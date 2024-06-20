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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Корее совершила дипломатический прорыв

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    20 июня 2024, 12:12 • Новости дня

    Эксперт оценил перспективы космических и ядерных исследований России и КНДР

    Эксперт Анпилогов: Россия и КНДР получат обоюдную выгоду от сотрудничества в космосе и по мирному атому

    Эксперт оценил перспективы космических и ядерных исследований России и КНДР
    @ Артем Геодакян/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Режим санкций против КНДР не останавливает развитие ее космической программы и разработку ядерного оружия. Поэтому, вероятно, Москва и Пекин будут работать над вовлечением Пхеньяна в международное сотрудничество по данным направлениям, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Россия и КНДР договорились поощрять сотрудничество в исследованиях космоса и сфере мирного атома.

    «Намерения Москвы и Пхеньяна развивать сотрудничество в сферах космических исследований и мирного атома можно только приветствовать. Фактически это признание существующего статуса КНДР», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Он напомнил, что Северная Корея входит в «ядерный клуб». «Важно отметить, что Пхеньян создал не только плутониевую бомбу, но уже и термоядерные заряды, а это крайне высокий уровень владения данными технологиями», – акцентировал собеседник.

    Однако КНДР до сих пор сталкивается с рядом энергетических проблем, добавил Анпилогов. «Несмотря на развитую военную промышленность, страна до сих пор опирается в основном на тепловую генерацию, то есть на угольные станции, что плохо воздействует на окружающую среду. Регулярно происходят выбросы германия, тяжелых металлов. Такое положение дел вызывает кислотные дожди, которые уменьшают количество урожая», – пояснил спикер.

    Он убежден: доступ к мирному атому способен решить массу проблем республики. «Более того, как показывает практика, страны, которые имеют АЭС на своей территории, гораздо более ответственно подходят к вопросам ядерного сдерживания и нераспространения ЯО, поскольку понимают – эти станции могут стать в том числе целью для удара противника», – уточнил эксперт.

    Относительно космической программы Анпилогов напомнил об удачном запуске КНДР разведывательного спутника в конце 2023 года. Причем ракета-носитель также была собственной разработкой Северной Кореи. По мнению собеседника, это служит свидетельством высокого уровня владения Пхеньяном ракетными технологиями, которые жизненно необходимы для создания космической программы.

    Он не исключает, что в ближайшее время Россия и Китай будут настаивать на пересмотре режима санкций против Пхеньяна. «Очевидно, что рестрикции абсолютно не останавливают КНДР в плане разработки ни ядерного оружия, ни ракетных технологий. Поэтому, вероятно, Москва и Пекин будут продвигать варианты вовлечения страны в международное сотрудничество в сферах мирного атома и космоса с целью конверсии северокорейских военных технологий в мирное русло», – считает Анпилогов.

    В то же время подобное сотрудничество – это дорога с двусторонним движением, отметил собеседник. По его мнению, утверждение о том, что Россия будет исключительно передавать какие-либо технологии Пхеньяну, неверно. «Совместная работа в таких сферах позволяет стране, которая находится на более высоком уровне развития атомных, космических и иных исследований, получить доступ к альтернативным экспериментальным площадкам», – подчеркнул эксперт.

    В качестве примера Анпилогов привел Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН). «Каждая страна-участница этой организации является достаточно мощным научно-технологическим центром. Но только за счет объединения усилий они смогли развивать и строить такие огромные мегапроекты, как большой адронный коллайдер. Поэтому сотрудничество России с КНДР, с Китаем и с другими странами в рамках проекта многополярного мира способно по-настоящему полно раскрыть наш потенциал», – заключил спикер.

    Ранее был опубликован текст Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Документ размещен на сайте центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). В нем стороны обязались поддерживать совместные научные исследования, в том числе в сфере мирного атома и космоса.

    Договор носит бессрочный характер. Однако Москва и Пхеньян оставляют за собой право приостановить его действие. Для этого необходимо проинформировать второго участника документа в письменном виде. Через год после получения уведомления действие соглашения будет считаться прекращенным.

