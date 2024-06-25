Российская СВО стала катализатором пока еще не до конца проявленных, но очень интересных процессов по всей Европе. Она возвращает Старый Свет в историю, ставит его перед выбором – либо продолжить национальное существование, либо окончательно умереть, уйти в унификацию и подчиниться Америке.0 комментариев
Опубликовано новое видео атаки ВСУ на пляж в Севастополе
Из опубликованного видео ясно, что некоторые отдыхающие на пляже в Севастополе во время атаки ВСУ пытались укрыться от осколков в ближайшем кафе.
После взрывов посетители заведения легли на пол, пытаясь спастись, затем в кафе забежали другие отдыхающие. Однако они быстро покинули заведение, бросившись на улицу, подальше от береговой линии, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Тelegram-канал Baza.
Напомним, 23 июня ВСУ совершили террористическую атаку по гражданской инфраструктуре Севастополя, при атаке погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150 человек.
Корреспондент газеты ВЗГЛЯД прибыл в город в день трагедии – и стал свидетелем подвига жителей, пришедших на помощь пострадавшим, невзирая на опасность новых атак.