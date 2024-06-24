23 июня 1865 года капитулировал Стэнд Уэйти – последний генерал южан в Гражданской войне в США. Продлившись более четырех лет, она навсегда изменила Америку. Спецоперация на Украине длится меньше, но уже сейчас у этих конфликтов можно найти много общего.

Чтобы вернуться в Россию по программе переселения соотечественников, документы надо подать в российском дипломатическом учреждении в стране пребывания. Но если разрешить это делать в России, это поможет вернуть на родину еще десятки тысяч людей.

Для многих датчан противодействие России – продолжение борьбы со славянами за жизненное пространство в Средние века. Сегодня Дания – государство, активно помогающее режиму Зеленского. Поэтому нельзя исключать, что датчане вновь перейдут очередные красные линии.

Россиянам дали месяц до повышения ключевой ставки и удорожания кредитов Центробанк прямо заявил, что на следующем заседании, которое состоится через месяц, регулятор может резко повысить ставку, если экономика пойдет по альтернативному сценарию. В этом месяце маятник качнулся в сторону сохранения ставки, но последние данные по инфляции, судя по всему, не оставляют больше выбора. Что это за альтернативный путь, по которому может пойти экономика России? Подробности Перейти в раздел

У Украины действительно есть шанс стать членом ЕС Скоро Украина станет на шаг ближе к Евросоюзу и начнет переговоры о вступлении в ЕС. Прогнозы на эти переговоры сильно разнятся: кто-то видит в них проявление недостижимой мечты, кто-то допускает возможность принятия Украины, благо Россия никогда не требовала от Киева отречься от евроидеи. Но чего в ней больше: шанса или ловушки? Подробности Перейти в раздел

Украинский террор зависит от американских ракет «Песок вокруг детей стал подниматься фонтанчиками». Такими словами очевидцы описывают подробности трагедии, произошедшей в воскресенье на пляже под Севастополем: ВСУ нанесли по Крыму удар американскими ракетами ATACMS с кассетной боевой частью, есть погибшие и раненые. Перед нами «терроризм в классическом понимании», говорят эксперты и указывают, кто и как за это должен быть наказан и как устранить в дальнейшем эту угрозу. Подробности Перейти в раздел

Как часть Германии сохранила особые чувства к России Германия оказалась расколотой. Как показали выборы в Европарламент, политические предпочтения граждан разделились по бывшей границе между ФРГ и ГДР. Свою роль в расколе играют ностальгия восточных немцев по советским временам, культурные традиции Пруссии, а также иные взгляды на религию и специфический опыт взаимодействия с русскими, который старшие поколения передают подрастающим поколениям. Подробности Перейти в раздел

Напавшие на Дагестан террористы били по единству России В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности Перейти в раздел