    Напомним, еще в 2023 году, во время визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, он совместно с Владимиром Путиным посетил космодром Восточный. Уже тогда обсуждалась возможность отправки представителя Северной Кореи в космос. Интересно, что Пхеньян прилагает немалые усилия к работе по данному направлению.

    Так, лишь в течение прошлого года КНДР совершила несколько запусков ракеты-носителя нового типа «Чхоллима-1» с военным разведывательным спутником «Манриген-1». Несмотря на то что первые две попытки закончились неудачей, в ноябре Северной Корее удалось вывести аппарат на орбиту Земли.

    В свою очередь, сотрудничество в сфере мирного атома между Москвой и Пхеньяном имеет глубокие исторические корни. В 1980-х годах СССР планировал построить в КНДР АЭС, оснащенную четырьмя реакторами ВВЭР-440. Однако в 1990 году данное направление взаимодействия было свернуто, напоминает ТАСС.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно описывала итоги визита Владимира Путина в Северную Корею, а также разбиралась в перспективах военного сотрудничества Москвы и Пхеньяна.

    20 июня 2024, 05:56 • Новости дня
    Опубликован текст договора России и КНДР

    ЦТАК опубликовало текст Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР

    Опубликован текст договора России и КНДР
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР носит бессрочный характер и предусматривает оказание военной помощи в случае агрессии против одной из сторон соглашения, говорится в тексте документа.

    Документ опубликован ЦТАК. В нем сказано, что и Россия, и КНДР имеют право приостановить действие договора, при этом следует уведомить о своем решении вторую сторону в письменном виде – через год после получения уведомления действие договора будет считаться прекращенным, передает ТАСС.

    В документе сказано, что «в случае если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или группы государств и окажется в состоянии войны, другая сторона немедленно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами» в соответствии с национальным законодательством и Уставом ООН.

    Россия и КНДР для предотвращения войны, обеспечения мира и безопасности в регионе собираются создать систему принятия совместных мер для укрепления оборонного потенциала. Подчеркивается, что они хотят установить глобальную стратегическую стабильность и новый справедливый международный порядок.

    Оба государства обязуются не вступать с третьими странами в соглашения, которые могут создать угрозу суверенитету и безопасности России или КНДР. Ни Россия, ни КНДР не разрешат «использовать свою территорию для осуществления действий, направленных на нарушение суверенитета, безопасности и территориальной целостности» двух стран.

    Россия и КНДР хотят нарастить объем двусторонней торговли, планируется обеспечить «благоприятные условия для экономического сотрудничества в таких областях, как таможня, финансы». Стороны намерены поддерживать специальные или свободные экономические зоны, сотрудничать в реагировании на угрозы в сфере продовольствия и энергетики.

    Также Россия и КНДР будут поддерживать совместные научные исследования, в том числе в сфере мирного атома и космоса. Они планируют укрепить сотрудничество в сфере СМИ и информационных технологий с целью противодействия недостоверной информации и информационным провокациям.

    Напомним, в ходе визита президента России Владимира Путина в Пхеньян был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Соглашение нацелено на обеспечение стабильности в регионе Северо-Восточной Азии.

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    20 июня 2024, 09:07 • Новости дня
    Эксперт рассказал о подаренной Путину породе корейских собак
    Эксперт рассказал о подаренной Путину породе корейских собак
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Собаки корейской породы пхунсан (такие были подарены президенту России Владимиру Путину лидером КНДР Ким Чен Ыном) преданы своему хозяину и безжалостны к противнику. Такую характеристику породе, которая считается возможным предком известных японских пород акита и сиба, дал заведующий отделением Агентства по сохранению национального наследия Кореи Чо Иль Ген.

    По его словам, эта порода для жителей КНДР является спутником жизни, она стала «одним из государственных символов КНДР», ее национальной собакой, передает ТАСС.

    Чо Иль Ген добавил, что туловище собаки пхунсан небольшое, но она очень умная, проворная и настойчивая, собака одним махом налетает на противника и вгрызается в горло. Собаки пхунсан известны как «охотники на тигров» и легко справляются даже с большим и хищным зверем.

    Ранее президент Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну новый «Аурус», адмиральский кортик и чайный сервиз.

