МИД: Россия лишит киевский режим возможности бить по Энергодару

Tекст: Вера Басилая

В комментарии, опубликованном на сайте МИД России, Захарова указала на полную недоговороспособность режима Зеленского. Она подчеркнула, что Россия примет все меры для того, чтобы лишить Киев возможности наносить такие удары.

Она также обратила внимание, что систематические атаки Украины на Запорожскую АЭС и на другие энергообъекты РФ говорят о стремлении поставить под удар ядерную безопасность всего европейского континента.

Захарова отметила, что с момента воссоединения ЗАЭС с российской атомной «семьей», Москва делает все необходимое для того, чтобы проживающие в Энергодаре люди ни в чем не нуждались и были защищены от преступных провокаций киевской хунты, но сотрудники ЗАЭС и члены их семей, включая детей, продолжают получать угрозы от спецслужб Украины.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар дроном по единственной снабжающей Энергодар подстанции «Радуга» поврежден трансформатор. До этого ВСУ уничтожили подстанцию «Луч».