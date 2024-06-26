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    Почему дешевеют новые автомобили
    В Совфеде дали Пентагону рецепт от волнения
    Кэмерон рассказал Вовану и Лексусу о приглашении Украины в НАТО
    Минфин предложил увеличить госпошлину за развод в восемь раз
    Освобожденные из плена российские военные прилетели в Москву
    Лавров предупредил о паузе в БРИКС по вопросу вступления новых членов
    На пляже в Севастополе нашли неразорвавшийся кассетный боеприпас
    В Махачкале задержан мужчина за шутку о перестрелке
    Американская делегация назвала саммит по Украине «кучей навоза»
    Мнения
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер У немцев нашлось пять причин, чтобы одуматься

    Почему многие немцы сейчас отдают свои голоса партиям, настроенным на мирное сосуществование с Россией и требующим прекращения поставок оружия украинскому режиму? Страх перед русским оружием, да и русским характером – это первая причина. Но не единственная.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Пора вынуть голову из информационной духовки

    Изъяны блогосферы как источника информации являются продолжением ее достоинств. Да, новостей в Сети очень много. Но значительную их часть можно квалифицировать как распространение слухов. Если раньше понятие «агентство ОБС» расшифровывалось как «одна баба сказала», то сегодня это следует понимать как «один блогер сказал».

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Франция пытается сохранить потрепанное лицо

    Российская СВО стала катализатором пока еще не до конца проявленных, но очень интересных процессов по всей Европе. Она возвращает Старый Свет в историю, ставит его перед выбором – либо продолжить национальное существование, либо окончательно умереть, уйти в унификацию и подчиниться Америке.

    4 комментария
    26 июня 2024, 11:48 • Новости дня

    На Украине предъявили обвинения российскому режиссеру Карену Шахназарову

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Офис генпрокурора Украины заочно предъявил обвинения российскому режиссеру и руководителю государственного киноконцерна за оправдание действий России, сообщается на сайте ведомства.

    Офис генпрокурора не уточняет имя режиссера, но украинские СМИ указывают, что речь идет о Карене Шахназарове, который выступал в поддержку действий России на Украине и СВО в ряде интервью и публичных встреч, передает ТАСС.

    Ранее Шахназаров назвал привилегией быть гражданином России.

    25 июня 2024, 21:57 • Новости дня
    Глава офиса Зеленского назвал цель Украины в конфликте с Россией
    Глава офиса Зеленского назвал цель Украины в конфликте с Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал горящий Кремль целью Киева в конфликте, об этом он сказал в интервью изданию Time.

    Интервью проходило в кабинете Ермака. Журналист спросил у него о целях Киева в противостоянии с Россией. Тогда Ермак показал керамический череп, на котором был изображен горящий Кремль, передает РИА «Новости».

    «Это цель», – ответил Ермак.

    Напомним, после удара ВСУ по Севастополю советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что «мирной жизни в Крыму быть не должно», а местные жители – «гражданские оккупанты».

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    25 июня 2024, 15:56 • Новости дня
    Лавров сформулировал требования к Западу для начала переговоров по Украине

    Лавров: Россия готова разговаривать по Украине, но не на ультимативной основе

    Tекст: Ольга Никитина

    Разговор по Украине следует начать с чистого листа, без каких-либо заготовок, которые бы подсовывались Киеву со стороны Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе общения с белорусскими студентами.

    Россия, по его словам, признательна тем странам, что отстаивают линию о бессмысленности «посиделок», если Москва не участвует в такого рода встречах, передает ТАСС.

    Кроме того, Лавров заявил, что разговор по Украине следует начать с чистого листа, без каких-либо заготовок, которые бы подсовывались со стороны Запада. Либо Запад должен предоставить России реалистичную картину своего видения того, как можно достичь урегулирования конфликта на Украине, отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

    Ранее бывший президент Швейцарии Мишлин Кальми-Рей заявила, что решение не приглашать Россию на саммит по Украине было ошибкой. В Кремле заявляли ранее, что предложения президента Владимира Путина открывают возможность сразу положить конец конфликту на Украине.

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    25 июня 2024, 14:23 • Новости дня
    На Украине пересчитали мобилизационный резерв

    МО Украины: К призыву годны 1,1 млн военнообязанных

    На Украине пересчитали мобилизационный резерв
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мобилизационный людской ресурс Украины составляет 1,1 млн военнообязанных, сообщил спикер Минобороны страны Дмитрий Лазуткин в эфире канала «Армия ТV».