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    19 июня 2024, 13:41 • Новости дня
    Путин призвал пересмотреть запущенный США режим санкций СБ ООН против КНДР
    Путин призвал пересмотреть запущенный США режим санкций СБ ООН против КНДР
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Режим санкций Совбеза ООН против КНДР, запущенный США, должен быть пересмотрен, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.

    «Отмечу, что инспирированный США и их союзниками бессрочный ограничительный режим Совета Безопасности ООН в отношении КНДР должен быть пересмотрен», – передает его слова ТАСС.

    Глава российского государства добавил, что постоянно воспроизводимые Западом пропагандистские штампы уже не могут замаскировать их агрессивные геополитические замыслы, в том числе и в регионе Северо-Восточной Азии.

    Кроме того, подчеркнул Путин, Россия категорически отвергает попытки возложить на КНДР ответственность за ухудшение обстановки в мире.

    «КНДР вправе принимать обоснованные меры по укреплению собственной обороноспособности, обеспечению национальной безопасности и защите суверенитета», – сказал президент.

    Он добавил, что «Россия и впредь готова прилагать политико-дипломатические усилия в интересах устранения угрозы рецидива вооруженного конфликта на Корейском полуострове, формирования здесь архитектуры долгосрочного мира и стабильности на основе принципа единой безопасности».

    Напомним, в ходе визита Путина в Пхеньян между Россией и Северной Кореей был заключен новый договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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    19 июня 2024, 16:57 • Новости дня
    ЕС намерен ввести санкции против певицы Гагариной
    ЕС намерен ввести санкции против певицы Гагариной
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз намерен ввести ограничения в отношении российской певицы Полины Гагариной в рамках 14-го пакета санкций против Москвы, пишет издание EUObsever.

    Санкции также могут быть введены против предпринимателей Игоря Алтушкина, Романа Троценко, Таймураза Боллоева и гендиректора Института развития интернета (ИРИ) Алексея Гореславского, передает ТАСС.

    По данным EUObsever, всего в проект 14-го пакета санкций ЕС против России внесены 20 физических и 22 юридических лица. Они станут персонами нон грата, если 27 стран ЕС достигнут консенсуса на переговорах в Брюсселе в среду, пишет издание.

    Ранее сообщалось, что в 14-й пакет антироссийских санкций ЕС вошел запрет на экспорт марганцевой руды и оксида алюминия.

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    19 июня 2024, 17:12 • Новости дня
    Путин охарактеризовал отношения России и КНДР пословицей про близкого соседа
    Путин охарактеризовал отношения России и КНДР пословицей про близкого соседа
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Пхеньян продолжают укреплять отношения, несмотря на сложную ситуацию в мире, заявил президент России Владимир Путин в ходе торжественного приема в честь своего визита в Северную Корею.

    «В условиях непростой ситуации в мире мы продолжаем укреплять узы товарищества, братской поддержки и добрососедства, опираясь на славные традиции, заложенные предыдущими поколениями. Активно взаимодействуем на международной арене для продвижения мира, стабильности и процветания в нашем общем регионе и мире в целом», – сказал российский лидер, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Говоря об отношениях между Россией и Северной Кореей, Путин вспомнил пословицу: «Близкий сосед лучше дальнего родственника». «Считаю, что эта народная мудрость в полной мере отражает характер отношений между нашими странами», – сказал он.

    Ранее западные СМИ отреагировали на визит Путина в КНДР.

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    20 июня 2024, 08:24 • Новости дня
    ФСБ задержала в ДНР подозреваемого в разжигании ненависти к русским в соцсетях

    Tекст: Александра Юдина

    Житель Горловки в ДНР задержан по подозрению в публичном разжигании ненависти к русским людям в социальных сетях, сообщили в УФСБ по региону.

    Известно, что задержанный публиковал в социальных сетях видеоролики и комментарии, направленные на унижение человеческого достоинства в отношении группы лиц, выделенной по национальному признаку, передает ТАСС.

    Ранее были раскрыты детали работы украинских кол-центров против россиян.

