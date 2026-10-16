В Ормузском проливе скопились дрейфующие контейнеры с затонувшего судна

У Ормузского пролива скопились грузы с затонувшего контейнеровоза GFS Pride

Tекст: Мария Иванова

В четырех морских милях к северо-западу от мыса Рас-эль-Шейх-Масуд наблюдается большое количество плавающего груза, в связи с чем морякам рекомендовано проявлять осторожность во время движения, передает ТАСС со ссылкой на навигационное предупреждение.

Ряд новостных порталов сообщал, что на поверхности воды оказалось множество коробок с последними моделями iPhone, однако эта информация пока не получила официального подтверждения.

Ранее сингапурский контейнеровоз GFS Pride затонул у Ормузского пролива после попадания в него снаряда, пишет Reuters. По данным агентства, оператором судна выступает базирующаяся в ОАЭ компания GFS Ship Management FZE.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг два торговых судна затонули после обстрелов в Ормузском проливе.

В среду у пролива пошел ко дну контейнеровоз под флагом Сингапура.

В понедельник танкер и контейнеровоз подверглись обстрелу в этом районе.