    По его словам, информация получена на основе обновления военнообязанными своих военно-учетных данных в приложении «Резерв+».

    По его словам, это важная информация, потому что много тех, кто имеет право на отсрочку, то есть 1,1 млн могут быть мобилизованными и встать в ряды сил обороны, передает ТАСС.

    Он отметил, что свои данные после 18 мая обновили около 2,3 млн украинцев, при этом речь идет не о возможности мобилизовать этот резерв в ближайшие дни, а об улучшении военного учета и планах на перспективу.

    Ранее начальник отдела организации пограничного контроля Госпогранслужбы Игорь Матвийчук сообщил, что каждый день более ста мужчин призывного возраста пытаются незаконно выехать с Украины в Европу.

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    25 июня 2024, 13:12 • Новости дня
    Минобороны рассказало об активных боевых действиях под Харьковом
    Минобороны рассказало об активных боевых действиях под Харьковом
    @ t.me/mod_russia

    Подразделения группировки «Север» вели активные боевые действия и нанесли поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 57-й мотопехотной и 71-й егерской бригад ВСУ около Волчанска, Терновой и Тихого Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери противника составили до 235 военнослужащих, американская 155-мм гаубица М777, две гаубицы Д-20 и 122-мм гаубица Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям 14-й, 54-й, 66-й механизированных бригад ВСУ под Петропавловкой, Синьковкой Харьковской области, Платоновкой Донецкой народной республики (ДНР) и Макеевкой Луганской народной республики (ЛНР).

    ВСУ потеряли до 445 военнослужащих, две бронемашины, американскую 155-мм гаубицу М198, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм самоходную артустановку 2С1 «Гвоздика», 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожен склад боеприпасов ВСУ, отчитались в Минобороны.

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    26 июня 2024, 09:47 • Новости дня
    СМИ: Американская делегация назвала саммит по Украине «кучей навоза»

    Time: Американская делегация назвала саммит по Украине «кучей навоза»

    СМИ: Американская делегация назвала саммит по Украине «кучей навоза»
    @ Urs Flueeler/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Участвовавшая в саммите по Украине в Швейцарии американская делегация крайне негативно оценила мероприятие, назвав его «кучей навоза», пишет Time.

    В частности, делегаты США обратили внимание на то, что посадочная площадка для вертолетов, на которых они прилетели на саммит, находилась рядом с ветхим сараем, за забором которого была большая куча навоза, передает РИА «Новости».

    Один из участников со стороны США указал на символичность такой встречи, заметив, что на саммите «много дерьма, которое нужно разгребать».

    Другие участники делегации жаловались на то, что саммит не оправдал их ожиданий и не привел к конструктивному диалогу по урегулированию ситуации на Украине.

    Кроме того, делегаты выразили разочарование, что на саммите не было представителей России.

    Ранее бывший президент Швейцарии Мишлин Кальми-Рей заявила, что решение не приглашать Россию на саммит по Украине было ошибкой.

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    25 июня 2024, 12:16 • Новости дня
    Военный эксперт оценил обстановку на Харьковском направлении

    Военный эксперт Леонков: Главная цель Российской армии на Харьковском направлении – удержание уже занятых позиций

    Военный эксперт оценил обстановку на Харьковском направлении
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Липцы и Волчанск являются наиболее горячими точками на Харьковском направлении. ВСУ пытаются атаковать, вводя в бой резервы, в то время как Российская армия удерживает свои позиции и старается нанести ущерб скоплениям живой силы и техники противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил об успехах России под Купянском.

    «Основные бои на Харьковском направлении проходят в районе населенных пунктов Липцы и Волчанск. Противник активно вводит резервы и пытается выбить наши войска с занятых территорий. Также напряженные столкновения идут под Купянском, где у России есть небольшие продвижения, но говорить о существенных изменениях линии фронта очень рано», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Таким образом, ВС РФ не предпринимают серьезных атак на Харьковском направлении. Основная их задача – удержание уже имеющихся позиций. По скоплениям живой силы и технике противника активно применяются авиабомбы ФАБ. Кроме того, российские войска бьют по военным складам, которые находятся в областном центре и его окрестностях. Однако на данный момент планов по освобождению города нет», – отмечает собеседник.

