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    25 июня 2024, 21:05 • Общество

    Трагедия в Учкуевке. Как Севастополь держит новую оборону

    Трагедия в Учкуевке. Как Севастополь держит новую оборону
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Юрий Васильев, Севастополь – Крым

    Удар кассетной ракеты ATACMS по пляжу Учкуевка в Севастополе унес жизни четверых мирных жителей и ранил более 150 человек, среди них – десятки детей. Спецкор деловой газеты ВЗГЛЯД прибыл в город в день трагедии – и стал свидетелем подвига жителей, пришедших на помощь пострадавшим, невзирая на опасность новых атак.

    – Этот мальчик не с пляжа, – говорит Марина Песчанская, уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе, в который раз проходя через приемный покой горбольницы № 5, севастопольской детской больницы.

    Полчаса до полуночи, воскресенье – праздник Святой Троицы, один из самых длинных дней в году. Для Севастополя и его жителей – наверняка самый длинный и самый трудный день за первые полгода 2024 года.

    – Марина Леонидовна, а можно мы подъедем? Мы тут рядом совсем, – в трубке детского уполномоченного слышится голос телевизионного коллеги.

    – Можно, конечно, – говорит Песчанская. – А вы рядом с чем?

    – С детской больницей, – отвечает трубка. – А разве вы где-то еще?

    Варианты, что уполномоченный по правам ребенка Песчанская может быть где-то еще, и вправду не просматриваются. Из полутора сотен пострадавших на пляже в Учкуевке, что на севере Севастополя, ребят – почти три десятка. Из четверых погибших от кассет американской ракеты ATACMS – двое детей.

    – Марина Леонидовна, а ребенок в приемном покое – точно не с Учкуевки?

    – ДТП, – говорит Песчанская. Затем в нескольких словах описывает детали: что за авария, что за семья…

    – Мы в курсе всего плохого, что происходит с детьми, – завершает она. – Даже сейчас, при всем вот этом.

    * * *

    Сказать, что до нынешней трагедии обстрелы обходили Севастополь стороной – конечно же, нельзя. И дроны были, и ракеты. Например, по флотскому зданию в центре города прошлой осенью.

    – Но такой обстрел, – констатирует Песчанская, – знаменует собой нечто совершенно небывалое, невиданное для нынешних жителей.

    – По бесчеловечности?

    – Безусловно, – кивает детский омбудсмен. – Но сейчас я про то, что на Учкуевке было много семей. И поэтому после ракетного нападения [раненые ребята] оказались в детской больнице, а раненые родители – во взрослой. С таким те, кто сейчас живет в Севастополе, еще не сталкивались – при всей трагичности истории нашего города.

    Марина Песчанская, уполномоченный по правам ребенка по Севастополю. Юрий Васильев/ВЗГЛЯД

    Марина Песчанская, уполномоченный по правам ребенка по Севастополю. Юрий Васильев/ВЗГЛЯД


    Я была с одним ребенком подольше. Об этом попросили врачи. Он не мог найти маму и старшего брата. Ребенок очень переживал. Брата долго искали по спискам. На пляже подключались все, помогали друг другу, будучи ранеными, оказывали помощь. Но многие дети оказались – считайте в изоляции. Потому что их тяжелораненые родители были отправлены в больницы. И сразу пошло разделение, взрослые разлучались с детьми: одних в одну больницу везли, других в другую. Сложная была работа – найти семьи и вновь их соединить.

    (Здесь и далее курсивом – рассказы Марины Песчанской о событиях 23 июня 2024 года в Севастополе – прим. ВЗГЛЯД)

    * * *

    Точное количество семей, где детям и мамам-папам надо было помочь срочно разыскать друг друга по разным больницам, детский омбудсмен назвать отказывается. Закон о персональных данных – особенно суровый, когда речь идет о ребятах.

    – Для простоты – считайте, что речь идет о всех семьях, где в воскресенье были ранены дети, – советует она.

    Среди раненых больше всего севастопольских, 19 ребят. И десять – из разных городов России.

    – А тяжелых – пятеро или шестеро уже? – спрашивает Марина Песчанская. Разная информация была.

    – Уже шестеро, – подтверждает сестра. – Там с селезенкой совсем плохо.

