничтожили самые дефицитные образцы техники НАТО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В зоне СВО за последние дни уничтожены самые дефицитные образцы вооружений НАТО: три танка M1A1 Abrams, шведскую САУ Archer, реактивную систему залпового огня HIMARS в глубоком тылу противника.

    Танки Abrams (всего Киев получил 31 такую бронемашину) заметили под Донецком вскоре после того, как ВСУ окончательно покинули Авдеевку, а ВС России вышли на рубеж Бердычи – Ласточкино – Северное. Чтобы не допустить обрушение фронта к северо-западу от Донецка, ВСУ ввело в бой элитную 47-ю отдельную механизированную бригаду «Магура», в составе которого был танковый батальон, передает РИА «Новости».

    Первый Abrams «выследили» 26 февраля под Бердычами, бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады поразили танк точным попаданием FPV-дрона в моторное отделение и добили его другим беспилотником в корму башни.

    Второй Abrams сожгли в том же районе – под Бердычами. Бронебойщики одного из подразделений группировки «Центр» подобрались к «американцу» поближе и сбили гусеницу с траков, выстрелив по танку из гранатомета, а потом добили двумя ударами FPV-дронов «Упырь».

    Тогда же в соцсетях распространилось видео другой горящей машины, похожей на Abrams, но ею оказалась M1150 Assault Breacher – машина разминирования на том же шасси.

    Третий Abrams был подбит спустя пару дней после уничтожения других американских танков. Экипаж российского танка Т-72Б3 уничтожил Abrams управляемой ракетой «Инвар» из канала ствола.

    Командир одного из Т-72Б3, воюющий южнее, рассказал, что танковые управляемые ракеты – одно из главных преимуществ перед западными танками. По его словам, бронепробиваемости ракеты хватает, чтобы успешно поразить в лоб Abrams, но борта у американского танка не выдерживают выстрел из РПГ-7.

    Помимо американских танков, российские военные добыли в зоне СВО еще несколько ценных трофеев: БПЛА «Ланцет» впервые уничтожили шведскую САУ Archer, Киеву передали лишь восемь таких установок, они считаются самыми эффективными в НАТО.

    Известно по разным источникам, что HIMARS поразили экипажи ОТРК «Искандер-М» или РСЗО «Торнадо-С» в районе Никаноровки Добропольского района ДНР.

    Ранее отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер заявил, что украинская армия находится в состоянии коллапса и ничего не сможет остановить Россию, даже американские танки Abrams или другое западное оружие.

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    8 марта 2024, 11:16 • Новости дня
    Во Франции задумались над вводом войск на Украину при смещении фронта к Одессе

    L’Independant: Макрон допустил ввод войск на Украину при смещении фронта к Одессе

    Во Франции задумались над вводом войск на Украину при смещении фронта к Одессе
    @ Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Если зона украинского конфликта будет смещаться в сторону Одессы, Франция рассмотрит возможность ввода на Украину своих войск. Такой вариант, как пишут французские СМИ, рассматривает президент республики Эммануэль Макрон.

    Как заявил национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель газете L’Independant, Макрон сообщил о такой возможности на встрече с лидерами партии, передает канал «360».

    Макрон утверждал ранее, что Париж не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию, что Европа может еще сделать для поддержки Киева.

    В Кремле отмечали, что французский лидер все больше втягивает свою страну в боевые действия на Украине.

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    8 марта 2024, 17:21 • Новости дня
    Макрон дополнил заявление об отправке военных на Украину

    Макрон дополнил свое заявление об отправке военных на Украину

    Макрон дополнил заявление об отправке военных на Украину
    @ Axel Schmidt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон пояснил свои слова о том, что не исключает возможности отправки военных стран Запада на Украину.

    В эфире телеканала BFMTV Макрон пояснил, что «не исключать что-то – не значит делать это», передает ТАСС.

    Ранее Макрон заявил, что страны НАТО не пришли к консенсусу по вопросу отправки своих войск на Украину, однако такого сценария в будущем исключать нельзя.

    Национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель в интервью газете L’Independant рассказал, что президент Эммануэль Макрон рассматривает возможность ввода на Украину своих войск при расширении зоны конфликта в сторону Одессы. Соответствующее заявление он якобы сделал на встрече с лидерами партии.

    Политолог Тимофей Бордачев считает, что заявления Макрона о планах об отправке войск на Украину при расширении зоны СВО являются еще одним элементом самопиара.

