На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?2 комментария
В Швейцарии назвали ошибкой не приглашать Россию на конференцию по Украине
Решение не приглашать Россию на саммит по Украине было ошибкой, отправить приглашение в Москву было необходимо, заявила бывший президент Швейцарии Мишлин Кальми-Рей в интервью газете Neue Zurcher Zeitung.
По ее словам, даже, если бы российские представители не приехали бы на конференцию по Украине, следовало бы отправить приглашение в Москву, чтобы отмести обвинения в отношении Швейцарии, что она пляшет под дудку Украины и ее союзников, передает РИА «Новости».
Кальми-Рей призвала Швейцарию пытаться активно способствовать разрешению украинского конфликта.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что киевско-натовское мероприятие в Швейцарии закончилось для его организаторов провалом.