    «Противник, в свою очередь, постоянно пытается штурмовать наши позиции ротными тактическими группами с небольшим количеством бронетехники. Также украинская армия активно применяет минометы и дроны. Тем не менее сил на крупную контратаку у ВСУ нет, поэтому добиться успеха на этом участке фронта им не удастся», – резюмировал Леонков.

    Ранее ВС РФ выбили украинские силы в населенных пунктах Синьковка, Петропавловка и Стельмаховка. Об этом РИА «Новости» сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, это позволило сократить межпозиционное пространство, а также занять более выгодные рубежи и позиции.

    В понедельник министерство обороны в своем официальном Telegram-канале писало о том, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 113-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Бочково и Липцы Харьковской области.

    Кроме того, была отражена контратака штурмовых групп 71-й егерской бригады противника. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих. ВС РФ также удалось ликвидировать танк, три боевые бронированные машины и 14 автомобилей. Противник также лишился 155-мм гаубицы «Panzerhaubitze-2000» и двух станций радиоэлектронной борьбы.

    На этом фоне британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube заявил, что ВС РФ могут попытаться взять Харьков. По его мнению, на этот шаг Москву может толкнуть использование ВСУ баллистических ракет ATACMS с территории данной области для ударов вглубь России.

    Напомним, Владимир Путин сообщал, что ВС России отодвигает линию фронта на Харьковском направлении для того, чтобы снизить террористические удары по Белгороду и другим населенным пунктам

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    26 июня 2024, 09:40 • Новости дня
    Кэмерон ответил Вовану и Лексусу на вопрос о приглашении Украины в НАТО

    Глава МИД Британии Кэмерон Вовану и Лексусу: Украина не будет приглашена в НАТО на саммите в июле

    Кэмерон ответил Вовану и Лексусу на вопрос о приглашении Украины в НАТО
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    На саммите НАТО в июле Украина не получит приглашения в НАТО, сообщил пранкерам глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.

    Кэмерон пообщался с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые в разговоре с ним представились бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

    Приглашения не будет, заявил британский премьер, пояснив, что «Америка его не поддержит».

    Запись разговора опубликована в Telegram-канале Вована и Лексуса.

    Ранее сенатор Константин Долгов заявил газете ВЗГЛЯД, что США, обещая Украине членство в НАТО, демонстрируют запредельное двуличие. Вступление этой страны в альянс не соответствует интересам Вашингтона, говорит член Совфеда.

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    25 июня 2024, 13:49 • Новости дня
    СК подтвердил, что Ил-76 с украинскими пленными был сбит ВСУ из комплекса Patriot

    Следственный комитет подтвердил, что Ил-76 с украинскими пленными был сбит ВСУ из комплекса Patriot

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Собраны доказательства, указывающие на то, что перевозивший украинских пленных самолет Ил-76, упавший под Белгородом в январе 2024 года, был уничтожен по вине ВСУ, сообщили в Следственном комитете России.

    24 января 2024 года по результатам договоренностей с Украиной был запланирован обмен военнопленными на границе Белгородской и Сумской областей.

    «Руководство ГУР и ВСУ достоверно знало об этом, тем не менее был отдан приказ об уничтожении самолета, перевозившего 65 граждан Украины», – сообщается в официальном Telegram-канале СК.

    Самолет был технически исправен, это подтверждают данные бортового самописца. На месте авиакатастрофы были найдены фрагменты корпусов и механизмов с маркировкой PATRIOT. Поражающий элемент ракеты также обнаружили в теле одного из погибших.

    Экспертизы подтвердили, что фрагменты являются частями двух зенитных управляемых ракет американского комплекса Patriot. По данным анализа записей с видеокамер наружного наблюдения, Ил-76 был поражен первой ракетой на высоте около 4 тыс. метров. Вторая ракета цели не достигла и самоликвидировалась.

    Следствие завершило поэлементную выкладку фрагментов самолета, было установлено, что подрыв боевой части ракеты произошел перед кабиной экипажа сверху, слева по направлению полета. Также экспертиза установила множественные сквозные элементы, характерные для поражающих элементов зенитной управляемой ракеты.

    Установлено, что ракеты, запущенные одним комплексом с территории Харьковской области Украины, зафиксированы средствами объективного контроля радиолокационной разведки.

    У СК есть информация о том, какие именно подразделения ВСУ имеют на вооружении комплексы Patriot. Совместно с Минобороны России устанавливаются конкретные должностные лица, причастные к организации теракта для последующего привлечения их к ответственности.