    Коментарии (27)
    8 марта 2024, 16:16 • Новости дня
    В Канаде снесли памятник украинской дивизии CC «Галичина»
    В Канаде снесли памятник украинской дивизии CC «Галичина»
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    На кладбище в городке Оквилл, расположенном недалеко от Торонто, снесли памятник первой украинской дивизии CC «Галичина», пишут украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщили, что памятник нацистам находился на кладбище с 1988 года. С помощью спецтехники каменный монумент опрокинули на землю, передает RT.

    Как утверждается, вопрос о сносе памятника подняли после скандала с чествованием в парламенте Канады эсэсовца Ярослава Гуньки.

    В декабре 2023 года Россия запросила экстрадицию бывшего эсэсовца, но Канада отказалась выдать Москве Гуньку, объяснив свое решение отсутствием договора об экстрадиции между странами.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не удивлена отказом Канады экстрадировать украинского нациста.

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    8 марта 2024, 19:11 • Новости дня
    Зеленский захотел избавиться от Кулебы

    Украинские СМИ: Зеленский захотел избавиться от Кулебы

    Зеленский захотел избавиться от Кулебы
    @ IMAGO/Sven Simon/Presidential Office of Ukraine/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность отставки главы МИД страны Дмитрия Кулебы, сообщило издание «Страна» со ссылкой на источники.

    Источник сообщил, что у офиса президента много вопросов к Кулебе. В частности, по кандидатурам послов, предоставляемых МИД, у властей накопилось много претензий, передает ТАСС.

    По информации украинского издания, Кулебу изначально планировали отправить послом в Лондон, но затем было принято решение назначить на эту должность экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

    Источник издания также сообщил, что вероятным кандидатом на пост главы МИД является замглавы офиса президента Игорь Жовква.

    Ранее сообщалось, что Зеленский согласовал кандидатуру экс-главкома ВС страны Валерия Залужного на должность украинского посла в Британии.

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    8 марта 2024, 15:11 • Новости дня
    Украинцы начали массово снимать деньги со счетов из-за мобилизации

    Депутат Чернев: Украинцы снимают деньги со счетов из-за боязни нового закона о мобилизации

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне обсуждения в Верховной раде законопроекта о новых правилах мобилизации, предусматривающего блокирование банковских счетов за неявку в военкомат по повестке, украинцы массово начали снимать деньги, сообщил заместитель председателя комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

    В интервью агентству «Украинские новости» Чернев заявил, что из-за массового снятия денег со счетов, из экономики Украины вынимаются деньги, даже при не одобренном радой законе, который рискует стать большой проблемой, а не нормой, передает ТАСС.

    По его словам, в законопроекте есть другие положения, которые заставят украинцев активнее приходить в военкоматы. Он считает, что повышенные штрафы за уклонение от мобилизации станут более эффективной мерой, чем блокирование счетов.

    Ранее украинское издание сообщило, что число мужчин, подлежащих на Украине мобилизации в соответствии с новым законопроектом, может составить максимум 850 тыс. человек.

    Напомним, Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации.

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    8 марта 2024, 18:22 • Новости дня
    Киев начал принудительно вывозить детей из четырех населенных пунктов в ДНР
    Киев начал принудительно вывозить детей из четырех населенных пунктов в ДНР
    @ Dmytro Smoliyenko/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские власти начали принудительную эвакуацию детей из четырех населенных пунктов на подконтрольной ВСУ части территории ДНР, сообщают украинские СМИ.

    В четырех населенных пунктах ДНР введена принудительная эвакуация детей. Планируется вывезти 28 детей с их родителями или другими законными представителями, сообщает радио Sputnik со ссылкой на издание «Страна.ua».

    Издание отмечает, что днем ранее украинские власти объявили принудительную эвакуацию из ряда населенных пунктов в Харьковской области.

    Ранее в министерстве по вопросам реинтеграции Украины сообщили, что всего из подконтрольной ВСУ части ДНР будет вывезено 135 человек, в том числе 73 ребенка и 62 сопровождающих. Детей отвезут в Житомирскую и Закарпатскую области Украины.

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    8 марта 2024, 20:34 • Новости дня
    Офицер НАТО возмутился из-за уничтожения в США кассетных бомб

    Офицер НАТО возмутился из-за уничтожения в США кассетных бомб, которые нужны ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    США уничтожают склады с кассетными бомбами и другими боеприпасами, которые могли бы передать украинской армии, заявил экс-начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в интервью украинскому YouTube-каналу «Да, это так».

    Он заявил, что не понимает, почему США уничтожает снаряды, когда Украина жалуется на их недостачу, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Киев в ближайшее время получит первую партию артиллерийских снарядов в рамках инициативы Чехии по закупке боеприпасов для ВСУ в третьих странах.

