  • Новость часаЗахарова назвала слова Кулебы о втором саммите по Украине планами «для нового позора»
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    И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский контракт на поставку СПГ ломает двухпартийный консенсус в США

    Политические и бизнес-интересы США вошли в жесткий клинч, нарушая идиллию двухпартийного консенсуса. Политика и бизнес в США уже не идут стройно рука об руку. И таких историй будет все больше.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Путь от мифической Евроатлантики к безопасной Евразии

    Прежняя система международной безопасности была создана по итогам Второй мировой войны. Возникает вопрос: обязательно ли надо пройти еще одну мировую войну, чтобы выработать новые правила, или еще можно остановиться на подступах к ней?

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    21 июня 2024, 12:02 • Новости дня

    Лавров: Самую реалистичную основу для урегулирования на Украине озвучил Путин

    Глава МИД Лавров: Самую реалистичную основу для урегулирования на Украине озвучил Путин

    Tекст: Александра Юдина

    Самая реалистичная основа для урегулирования на Украине была озвучена президентом России Владимиром Путиным, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, Путин предлагал самую реалистичную основу для украинского урегулирования, передает ТАСС.

    Также Лавров добавил, что не следит за заявлениями Киева по поводу следующей «мирной» конференции из-за того, что в заявлениях украинского МИД много разных угроз и требований.

    Кроме того, министр подчеркнул, что развязанный Западом конфликт на представляет серьезную угрозу для Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

    В этой связи, по его словам, страны-участницы организации будут работать над формированием евразийской архитектуры безопасности вместо схем евроатлантического измерения.

    На прошлой неделе Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом. По его словам, Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

    Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что при отказе от мирной инициативы Путина условия заключения мира для Украины станут более сложными и жесткими.

    20 июня 2024, 16:32 • Новости дня
    Россия впервые применила в зоне СВО планирующую авиабомбу ФАБ-3000

    Россия впервые применила в зоне СВО планирующую авиабомбу ФАБ-3000

    Россия впервые применила в зоне СВО планирующую авиабомбу ФАБ-3000
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Воздушно-космические силы России (ВКС) впервые применили в зоне специальной военной операции на Украине трехтонную фугасную авиабомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), сообщили в силовых структурах.

    Бомба была использована для удара по пункту временной дислокации противника в селе Липцы Харьковской области, сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

    В марте в России началось массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000.

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    20 июня 2024, 13:35 • Новости дня
    Нанесен ответный групповой удар по объектам энергетики Украины

    ВС России нанесли ответный групповой удар по объектам энергетики Украины

    Нанесен ответный групповой удар по объектам энергетики Украины
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки в ответ на попытки киевского режима нанести урон объектам энергетики в России ударили по объектам энергетики Украины, сообщило Минобороны.

    Групповой удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотниками, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Целями стали объекты украинской энергетики, обеспечивающие производство вооружения и военной техники для ВСУ. Отмечается, что цели удара достигнуты, поражены все назначенные объекты.

    Напомним, ВСУ нанесли удар дронами по Платоновской нефтебазе в Тамбовской области, загорелись два резервуара.

    Также на нефтебазе в Адыгее начался пожар после атаки украинского беспилотника.

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    20 июня 2024, 22:16 • Новости дня
    В Конгрессе США не исключили отправки на Украину американских военных

    Конгрессмен США Джеффрис заявил о возможной отправке на Украину американских военных

    В Конгрессе США не исключили отправки на Украину американских военных
    @ DoD/Spc. Kristina L. Gupton/U.S. Army

    Tекст: Антон Антонов

    США «не могут позволить Украине пасть», возможно, придется отправить туда американских военных, заявил лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис.

    Как подчеркнул Джеффрис, говоря о недопустимости «падения» Украины, если «это произойдет», то «существует значительная вероятность», что США «придется вмешаться» в конфликт «военнослужащими», передает «Интерфакс» со ссылкой на CBS News.

    Напомним, администрация США не раз заявляла, что не будет отправлять на Украину свои войска для участия в боевых действиях. В июне советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не планируют направлять на Украину солдат, военных советников или инструкторов для обучения ВСУ.

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    21 июня 2024, 00:52 • Новости дня
    Актер Леонид Гусаров погиб в ходе СВО
    Актер Леонид Гусаров погиб в ходе СВО
    @ t.me/zhdshi1

    Tекст: Антон Антонов

    Выполняя боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине, погиб актер Леонид Гусаров, сообщила Жуковская детская школа искусств № 1, где он преподавал театральное мастерство.

