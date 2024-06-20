Договор между Россией и КНДР стал прорывом в новую реальность, где на карте мира нет стран, на которых наклеен ярлык «изгоя», как это любит делать Запад в отношении всех неугодных.2 комментария
Подарки Ким Чен Ына Путину
Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын обменялись подарками в ходе государственного визита российского лидера в Пхеньян. Среди прочего Путину преподнесли несколько художественных произведений с его изображением (фото: AP/TASS)
«Там несколько вариантов изображений, все при этом достаточно художественные, включая бюсты», – рассказал помощник президента Юрий Ушаков. Корейскому же лидеру подарили новый российский автомобиль Aurus, чайный сервиз и адмиральский кортик (фото: AP/TASS)
Кроме того, в саду резиденции для почетных гостей Кымсусан лидер КНДР подарил Путину двух охотничьих собак редкой породы пхунсан. Эту породу вывели от корейских волков между XIV и XIX веками. Имена питомцам пока не выбраны (фото: AP/TASS)