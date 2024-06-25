Считалось, что идея хранить воздержание до брака и верность в браке была придумана завистниками и невротиками, фригидными клушами и лицемерными святошами специально, чтобы испортить всем жизнь.0 комментариев
Путин: Мирная инициатива России способна остановить конфликт на Украине
Выдвинутая Россией мирная инициатива способна остановить конфликт на Украине и перевести его разрешение в дипломатическое русло. Это подчеркнул в своем приветствии участникам X Примаковских чтений президент Владимир Путин, его обращение зачитал помощник главы государства Юрий Ушаков.
Путин выразил уверенность в том, что во время чтений должное внимание будет уделено российскому «предложению по мирному разрешению украинского кризиса».
«Рассчитываю, что, в отличие от многих западных политиков, не пожелавших даже вникнуть в суть выдвинутой нами инициативы, участники форума подойдут к ее рассмотрению вдумчиво и рационально, смогут увидеть, что она реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию», – передает ТАСС обращения президента.
Напомним, ранее Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом. По его словам, Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.
МИД России назвал это предложение самой реалистичной основой для мирного урегулирования.