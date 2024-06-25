Путин: Мирная инициатива России способна остановить конфликт на Украине

Tекст: Ольга Никитина

Путин выразил уверенность в том, что во время чтений должное внимание будет уделено российскому «предложению по мирному разрешению украинского кризиса».

«Рассчитываю, что, в отличие от многих западных политиков, не пожелавших даже вникнуть в суть выдвинутой нами инициативы, участники форума подойдут к ее рассмотрению вдумчиво и рационально, смогут увидеть, что она реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию», – передает ТАСС обращения президента.

Напомним, ранее Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом. По его словам, Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

МИД России назвал это предложение самой реалистичной основой для мирного урегулирования.