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Советник президента Кобяков заявил о наступлении «золотого века» газа
Советник президента Кобяков: Мир входит в золотой век газа
Газ становится источником энергетической безопасности, тогда как нефть превратилась в инструмент манипуляции, заявил советник президента Антон Кобяков на Российской энергетической неделе.
«Надо иметь в виду, что мир входит в «золотой век» газа. Газ больше не является переходным топливом», – заявил Кобяков, передает РИА «Новости».
По его словам, раньше газ рассматривался как временное топливо при переходе от угля и нефти к возобновляемым источникам энергии.
Кобяков также отметил, что в нынешних условиях газ стал ключевым элементом энергобезопасности, в то время как нефть используется для экономического принуждения и манипуляций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе был подсчитан срок исчерпания запасов газа в Европе.
В прошлом месяце Еврокомиссия призвала страны ЕС сократить потребление газа и света.
Газпром предрек рост мирового спроса на СПГ к 2035 году.