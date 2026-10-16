«Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».3 комментария
Захарова: Призывы Сикорского к закрытию консульств должны оценивать психиатры
Захарова призвала психиатров оценить слова Сикорского о закрытии консульств
Слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о необходимости закрыть российские консульства в Европе должны оценивать психиатры, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Вы знаете, я считаю, что глобально все, что говорит Сикорский, должны уже комментировать психиатры. Это нездоровая лексика, и это нездоровое поведение. Это, я хочу вам сказать…, предмет заботы врачей и медицины», – заявила Захарова в ходе брифинга, передает РИА «Новости».
Ранее Сикорский в интервью Financial Times призвал европейских союзников закрывать российские консульства из-за якобы «гибридных атак» со стороны России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Совете Федерации объяснили призыв Сикорского закрыть российские консульства.
В тот же день Варшава призвала закрыть консульства России в Европе.
В прошлом месяце Захарова обвинила главу МИД Польши в уничтожении профессии дипломата.