    Гусаров в качестве добровольца принимал участие в СВО с августа 2023 года, сообщает Жуковская детская школа искусств № 1 в соцсети «ВКонтакте».

    Гусаров родился в Ангарске, работал в омском театре «Галерка», в Нижегородском театре комедии. В 2012 году переехал в подмосковный город Жуковский, начал сотрудничать с театром «Стрела» и работать в школе искусств. Снимался в сериале «Последний мент», хорроре «Споры» и драме Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», пишет «Российская газета».


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    20 июня 2024, 21:30 • Новости дня
    Путин заявил, что Запад поменяет Зеленского в следующем году
    Путин заявил, что Запад поменяет Зеленского в следующем году
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад планирует повесить на украинского лидера Владимира Зеленского все непопулярные решения, после чего заменить его, это может произойти в следующем году, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции во Вьетнаме.

    «На Западе не хотят его (Зеленского) сейчас менять – время не подошло. Это, мне кажется, очевидно для любого человека. На него повесят все непопулярные решения, в том числе понижение призывного возраста, и все. А потом поменяют. Я думаю, что это будет где-то в первой половине следующего года», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее в российской разведке назвали «преемника» Зеленского.

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    21 июня 2024, 02:24 • Новости дня
    Госдеп заявил, что Украина «станет членом НАТО»

    Пресс-секретарь Госдепа Миллер выразил уверенность во вступлении Украины в НАТО

    Госдеп заявил, что Украина «станет членом НАТО»
    @ The Presidential Office Ukraine/Poolfoto Sven Simon/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США дали ясно понять, что Украина станет членом НАТО, заявил пресс-секретарь Госдепа Мэттью Миллер.

    Миллер выразил уверенность, что «будущее Украины в НАТО». Однако срок, который может потребоваться Украине, чтобы стать членом альянса, Миллер не назвал, передает РИА «Новости».

    Неделю назад глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в НАТО нет намерения проводить расширение в ближайшем будущем.

    Напомним, американский президент Джо Байден заявил, что Украина может остаться вне НАТО.

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    21 июня 2024, 08:52 • Новости дня
    Кулеба придумал формат участия России в саммите по Украине

    Кулеба рассказал, в каком формате Россия сможет участвовать в новом саммите по Украине

    Кулеба придумал формат участия России в саммите по Украине
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Представители России смогут участвовать во втором саммите по Украине по формату Черноморской зерновой инициативы, выразил мнение глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

    По его словам, в ходе переговоров по Черноморской зерновой инициативе Украина вела переговоры с Турцией и ООН, затем Турция и ООН вели переговоры с Россией, такой формат подходит и к вопросу нового саммита по Украине, передает РИА «Новости».

    Кулеба также добавил, что Киев настроен на проведение следующего саммита мира в одной из стран Глобального Юга – не только в Саудовской Аравии.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что киевско-натовское мероприятие в Швейцарии закончилось для его организаторов провалом.

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    20 июня 2024, 20:36 • Новости дня
    Путин исключил вывод российских войск для начала переговоров с Украиной
    Путин исключил вывод российских войск для начала переговоров с Украиной
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мирные переговоры с Украиной невозможны, пока Киев связывает их начало с выводом российских войск, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции во Вьетнаме.

    «Если ведение переговоров связывается с выводом наших войск, о чем мечтает киевский режим, то, судя по всему, этого никогда и не случится, потому что киевский режим не хочет уходить от власти и не хочет проводить нормальных выборов в соответствии с Конституцией Украины», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин допустил изменение предложений России по Украине.

    Коментарии (23)
    21 июня 2024, 10:12 • Новости дня
    Вторая серия взрывов раздалась в Харькове
    Вторая серия взрывов раздалась в Харькове
    @ SERGEY KOZLOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Новые взрывы прогремели в Харькове, объявлена воздушная тревога, сообщило издание «Общественное. Новости».

    Издание пишет, что в Харьковской, а также в Николаевской области звучит воздушная тревога. По данным СМИ, взрывы прогремели за пределами Харькова, передает ТАСС.

    Ранее украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Харькове.

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    21 июня 2024, 06:57 • Новости дня
    В Сенате США призвали объявить Россию «спонсором терроризма»

    Сенаторы США Грэм и Блюменталь призвали объявить Россию «спонсором терроризма»

    В Сенате США призвали объявить Россию «спонсором терроризма»
    @ Stefani Reynolds/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сенаторы США Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь заявили, что Россию нужно включить в американский список «стран – спонсоров терроризма».

