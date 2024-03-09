Законы США запретили украинским компаниям чинить стволы гаубиц M777

Foreign Policy узнал о запрете украинским компаниям со стороны законодательства США чинить стволы гаубиц M777

Tекст: Антон Антонов

Если же на Украине попытаются сделать копии стволов, может возникнуть проблема с нарушением прав интеллектуальной собственности. Сами американские специалисты не могут отправиться на передовую в связи с ограничениями на перемещения американских дипломатов без разрешения Белого дома, которое распространяется и на подрядчиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на Foreign Policy.

При этом журнал также сообщает, что госдепартамент хочет направить несколько десятков дипломатов в посольство в Киеве и «предоставить чиновникам больше возможностей перемещаться по прилегающему региону». Сейчас в посольстве находятся 100–200 дипломатов и военных, направить туда могут еще 30–40 сотрудников.

Дипломатам разрешат свободно перемещаться по Киевской области без предварительного согласия Белого дома. Как пишет издание, члены Конгресса хотят, чтобы в Киеве присутствовало больше американских чиновников, которые смогут осуществлять надзор за перемещением и применением оружия из США.

Напомним, командир украинской роты 10-й горно-штурмовой бригады Андрей Савчук, который сдался в плен, рассказал, что вооруженные силы Украины не могут ремонтировать на месте поврежденные американские гаубицы М777, поэтому бросают их при отступлении.