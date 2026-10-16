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В Ормузском проливе скопились дрейфующие контейнеры с затонувшего судна
У Ормузского пролива скопились грузы с затонувшего контейнеровоза GFS Pride
Множество дрейфующих контейнеров и другого плавающего груза скопилось в водах Ормузского пролива рядом с местом недавнего затопления коммерческого судна GFS Pride.
В четырех морских милях к северо-западу от мыса Рас-эль-Шейх-Масуд наблюдается большое количество плавающего груза, в связи с чем морякам рекомендовано проявлять осторожность во время движения, передает ТАСС со ссылкой на навигационное предупреждение.
Ряд новостных порталов сообщал, что на поверхности воды оказалось множество коробок с последними моделями iPhone, однако эта информация пока не получила официального подтверждения.
Ранее сингапурский контейнеровоз GFS Pride затонул у Ормузского пролива после попадания в него снаряда, пишет Reuters. По данным агентства, оператором судна выступает базирующаяся в ОАЭ компания GFS Ship Management FZE.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг два торговых судна затонули после обстрелов в Ормузском проливе.
В среду у пролива пошел ко дну контейнеровоз под флагом Сингапура.
В понедельник танкер и контейнеровоз подверглись обстрелу в этом районе.