    – Мальчик лежит здесь, в Пятой городской. А его маму мы нашли во взрослой больнице… крайне тяжелое состояние, только что сделали операцию. Я пришла к мальчику, сказала, что маму нашли в больнице, что она жива.  Мальчик успокоился и стал рассказывать такое… Говорит: «Я теперь боюсь потерять свою репутацию». Какую репутацию? «Вы знаете, знаете,  говорит он; ему трудно говорить,  я занимался [вид спорта]». «Ты, – говорю, – наверное, хотел сказать «авторитет в спорте»? И о том, что ты сейчас болен и думаешь, что не сможешь вернуться?» «Да, да!» – сказал он мне.

    Вот о чем ребенок думает…

    «Да ты что, – говорю ему я. – Твой спорт тебе поможет. Выздоровеешь, закалишься в этой трагедии, в борьбе за жизнь – и станешь еще сильнее, еще опытнее». Он сказал спасибо, как-то успокоился и стал легче дышать. Мама еще не пришла в себя, состояние очень тяжелое. Надо искать других родственников, а они не здесь.

    * * *

    – Ужасная, невозможная трагедия у нас, – говорит Оксана Богородская, севастопольский предприниматель и волонтер. – Учкуевка – это наша, северная сторона города.

    Во время атаки ATACMS Оксана была в своем кафе на улице Богданова – не так далеко от пляжа.

    – Задребезжали окна, стало страшно, – вспоминает она. – Мы увидели дым, страшный дым – и поняли, что это где-то совсем рядом. Я села в машину, поехала к себе домой – живу поблизости, потом к соседним домам. Увидела, что там все в порядке. Тут в сторону пляжа поехали скорые. Пока пропускала, насчитала 26 машин скорой помощи. А с пляжа ринулись машины – люди, много людей.

    Сбор волонтеров – по поручению Михаила Развожаева, губернатора Севастополя – протрубили чуть позже. Впрочем, по словам Богородской, добровольцы вошли в дело с первых минут:

    – У моих друзей в районе Учкуевки есть гостиница-пансионат. Я стала им звонить. Раза с десятого дозвонилась: «Ира, Володя, как вы?» На что они мне сказали: «Тут раненые, Оксаночка, мы помогаем раненым. Около нас трава горит, взрывами подожгло». Спрашиваю, какая помощь нужна – и тут связь оборвалась. Я поняла, что надо срочно ехать к ним. И вообще на пляж.

    Добравшись сквозь оцепление – «не с первого раза, но огородами через лес получилось, мы же местные, все знаем», Богородская поняла, что ее опередили:

    – На Учкуевке уже городское начальство стояло. Оказалось, что на тот момент помощь уже была не нужна: все скорые всех раненых собрали. Глянула одним глазком на пляж – ну это жуткое зрелище было. Зонты, сумки, игрушки – все разбросано, все в хаосе.

    На том с пляжа и разошлись. Но ненадолго.

    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости


    * * *

    – В группе я увидела сообщение, – вспоминает Богородская. – Обращается жительница Севастополя. В частном доме неподалеку от Учкуевки – ее отец, ему около семидесяти. То есть уже дедушка по возрасту. Ранен в руку. При этом диабет в тяжелой форме и болезнь Паркинсона. И эта жительница к нему проехать не может – оцепление, а у нее в том доме прописки нет… Я сажусь в автомобиль, еду.

    – Через оцепление?

    – Да, – подтверждает Оксана. – Меня пропустили: показала в телефоне сообщение и сказала: «Ребята, мне туда надо». Дедушка славный, бывший инженер нашего Черноморского флота. Рука опухшая, в ней небольшая дырочка.

    В больнице выяснилось – осколок.

    – Все сделали дедушке, что нужно. Температура нормальная, на поправку дело идет, – говорит Богородская. – Ну с учетом его диагнозов – более-менее все.

    * * *

    В понедельник Светлана Довгань, депутат Гагаринского муниципального округа Севастополя, защитила диссертацию: «Трансформация института политической власти в цифровую эпоху». В воскресенье соискательницу степени магистра друзья позвали на пляж в Любимовке – отвлечься от грядущей защиты.

    – Любимовка – это совсем рядом с Учкуевкой, там тоже были раненые, – говорит она.

    До пляжа депутат Довгань добраться не успела. А к волонтерам присоединилась сразу.

