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Группировка «Север» установила полный контроль над трассой Волчанск – Бударки
Минобороны: Группировка «Север» взяла под контроль трассу Волчанск – Бударки
Российская группировка войск «Север» установила полный контроль над трассой Волчанск – Бударки, лишив ВСУ логистического маршрута, сообщило Министерство обороны.
Через трассу Волчанск – Бударки украинские подразделения пытались прокладывать логистические маршруты для доставки боеприпасов и продовольствия, но теперь она находится под контролем российских военных, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.
В ходе активных боевых действий штурмовики корректировали огонь артиллерии, а операторы ударных БПЛА выявляли маршруты движения техники ВСУ. Это позволило заблаговременно поражать транспорт и лишать противника снабжения.
Военнослужащие закрепились в селах и приступили к зачистке зданий, подвальных помещений и прилегающей территории, добавили в Минобороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российские войска освободили Варваровку и Николаевку в Харьковской области. В тот же день дроны группировки «Север» уничтожили пикап с солдатами ВСУ в Сумской области. В четверг артиллерия группировки «Север» ликвидировала 64 бойца ВСУ за ночь.