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    8 марта 2024, 13:30 • Новости дня
    В Германии назвали поставку Taurus Украине крайней чертой

    Писториус заявил, что ракеты Taurus не определят исход конфликта на Украине

    В Германии назвали поставку Taurus Украине крайней чертой
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Дальнобойные ракеты не станут решающими для конфликта на Украине, ФРГ не намерена пересекать эту линию, потому что не хочет быть воюющей стороной, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

    Писториус еще раз подчеркнул, что Taurus пока не поставлены: есть крайняя черта, которую Германия не преступит, передает ТАСС.

    Ранее оппозиция в Германии потребовала от парламента разрешить поставку дальнобойных ракет Taurus Украине.

    Канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, заявил, что для контроля над применением ракет пришлось бы направить на Украину немецких военных, а это исключено. Глава Минобороны Германии Борис Писториус раскритиковал призыв президента Франции Эммануэля Макрона «перестать быть трусами» в ситуации с помощью Украине.

    Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что Германия сделала неправильные выводы из утечки о планах бундесвера.

    Коментарии (11)
    8 марта 2024, 16:22 • Новости дня
    В Белгородской области при атаке БПЛА погибли два человека
    В Белгородской области при атаке БПЛА погибли два человека
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ атаковали тремя дронами-камикадзе село Рождественка в Грайворонском районе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В результате атаки два человека погибли, третий мужчина тяжело ранен. Бригада скорой помощи выехала на место, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что средства ПВО перехватили и уничтожили три беспилотника ВСУ над территорией Белгородской области, а один украинский дрон – над Курской областью.

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    8 марта 2024, 15:00 • Новости дня
    ВС России за неделю нанесли 34 удара высокоточным оружием по объектам ВСУ
    ВС России за неделю нанесли 34 удара высокоточным оружием по объектам ВСУ
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России в период со 2 по 8 марта нанесли 34 групповых удара высокоточным оружием, РСЗО и беспилотниками по объектам ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    В результате ударов ВС России поражены объекты, где осуществлялась сборка и подготовка для боевого применения безэкипажных катеров, арсеналы, базы топлива для военной техники, пункты дислокации подразделений ВСУ, националистов и иностранных наемников, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Купянск, Песчаное и Берестовое Харьковской области. Отражены 24 контратаки ВСУ около Синьковки Харьковской области и Тернов ДНР. Противник потерял свыше 540 военнослужащих, два танка, четыре бронемашины, 18 орудий полевой артиллерии и РСЗО «Град».

    Также на Донецком направлении подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка и Красное ДНР. Отражены восемь контратак противника возле Красногоровки, Новомихайловки и Победы ДНР, уничтожены десять полевых складов боеприпасов. Потери ВСУ – 1970 военнослужащих, 11 танков, 17 бронемашин, 25 орудий полевой артиллерии, две боевые машины РСЗО «Град», а также боевая машина ЗРК «Стрела-10».

    В это же время на Авдеевском направлении подразделения группировки «Центр» продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники семи бригад ВСУ, а также 103-й и 107-й бригад теробороны у Тоненького, Торецка, Очеретино, Новоселки Первой, Майорска и Розовки ДНР. Отражены 65 контратак штурмовых групп ВСУ возле Бердычей, Тоненького, Ленинского, Петровского, Новгородского, Первомайского и Орловки ДНР.

    Потери противника на этом направлении за неделю – свыше 2860 военнослужащих, семь танков, в том числе два Abrams, 34 бронемашины, 20 орудий полевой артиллерии, американская пусковая установка РСЗО HIMARS и боевая машина ЗРК «Стрела-10».

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям ВСУ поблизости от Новодонецкого, Угледара, Доброполья, Шевченко, Старомайорского ДНР и Малиновки Запорожской области. Отражены три контратаки подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Водяного ДНР. Потери ВСУ – до 1620 военнослужащих, шесть танков, 13 бронемашин, семь орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО «Град», две машины ЗРК «Стрела-10», а также боевая машина ЗРК Stormer.

    На Херсонском направлении ВС России также заняли более выгодные позиции и нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Пятихатки, Нестерянка Запорожской области, Ивановка, Садовое, Михайловка, Антоновка и Токаревка Херсонской области.

    В Работино Запорожской области отражены две атаки штурмовых групп 118-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника – более 295 военнослужащих, два танка, девять орудий полевой артиллерии и две пусковые установки РСЗО HIMARS.