    – Вечером приехала к «первой гор» (так в Севастополе называют первую городскую больницу). Там дежурили до одиннадцати вечера. Помогали с тем, что просили медики. Отвести [пострадавшего] человека на обследование, даже просто с ним поговорить. Те, кто приехал отдыхать, пошел на пляж, и вдруг такое – представляете, какая была трагедия? Для людей из других городов, попавших в эту ситуацию, оказалось очень важным узнать, какие же люди – мы, севастопольцы. Простое человеческое участие иногда помогает не хуже, чем самое лучшее лекарство…

    – У отца ранены обе ноги, в одной осколок. Двое маленьких детей у него. Очень тяжелые дети, то есть тяжелые ранения. Поэтому – две сложные срочные операции. Отец не соглашался уезжать [в больницу], пока не увидит детей. Приехали хорошие люди, его знакомые, чтобы перевезти на операцию в [другой город] – он там прописан. Это к лучшему, наверное – у нас в больницах очередь была из пострадавших взрослых. Он не соглашался уезжать, кричал «почему [операции] не делают так долго?», сомневался, живы ли дети.

    Я договорилась, что он сможет увидеть детей до операции, коротко, но увидеть. Увидел, уехал в свою больницу спокойно. Насколько возможно, но гораздо спокойнее, чем был. Операцию [двум детям] делали одновременно. Там тоже все нормально, если можно так сказать.

    * * *

    – В это воскресенье началась новая оборона Севастополя, – считает местный детский омбудсмен Песчанская. И не она одна, конечно. Вопрос лишь, какая именно оборона. В смысле, по счету.

    Первая – понятно, XIX век, Крымская война, от англичан, французов и турок. Вторая – век ХХ, Великая Отечественная, от немецких нацистов. Третья оборона Севастополя – от Украины и украинизации – по мнению горожан, завершилась десять лет назад, с воссоединением с Россией.

    – А после Учкуевки на самом деле непонятно, как трактовать, – говорит Евгения, «беспартийная, волонтер время от времени, и вчера тоже». – Ракета по пляжу американская. Значит, сейчас оборона от амеров и вообще западников – то есть уже четвертая.

    – Каждый век мы с друзьями защищаем Севастополь, – кивает ее спутник Михаил, тоже волонтер «и немного по радиоэлектронике». – И по итогам посылаем цивилизованных партнеров в баню.

    – С другой стороны, – продолжает Евгения, – американскую ракету нам накинули хохлы. С которыми, получается, не разобрались в 2014-м. Значит, продолжается третья оборона?

    – Женя, ты душнила, – констатирует Михаил. – Отобьемся – разберемся.

    – С одним ребенком мы познакомились на третьем этаже [детской больницы]. У него пневмоторакс – ранение задело бронхи. Брата его мы нашли тут же – пятый этаж, травматология. Нога, рука – но все же попроще, чем пневмоторакс. Он очень обрадовался, когда я ему сказала: «Твой брат найден, он на третьем этаже». Обрадовался – и сразу уснул! Вы понимаете, он был под препаратами и боролся с собой, чтобы не уснуть – пока не узнает о брате! Узнал. Улыбнулся широко. И только после этого – уплыл. Представляете же, что при этом чувствуешь? Если нет, то и не надо представлять.

    * * *

    – Ракетная атака на Учкуевку – это переломный момент, – уверена депутат Гагаринского муниципального округа Довгань. – Многие даже у нас в Севастополе не понимали: вот [по телевизору] говорят, что с той стороны нацисты – но это же не тот противник, что на чужом, например, немецком языке говорит, правда ведь. Там же, с той стороны, те, кто по-русски говорят... Теперь этих моментов нет. В Троицу, по детям, по отдыхающим мирным гражданам – это натуральный фашизм, это всё.

    – Когда я приезжаю в Москву, в другие регионы – вижу, что люди не понимают, что происходит в стране, – говорит севастопольский детский омбудсмен Песчанская. – Вот зашла в квартиру после этого дня – а там по телевизору веселятся. Надо останавливать большое веселье, когда где-то происходит трагедия. Иначе люди никогда не поймут происходящее… Мы перестали понимать, что гибель детей – это трагедия. Нельзя жить по принципу «нас не бомбят, у нас жить хорошо». Где-то должна встать точка отсчета: такая смерть детей – повод окончательно определиться, с кем ты. Чтобы те, кто за той чертой, понимали: мы – единая сила.

