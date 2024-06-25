В боях Российская армия получает неоценимый опыт – как в части использования самых современных БПЛА, так и в технологиях борьбы с ними. Это состязание, которое идет каждый день, является настоящей лабораторией, в которой куется наша будущая победа в СВО.0 комментариев
Ушаков: Условия Путина по Украине могут сразу положить конец кровопролитию
Предложения президента Владимира Путина открывают возможность сразу положить конец конфликту на Украине, заявил в ходе «Примаковских чтений» помощник президента Юрий Ушаков.
По его словам, на предотвращение конфликта направлено конкретное предложение, которое открывает возможность перевести вооруженный конфликт в политико-дипломатическое русло, передает ТАСС.
Также Ушаков отметил, что российское предложение позволит буквально мгновенно «прекратить военные действия».
Помощник президента добавил, что Запад намерен продолжать воевать, так как «на Украине еще не закончен людской потенциал».
Ранее Путин заверил, что выдвинутая Россией мирная инициатива способна остановить конфликт на Украине и перевести его разрешение в дипломатическое русло.
Напомним, президент назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом. По его словам, Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.
МИД России назвал это предложение самой реалистичной основой для мирного урегулирования.