    Ранее сообщалось, что российские войска за две недели уничтожили самые дефицитные образцы техники НАТО.

    Коментарии (9)
    8 марта 2024, 21:17 • Новости дня
    Кулеба назвал позором ситуацию с блокировкой средств для Украины из фонда ЕС

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе совместной пресс-конференции с главами МИД Латвии, Литвы, Эстонии и Франции назвал позором ситуацию с блокировкой выделения Украине средств из Европейского фонда мира.

    Кулеба также поприветствовал недавнее принятие европейской стратегии оборонной промышленности, однако сыронизировал, что Киев «год кричит на каждом углу, что производство оружия должно быть увеличено на общеевропейском уровне», передает ТАСС.

    Он также призвал Запад признать, что стратегия отправки Украине помощи «капля по капле» больше не работает. Кулеба считает, что в случае, если такая стратегия продолжиться, все «закончится плохо».

    Он также в очередной раз заявил о конце эпохи мира в Европе.

    Ранее лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года.

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    8 марта 2024, 12:37 • Новости дня
    Риттер: Танки Abrams на Украине не остановят Россию

    Бывший разведчик США Риттер: Танки Abrams на Украине не остановят Россию

    Риттер: Танки Abrams на Украине не остановят Россию
    @ Armin Weigel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская армия находится в состоянии коллапса и ничего не сможет остановить Россию, даже американские танки Abrams, которые русские уничтожают, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер.

    Риттер считает, что ВСУ использует каждое оружие, которое им передают, в состоянии близком к панике и при далеко не идеальных обстоятельствах, потому что украинская армия находится в упадке и разрушении. По словам бывшего разведчика, русских остановить не удастся, ничего сделать нельзя, передает РИА «Новости».

    Ранее экипаж Т-72БЗ уничтожил  очередной танк Abrams. Подчеркивается, что команда нанесла поражение противнику с первого выстрела. Ликвидация американской машины произошла на Авдеевском направлении.

    Коментарии (0)
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    Газпром намерен получить компенсации за потерянный актив в Польше

    Газпром решил через суд взыскать с Польши почти 1 млрд долларов за изъятие его доли в операторе газопровода «Ямал – Европа» на польской территории. Иск подан в питерский арбитраж, потому что в польские или европейские суды обращаться бессмысленно. Однако Газпром все же может вернуть этот миллиард. Как это возможно? Подробности

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    Макрон становится лучшим для России союзником Санду

    Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Молдавии Майя Санду подписали соглашение об оборонном сотрудничестве. Этих двоих объединяет как минимум жесткость антироссийских заявлений, более провокационно высказываются только лидеры Польши и Прибалтики. Но то, что их пара образовалась в таком составе, удача для России. Подробности

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    «Никогда не забуду глаза старушки из Мариуполя»

    «Важно не просто помогать едой или вещами, а чтобы еще и радость была у людей, которые выбрали Россию как безопасное и родное место». Многодетная мать Мария Макеева рассказала газете ВЗГЛЯД, как начала помогать беженцам Донбасса и раненым и во что в итоге это переросло. Подробности

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    Новый поворот в карьере Залужного грозит проблемой Зеленскому

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный начинает дипломатическую карьеру – он отправлен украинским послом в Великобританию. Что означает этот политический поворот? Почему лидер киевского режима Владимир Зеленский принял именно такое решение и чем оно может оказаться в итоге опасно для него самого? Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Вашингтон потерял последнего адеквата

      Спецпредставитель президента США по климату и бывший госсекретарь Джон Керри ушел в отставку, напоследок выразив сожаление, что сотрудничество Вашингтона и Москвы прервано. Керри был одним из последних адекватных людей во внешнеполитической команде Джо Байдена, кроме того, он стал упущенным шансом для Америки.

    • Нуланд ушла, Зеленскому приготовиться

      Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, хорошо известная в России благодаря раздаче «печенек» на Майдане в Киеве, уходит в отставку. Ее сменщиком станет Джон Басс, карьерный путь которого вряд ли понравится Владимиру Зеленскому. Для него он должен выглядеть зловеще.

    • Аргентина перешла «красную черту»

      Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал переубедить Латинскую Америку, которая старается держаться подальше от конфликта на Украине. Сам он передаст Киеву вертолеты российского производства и соберет в 2024 году латиноамериканский саммит для помощи Киеву.

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    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность внутреннего туризма

      Вместо отдыха за рубежом россияне в последние годы стали выбирать для себя поездки внутри страны. О статистике роста популярности различных регионов страны у туристов и внутреннем турпотоке в целом – в нашей инфографике.

    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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