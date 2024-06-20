Кроме того, в саду резиденции для почетных гостей Кымсусан лидер КНДР подарил Путину двух охотничьих собак редкой породы пхунсан. Эту породу вывели от корейских волков между XIV и XIX веками. Имена питомцам пока не выбраны (фото: AP/TASS)

«Там несколько вариантов изображений, все при этом достаточно художественные, включая бюсты», – рассказал помощник президента Юрий Ушаков. Корейскому же лидеру подарили новый российский автомобиль Aurus, чайный сервиз и адмиральский кортик (фото: AP/TASS)

Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын обменялись подарками в ходе государственного визита российского лидера в Пхеньян. Среди прочего Путину преподнесли несколько художественных произведений с его изображением (фото: AP/TASS)

На фоне внутренних проблем с чистотой голосования на выборах в США удивляют попытки американских политиков оценивать степень демократичности выборов в других странах и выступать в роли моральных авторитетов и цензоров.

Демоны украинского нацизма разбужены не сегодня. И те, кто их сознательно все эти десятилетия прикармливал, ощутят на себе в полноте их ярость, когда эти духи останутся голодны. Но нам, боюсь, уже не будет жаль. Ни тех ни других.

Договор между Россией и КНДР стал прорывом в новую реальность, где на карте мира нет стран, на которых наклеен ярлык «изгоя», как это любит делать Запад в отношении всех неугодных.

Рубль неожиданно резко укрепляется после санкций Валютный рынок России переживает определенный «санкционный шок». Только вместо ослабления рубль показывает неожиданное укрепление. Ситуация начала напоминать 2022 год, когда рубль сильно укрепился после начала СВО на Украине. Вот только в планах экономического блока страны на этот год такого не было. Почему рубль стал так быстро укрепляться? Подробности Перейти в раздел

Путин разрушил планы США вовлечь Вьетнам в противостояние с Россией и Китаем Президент Владимир Путин продолжает менять геополитический расклад сил в Азии. Во время визита в Ханой российский лидер и президент Вьетнама То Лам договорились не заключать соглашений с третьими странами, которые могут угрожать безопасности друг друга. Вопреки критике США, Москва и Ханой договорились развивать военное сотрудничество. Что означают эти решения для региона? И почему Вашингтон так ревностно относится к сближению России и Вьетнама? Подробности Перейти в раздел

Битва дронов спустилась с неба на землю Вслед за воздушными беспилотниками, которые изменили природу боевых действий, поле боя начинает завоевывать еще один вид боевых машин, действующих без экипажа. Речь идет о сухопутных (наземных) боевых дронах или же робототехнических комплексах. Как устроены подобные аппараты и как они уже помогают российским военным в зоне спецоперации? Подробности Перейти в раздел

Запад наконец столкнулся с сопротивлением ЛГБТ-пропаганде «Толерантностью "перекормили". Когда традиционные отношения начинают загонять в гетто, возникает неприятие». Такими словами эксперты объясняют явление, все более проявляющееся на Западе: протесты обычных граждан против засилья ЛГБТ-пропаганды (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Где и как они происходят и почему это имеет значение в том числе для России? Подробности Перейти в раздел

Дамбу в Орске подвела эксплуатация Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности Перейти в раздел