    Как утверждает Блюменталь, Россия «заслуживает» включения в «эту небольшую избранную группу совершающих жестокости убийц». Его коллега полагает, что такой шаг даст «моральное ускорение» Киеву, и призывает Сенат внести на рассмотрение соответствующий проект закона, передает РИА «Новости».

    Напомним, глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что действия России на Украине не позволяют назвать ее страной – спонсором терроризма. В Госдепе заявили, что эффект от такого шага совпадал бы с эффектом от уже введенных санкций.

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    21 июня 2024, 07:45 • Новости дня
    Российская система ПВО сбила за ночь 114 беспилотников ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО ночью ликвидировала 114 украинских беспилотников и шесть безэкипажных катеров, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что система ПВО уничтожила 70 дронов над территорией Крыма и над акваторией Черного моря, 43 – над территорией Краснодарского края и один БПЛА был сбит над территорией Волгоградской области.

    Кроме того, морская авиация Черноморского флота в северо-западной части Черного моря ликвидировала шесть безэкипажных катеров ВМС Украины.

    Напомним, оперативный штаб сообщал, что несколько муниципалитетов Краснодарского края подверглись массированной атаке украинских БПЛА, пострадали четыре человека.

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    20 июня 2024, 13:54 • Новости дня
    Эксперт: Сближение России и Вьетнама преподаст США «урок»

    Политолог Лукьянов: Россия и Вьетнам подтвердили дружественный характер отношений

    Эксперт: Сближение России и Вьетнама преподаст США «урок»
    @ Владимир Смирнов/POOL/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    США пора привыкнуть, что страны, сотрудничающие с ними, не собираются выполнять императивные требования, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Так он прокомментировал недовольство Вашингтона в связи с визитом президента России в Ханой. Ранее состоялись переговоры Владимира Путина и президента Вьетнама То Лама. Стороны договорились не вступать в угрожающие суверенитету друг друга союзы.

    «Вьетнам – это страна, которую Вашингтон обхаживает на протяжении длительного времени. Надо сказать, Ханой откликается на это достаточно позитивно: страна готова укреплять с США и экономические отношения, и контакты в сфере безопасности. Такой уклон Вьетнама в сторону Штатов на фоне споров с Китаем вполне понятен», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай».

    Вместе с тем республика стремится развивать отношения и с Россией, что, безусловно, вызывает недовольство Вашингтона. Поэтому вполне понятна негативная реакция США на визит Владимира Путина в Ханой. «Но Вьетнам – достаточно самостоятельная страна. Более того, по причине исторических особенностей она чувствует себя весьма уверенно и спокойно в отношениях с Соединенными Штатами», – указал собеседник, напомнив, что в ходе вооруженного конфликта 1955–1975 годов Вьетнам победил Штаты.

    Политолог также призвал Белый дом учесть этот «урок». «Штатам пора привыкнуть, что государства, которые с ними взаимодействуют, не собираются соблюдать диктат и выполнять императивные требования. Одно дело – сотрудничать по вопросам, которые так или иначе выгодны обеим сторонам, а другое дело – ограничивать себя ради партнера в каких-то других связях», – акцентировал он.

    Между тем партнерство Москвы и Ханоя укрепляется. По мнению Лукьянова, договоренность РФ и Вьетнама о невступлении в союзы, направленные друг против друга, ритуальное, но важное соглашение. «Цель этого заявления, скорее, подчеркнуть дружественный и – при любых обстоятельствах – позитивный характер отношений сторон», – считает собеседник.

    В этой связи директор клуба «Валдай» вновь упомянул об опасениях Ханоя, связанных с КНР. «Между ними существует соперничество, во-первых, историческое, а во-вторых, территориальное. Речь идет о конфликте в Южно-Китайском море», – уточнил он. Политолог допускает, что заявление о союзах подразумевает, что Россия и Вьетнам будут соблюдать нейтралитет в потенциальных конфликтах, в которые каждая из этих сторон может быть вовлечена.

    «То есть если начнется эскалация конфликта между Пекином и Ханоем, Москва обещает не становиться на сторону КНР. Также предполагается, что Вьетнам не примет сторону США в противостоянии с РФ», – заключил Лукьянов.

    Ранее Россия и Вьетнам сообщили о решении не заключать договоры с третьими странами, способными навредить независимости и суверенитету друг друга. Об этом заявил президент социалистической республики То Лам после окончания переговоров с Владимиром Путиным. При этом Москва и Ханой также не намерены выступать против других государств.

    Кроме того, стороны договорились об укреплении двусторонних связей в области обороны и безопасности. Планируется, что Россия и Вьетнам объединят усилия для противодействия новым и традиционным угрозам международной стабильности. По словам То Лама, его страна всегда будет «вносить вклад в мир».