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    19 июня 2024, 16:04 • Новости дня
    Западные СМИ отреагировали на визит Путина в КНДР

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президенту России Владимиру Путину устроили в КНДР роскошный прием, а сотрудничество Москвы и Пхеньяна станет головной болью для Запада, так на визит главы Российского государства в Северную Корею отреагировали мировые СМИ.

    «Ради президента Путина по-настоящему расстарались, устроив ему просто царский прием», – пишет Sky News.

    Reuters отмечает, что кроме приема Путин также получил от КНДР «обещание помочь», передает RT.

    «Путина помпезно чествовал его визави Ким Чен Ын на церемонии встречи в сердце северокорейской столицы, на площади Ким Ир Сена», – отмечает СNN.

    При этом сотрудничество России и КНДР добавит головной боли лицам, принимающим решения в Белом доме, уточняет Global Times.

    Путин ранее заявил, что переговоры с Ким Чен Ыном будут способствовать укреплению безопасности.

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    20 июня 2024, 01:22 • Новости дня
    НАТО призвало не связывать модернизацию ядерного потенциала с Россией

    Столтенберг призвал не считать модернизацию ядерного потенциала НАТО ответом на действия России

    НАТО призвало не связывать модернизацию ядерного потенциала с Россией
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Модернизацию ядерного потенциала стран НАТО не следует считать ответом на «какие-либо специфические решения» России, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

    Столтенберг подчеркнул, что НАТО «останется ядерным альянсом», сейчас проводится запланированный «процесс модернизации» ядерного потенциала, передает РИА «Новости».

    Генсек НАТО на днях заявил, что страны альянса проводят консультации по вопросу о необходимости приведения ядерного оружия в состояние боеготовности.

    Столтенберг также прокомментировал подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Он заявил, что Россия, КНДР, Китай и Иран становятся «более сплоченными», поэтому сейчас «важно, как никогда ранее», большее сплочение стран НАТО. Столтенберг выразил обеспокоенность в связи с тем, что Москва «обеспечивает поддержку ядерной и ракетной программе КНДР».

    Напомним, Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР был подписан в ходе визита Владимира Путина в Пхеньян.

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    19 июня 2024, 18:12 • Новости дня
    Завершился визит Путина в Северную Корею
    Завершился визит Путина в Северную Корею
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин завершил визит в КНДР, северокорейский лидер Ким Чен Ын проводил его до трапа самолета.

    Путин прибыл с государственным визитом в КНДР около трех часов ночи по местному времени (21.00 мск) 19 июня, лидеры двух стран суммарно общались более 10 часов, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном были обстоятельными, были затронуты многие вопросы.

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    20 июня 2024, 06:40 • Новости дня
    Ким Чен Ын высоко оценил подаренный Путиным «Аурус»

    Ким Чен Ын назвал подаренный Путиным «Аурус» замечательной машиной

    Ким Чен Ын высоко оценил подаренный Путиным «Аурус»
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер КНДР Ким Чен Ын высоко оценил характеристики автомобиля «Аурус», который получил в подарок от президента России Владимира Путина, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

    Как сообщает ЦТАК, Ким Чен Ын поблагодарил Путина за то, что президент России подарил ему «замечательную машину», передает ТАСС.

    Номерной знак на автомобиле «7 27 1953» соответствует дате окончания Корейской войны – 27 июля 1953 года, когда официально было заключено Корейское соглашение о перемирии.

    Напомним, после того как Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в резиденции Кымсусан, они по очереди прокатили друг друга на «Аурусе». Сперва машину вел президент России, а Ким Чен Ын занимал переднее пассажирское сиденье, затем лидеры поменялись местами.

    Путин подарил Ким Чен Ыну машину «Аурус», уже вторую, адмиральский кортик и чайный сервиз.

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    19 июня 2024, 14:37 • Новости дня
    Путин проехал за рулем «Ауруса» вместе с Ким Чен Ыном

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в Пхеньяне сел за руль автомобиля «Аурус», лидер КНДР Ким Чен Ыном был вместе с ним на пассажирском сиденье.

    Помощник президента открыл дверь заднего пассажирского кресла, однако Путин решил сесть за руль. Ким Чен Ын расположился на переднем пассажирском кресле. После поездки лидеры России и Северной Кореи прошлись пешком, передает ТАСС.

