Россия и КНДР меняют военный баланс в Азии

Эксперты оценили перспективы военного сотрудничества России и КНДР

Tекст: Евгений Поздняков

В ходе визита Владимира Путина в Пхеньян подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Детали документа пока неизвестны, однако стороны заверили, что он не будет носить конфронтационного характера. Соглашение нацелено на обеспечение стабильности в регионе Северо-Восточной Азии.

По словам президента РФ, документ предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников договора. Москва также не исключила развития военно-технического сотрудничества с Северной Кореей. В связи с этим Путин напомнил о поставках западных вооружений ВСУ для нанесения ударов по территории России.

Ким Чен Ын также положительно отозвался о достигнутых соглашениях. «Это мощный договор представляет собой не что иное, как документ действительно конструктивного, перспективного, исключительно миролюбивого и оборонительного характера, призванный защитить и отстаивать основные интересы народов двух стран», – заверил он.

«Для КНДР этот договор важен, потому что республика буквально окружена потенциальными противниками. Южная Корея и Япония – исторические соперники Пхеньяна, которые плотно вовлечены в военное сотрудничество с США. Кроме того, по инициативе Вашингтона в регионе было создано «восточное НАТО» в виде AUKUS», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

«То есть внешних угроз у КНДР предостаточно. Более того, все перечисленные акторы обладают современными вооружениями. Несмотря на многолетние усилия Пхеньяна, страна до сих пор отстает от союзников НАТО в плане военной техники. Сказывается изнурительный опыт существования под санкциями», – добавляет эксперт.

«У Северной Кореи фактически отсутствуют средства отражения ударов, нанесенных при помощи дальнобойных ракет. Таким образом, Россия могла бы помочь союзнику провести модернизацию средств ПВО. В этой связи первостепенной задачей становится укрепление КНДР для предотвращения войны в регионе», – считает собеседник.

«Думаю, мы можем помочь обновлению средств ПВО и ПРО Северной Кореи. Плодами сотрудничества станет и совершенствование их систем РЭБ. Ситуация обоюдовыгодная: Пхеньяну станет «легче дышать» в окружении противников, а ВПК России будет обеспечен многолетними заказами», – уточняет он.

По словам эксперта, для Москвы договор также имеет принципиальное значение. «Наша страна имеет огромные территории на Дальнем Востоке. Поэтому рост напряженности в Азии непосредственно влияет и на Россию. Сотрудничество с Пхеньяном делает расстановку сил в регионе более честной и справедливой», – указывает Леонков.

«Документ стоит рассматривать и в рамках выстраивания контура евразийской безопасности, о которой недавно говорил президент. Мы заручаемся поддержкой наших партнеров, и в дальнейшем этот процесс продолжится. Вполне возможно, что Владимир Путин достигнет схожих договоренностей и с Вьетнамом», – акцентирует эксперт.

«Что касается антикорейских санкций СБ ООН, то подписанный договор им не противоречит. К тому же принятые в 2000-х годах ограничения сегодня многими признаются сомнительными или даже ошибочными. Допускаю, что мы будем постепенно отходить от них, добиваясь ситуации, при которой наше партнерство не будет омрачено подобными факторами», – считает Леонков.

Эксперт также оценил слухи, распространяемые западными СМИ о том, что Северная Корея осуществляет поставки вооружений в Россию. «В этом нет необходимости. Москва не испытывает снарядного голода и имеет большой арсенал техники. К тому же мы не собираемся давить на наших партнеров, но зарекаться от активизации помощи со стороны КНДР не стоит», – отмечает он.

Однако в случае необходимости Россия может получить от КНДР определенную помощь в наращивании ударных возможностей. Прежде всего это касается тяжелой артиллерии, РСЗО и боеприпасов к ним, так как Северная Корея в силу специфики своего противостояния с Южной Кореей делает ставку именно на эти виды вооружений. «Также нам необходима «малая ПВО» – скорострельные малокалиберные артиллерийские и пулеметные системы, легкие ЗРК, способные усилить войсковую и местную ПВО», – добавляет военный эксперт Владислав Шурыгин.

Вместе с тем эксперты обратили внимание и на формулировку «оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого документа». «Понятие «агрессия» может широко трактоваться. Фактически регулярные угрозы США в сторону КНДР, военные учения стран Запада в регионе могут стать поводом для задействования положений договора», – предполагает Вадим Козюлин, военный эксперт, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

«Таким образом, военная помощь Москвы Пхеньяну может быть обоснована уже имеющимися реалиями. Думаю, принятый документ наиболее плодотворно скажется в сфере военно-технического сотрудничества наших государств»,

– указывает собеседник. «Заключение столь масштабного соглашения станет значимым событием для КНДР, поскольку сам факт партнерства с РФ значительно меняет расстановку сил в азиатском регионе. Однако Москве также важно укрепить собственные восточные рубежи в условиях региональной нестабильности», – акцентирует эксперт.

«Кроме того, нам было важно подчеркнуть благодарность по отношению к Северной Корее. После начала конфликта на Украине Пхеньян стал одним из наиболее верных союзников России. Во время принципиально важных голосований в ООН эта страна всегда принимала сторону Москвы, что в сложных реалиях современности стоит ценить», – убежден он.

«Конечно, некоторые положения договора могут противоречить санкционному режиму в отношении КНДР, к которому РФ присоединилась еще в начале этого столетия. Однако времена меняются, и сейчас руководство нашей страны понимает, насколько важно сближение с подлинными партнерами», – заключил Козюлин.