    В свою очередь, Владимир Путин назвал Ханой одним из самых надежных партнеров Москвы. Он подчеркнул, что отношения стран прошли долгий путь и выдержали многие испытания. Глава государства также поблагодарил социалистическую республику за оказанный теплый прием. Итогом переговоров стало подписание более десяти документов о стратегическом партнерстве.

    При этом сближение двух государств вызвало негодование руководства США. Об этом сообщает издание Bloomberg. В заявлении, сделанным посольством Штатов в Ханое, отмечается, что ни одна страна якобы не должна предоставлять Владимиру Путину платформу для продвижения текущей российской политики.

    Однако руководство социалистической республики проигнорировало критику Вашингтона. В статье подчеркивается, что РФ и Вьетнам связывают длительные отношения. По мнению газеты, Ханой рассчитывает получить «стратегическую защиту» со стороны Москвы, а также помощь по целому ряду принципиально значимых направлений.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно описывала важность поддержания хороших отношений между Россией, КНДР и Вьетнамом.

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    20 июня 2024, 19:28 • Новости дня
    Путин назвал предсказуемой реакцию Запада на его предложение по Украине
    Путин назвал предсказуемой реакцию Запада на его предложение по Украине
    @ Minh Hoang/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции во Вьетнаме, что реакция западных политиков на его предложение по мирному урегулированию украинского конфликта была ожидаемой.

    «Что касается реакции наших западных так называемых партнеров. Вы сказали, что я, видимо, не ждал – нет, как раз наоборот, я как раз и ожидал именно такой реакции на первом этапе», – приводит РИА «Новости» слова российского лидера.

    Время покажет, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, однако все зависит от обстановки на земле, добавил Путин. Глава государства отметил, что здравомыслящие политики, желающие прекращения конфликта в центре Европы, задумаются над его мирными инициативами.

    «И думаю, что некоторые здравомыслящие политики еще задумаются о том, являются ли сделанные мною предложения реалистичными, объективными и соответствующими интересам договаривающихся сторон и всей Европы в том числе, если она действительно хочет прекращения конфликта в центре Европы», – сказал Путин.

    На прошлой неделе Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом. По его словам, Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

    Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что при отказе от мирной инициативы Путина условия заключения мира для Украины станут более сложными и жесткими.

    Коментарии (8)
    20 июня 2024, 19:36 • Новости дня
    Путин допустил изменение предложений России по Украине

    Путин допустил изменение предложений России по урегулированию на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предложения России по урегулированию украинского конфликта могут измениться, на это будет влиять ситуация на земле, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции во Вьетнаме.

    «Наверняка что-то будет меняться, в том числе будут меняться и наши условия (урегулирования конфликта на Украине) в зависимости от ситуации на земле», – сказал глава государства журналистам, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин назвал предсказуемой реакцию Запада на его предложение по Украине.

    Коментарии (2)
    21 июня 2024, 09:38 • Новости дня
    Володин привел пять причин желания США и ЕС избавиться от Зеленского

    Спикер Госдумы Володин привел пять причин желания США и ЕС избавиться от Зеленского

    Володин привел пять причин желания США и ЕС избавиться от Зеленского
    @ Марат Абулхатин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Белый дом и Евросоюз решили избавиться от президента Украины Владимира Зеленского в связи с тем, что вклад Запада в киевское правительство не оправдал вложений, выразил мнение спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    В своем Telegram-канале он указал, что одной из причин желания Запада убрать Зеленского является низкий уровень поддержки среди украинцев, ожидания США и ЕС не оправдались.

    Также Володин добавил, что рейтинг Зеленского в мае опустился до 17%, что произошло из-за планов снизить возраст мобилизации до 18 лет, экономических проблем и поражений на фронте. Третьей причиной является его официальная нелегитимность – срок его полномочий истек.

    Спикер Госдумы отметил, что еще одним фактором в избавлении от Зеленского являются неудачи киевского режима на поле боя, а поставки западного оружия не помогают.

    Кроме того, Володин заметил, что страна является банкротом – по итогам 2023 года госдолг Украины достиг 80% ВВП. На данный момент Киев не сумел договориться о реструктуризации долга в размере 20 млрд долларов.

    Ранее президент России Владимир Путин выразил мнение, что Запад планирует повесить на Владимира Зеленского все непопулярные решения, после чего заменить его. По мнению российского лидера, это может произойти в следующем году.

    Коментарии (5)
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      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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