    Путин ранее назвал переговоры с Ким Чен Ыном обстоятельными.

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    19 июня 2024, 13:21 • Новости дня
    Путин отметил значительный рост товарооборота России и КНДР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин считает, что у торгово-экономического взаимодействия России и КНДР есть хорошие перспективы, хотя пока товарооборот скромный.

    «Что касается товарооборота, то абсолютные цифры являются пока скромными, но наблюдается очень хорошая динамика», – передает ТАСС слова Путина по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

    «В 2023 году товарооборот увеличился в девять раз, за первые пять месяцев этого года рост составил еще 54%», – сообщил российский лидер. Он уточнил, что речь идет о «самых разных направлениях взаимодействия».

    Ранее Путин подтвердил противостояние России и КНДР «санкционному удушению» со стороны Запада.

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    19 июня 2024, 14:12 • Новости дня
    На концерте в честь Путина в Пхеньяне прозвучали песни Shaman

    Tекст: Валерия Городецкая

    В программу концерта в честь президента России Владимира Путина в северокорейской столице вошли песни о войне и композиции российского певца Shaman.

    Артисты исполнили песни «Священная война», «С чего начинается Родина», «Нам нужна одна победа», «Катюша», передает ТАСС.

    Кроме того, прозвучали отрывки композиций Shaman – «Встанем», Григория Лепса – «Родина-мать», Олега Газманова – «Россия», а также «От Волги до Енисея» и «Отчего так в России березы шумят» группы «Любэ».

    Артисты исполняют русские песни на двух языках – русском и корейском. Также прозвучали корейские композиции.

    Концерт по случаю визита российского лидера в Северную Корею проходит в концертном зале спортивного комплекса «Чеюкквон». Ранее Путин сообщил председателю КНДР Ким Чен Ыну, что с нетерпением ждет ответного визита в Москву.

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    19 июня 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин оценил позицию руководства КНДР по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе торжественного приема в Пхеньяне выразил признательность руководству Северной Кореи за взвешенную позицию по ситуации на Украине.

    «Признательны руководству и народу КНДР за взвешенную позицию по ситуации на украинском направлении. Сегодня мы вместе боремся с гегемонизмом и неоколониальными практиками США и их сателлитов в противостоянии попыткам навязать чужие нам модели развития и ценности», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил об укреплении региональной безопасности благодаря переговорам с Ким Чен Ыном.

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    20 июня 2024, 07:15 • Новости дня
    Объекты энергетики пострадали ночью в трех областях Украины

    Объекты энергетики пострадали ночью в трех областях Украины и ДНР

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские объекты энергетики в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях, а также в подконтрольной Киеву части ДНР повреждены из-за атак ВС России, сообщила энергетическая компания «Укрэнерго».

    Известно, что повреждено оборудование на объектах энергетики в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях, а также в подконтрольной Киеву части ДНР, передает ТАСС.

    В результате атак  возникли перебои с электроснабжением в ряде регионов. В данный момент ведутся ремонтные работы.

    Ранее в украинском городе Днепре (Днепропетровске), а также в Винницкой, Полтавской и Черкасской областях Украины произошли взрывы.

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      Провал украинского саммита в Швейцарии объясняют по-разному, но сам факт провала очевиден: Запад и близко не достиг той истинной цели, достижению которой служил саммит: не перетянул на антироссийскую сторону Глобальный Юг. Однако есть неожиданные исключения – как приятные, так и позорные.

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    • Как создается продовольственная безопасность России

      За последние годы Россия добилась значительных результатов в обеспечении продовольственной безопасности – то есть собственном производстве ключевых продуктов питания. О том, в какой степени и какими именно видами продовольствия обеспечивает себя страна – в нашей инфографике.

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      Российский рынок труда переживает значительные изменения, как с точки зрения роста зарплат и снижения безработицы, так и по параметрам престижа и потребностей в различных специальностях. О том, как это происходит – в нашей инфографике.

    • Как растет строительство жилья

      Вот уже несколько лет строительство жилья в России ставит рекорды. Особенно быстрыми темпами растет индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). О том, как именно это происходит – в нашей инфографике

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

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      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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