    – Ну, как говорится, спасибо [представителю экстремистской организации]-пиндосу, что снял последние вопросы, – формулирует Петр, водитель и грузчик в одном лице. Петр возит воду в магазины в центре Севастополя. Здесь все эти дни стоит жара, и работы у Петра много.– У меня все нормально, тьфу-тьфу-тьфу. А у сменщика моего – всю семью брата с пляжа по больницам раскидало…

    * * *

    – Вы могли бы нас с Верочкой Михайловной сфотографировать? – просит женщина почтенных лет.

    Вера и Мария Дмитриевна – тоже местные, севастопольские. Называют себя подружками с детства, хотя много лет не виделись. Не ссорились, нет – просто «то я уезжала, то она пропадала, то пандемия недавно». После воскресной трагедии Вера позвонила Марии – проверить, не случилось ли что. На следующий день встретились по севастопольской классике – набережная у Памятника затопленным кораблям.

    Из четверых погибших от кассет американской ракеты ATACMS – двое детей.. Юрий Васильев/ВЗГЛЯД

    Юрий Васильев/ВЗГЛЯД

    – Слава Богу, – отвечает Вера Михайловна, услышав обычное для этих дней «у вас никто не пострадал?».

    – Пока – нет, – уточняет Мария Дмитриевна.

    – Мальчик – наш, городской – пошел со знакомыми на пляж. Осколочное ранение очень сложное, угроза жизни. Мама была рядом, постоянно повторяла: «Со мной все хорошо, со мной все хорошо». К маме мы привели психиатра, врач сделал укол. Ей стало лучше, но ребенок действительно тяжелый. Врачи в Севастополе уже срочно прооперировали его, не стали ждать коллег из Москвы. Да, они прилетели быстро, они молодцы. Просто там, правда, сложно все. Будем надеяться, очень.

    * * *

    – Наверное, как-то так было в 1941 году. Когда дети с выпускного попали сразу в войну, – говорит Светлана Довгань. – В понедельник в Севастополе должны были торжественно вручать школьные аттестаты. Но – траур, все отменено. Получается, спустя столько поколений дети опять столкнулись с фашизмом…

    – Есть здесь, – Марина Песчанская обводит рукой больничное пространство вокруг себя, – пострадавший ребенок, у которого мама погибла. Отец и старшая сестра – во взрослой больнице. Они, конечно, знают. Маленький, конечно, нет.

    – И как быть?

    – Завтра будем думать. Мозговую атаку проведем. Сегодня мозгов ни на атаку, ни на оборону уже нет, извините, – говорит севастопольский уполномоченный по правам ребенка. Песчанская прощается и идет от приемного покоя детской больницы к машине, где ее ожидает муж – чтобы отвезти ее домой, поспать хотя бы несколько часов.

    – А не получилось спать, – сообщает утром она. – Никто не мешал, просто не вышло. Дел сейчас – представляете же, сколько? Если нет, то и не надо представлять.

    Из, собственно, дел ближайших дней: понять, как быть с одним папой – мужем очень тяжелой приезжей мамы, который накануне трагедии успел уехать из отпуска домой. Папу надо найти где-то в поезде посреди России. А для этого желательно понять, в каком именно поезде его искать. Потому что раненая мама, конечно, знает и номер поезда, и номер папиного телефона, но она без сознания. А раненый ребенок мал и не в курсе. И смартфона у мамы при себе не было, когда ее из Учкуевки в больницу привезли.

    Еще надо решить, как отправлять домой бабушку, которая не смогла уехать домой вовремя, потому что раненый внук попал в больницу. А заодно и внука, которого вот-вот из больницы выпишут. Поменять им билеты на поезд, что в крымский сезон почти нереально. Да еще и непонятно, на какую именно дату – потому что процесс лечения ребенка при ранении кассетным боеприпасом к точным наукам не относится. Несмотря на любое планируемое докторами «вот-вот».

    Тут, впрочем, обещала помочь администрация Севастополя. И со справкой для железной дороги, и с иным содействием, если одной бумаги для появления нужных билетов на нужную дату окажется недостаточно.

    – В крайнем случае подключим аппарат [уполномоченного по правам ребенка РФ] в Москве, – говорит Песчанская. – Да, там тоже обещали.

    И еще примерно десяток подобных дел. Включая самое главное и тяжелое: как сказать ребенку, что… Ну представляете же.

    А если нет, то и не надо представлять.

    Благодарим арт-кластер «Таврида» за организационную помощь в оперативной подготовке данного материала.

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