    Напомним, данные о расследовании крушения Ил-76 призвал обнародовать президент России Владимир Путин.

    На борту сбитого самолета Ил-76 ВКС России находились 65 пленных украинцев, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

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    25 июня 2024, 21:12 • Новости дня
    Расширение ЕС назвали невозможным в течение пяти лет

    Еврокомиссар спрогнозировал, что следующие пять лет не будет вступлений новых стран в ЕС

    Tекст: Ольга Иванова

    Высока вероятность того, что новые страны не смогут вступить в ЕС в период работы следующего состава Еврокомиссии – до конца 2029 года, поскольку он не уполномочен осуществлять прием новых членов, заявил в Люксембурге еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархейи.

    Он отметил, что следующий состав ЕК «должен лишь подготовить расширение Евросоюза, он завершит свои полномочия в октябре 2029 года», передает ТАСС.

    Ранее Украина и Молдавия начали процесс переговоров о вступлении в Евросоюз, в Люксембурге стартовало первое заседание межправительственной конференции ЕС – Украина и ЕС – Молдавия.

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    25 июня 2024, 20:55 • Новости дня
    США собрались отправить специалистов по ремонту оружия на Украину

    CNN: США могут отправить на Украину военных подрядчиков для ремонта оружия

    США собрались отправить специалистов по ремонту оружия на Украину
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон рассматривает возможность отправки военных подрядчиков на Украину для обслуживания американского оружия, сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.

    Администрация американского лидера Джо Байдена изучает возможность снятия фактического запрета на размещение военных подрядчиков на Украине, сообщил телеканал, передает ТАСС. Данная мера, по словам источников CNN, позволит обеспечить ремонт вооружения, предоставленного Киеву Вашингтоном.

    Окончательное решение по этому вопросу пока не принято, план находится на стадии разработки. Отмечается, что снятие запрета станет «еще одним значительным изменением» политики Байдена в отношении Украины.

    Ранее журнал Foreign Policy сообщил о запрете украинским компаниям со стороны законодательства США чинить стволы гаубиц M777.

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    25 июня 2024, 13:07 • Новости дня
    Киев начал принудительную эвакуацию жителей Торецка

    Tекст: Александра Юдина

    Власти Украины начали принудительную эвакуацию жителей города Торецка, расположенного в подконтрольной Киеву части ДНР, сообщил глава «администрации» данного региона Вадим Филашкин.

    По его словам, из города уже вывезено 500 из 6 тыс. человек, идет эвакуация из других мест на линии фронта, передает ТАСС.

    Решение о принудительной эвакуации было принято из-за обострения ситуации на линии соприкосновения в районе Торецка.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, что отступление ВСУ становится признаком подготовки нового «контрнаступа».

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    26 июня 2024, 07:56 • Новости дня
    Самолет с освобожденными из плена российскими военными приземлился в Москве
    Самолет с освобожденными из плена российскими военными приземлился в Москве
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Самолет Ил-76 с с освобожденными из украинского плена российскими военными в ходе обмена приземлился в Москве.

    Известно, что военнослужащие будут проходить в Москве лечение и реабилитацию, освобожденным их плена также будет оказана необходимая психологическая помощь, передает РБК.

    Ранее Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 90 российских военнослужащих.

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    26 июня 2024, 11:02 • Новости дня
    В Совфеде дали Пентагону рецепт от волнения

    Сенатор Долгов посоветовал Пентагону внимательно слушать Путина, чтобы не волноваться

    В Совфеде дали Пентагону рецепт от волнения
    @ Ron Sachs/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Разговоров об отправке северокорейских военных в зону СВО никогда не шло, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Так он прокомментировал слова представителя Пентагона Патрика Райдера о намерении ведомства следить за якобы возможным появлением солдат КНДР на Украине. На этом фоне парламентарий посоветовал американским чиновникам внимательнее изучать заявления Владимира Путина.

    «Заявление представителя Пентагона – это фантазм», – считает сенатор Константин Долгов. Он напомнил, что после визита в КНДР Владимир Путин четко дал понять: нет никакой необходимости использовать северокорейских солдат в конфликте на Украине, поскольку наши военнослужащие полностью справляются с выполнением задач СВО.

    «Разговоров об отправке иностранных военнослужащих в зону боевых действий никогда не шло. Нет их и сейчас», – подчеркнул парламентарий. На этом фоне собеседник дал несколько советов чиновникам Минобороны США. «Первое: им необходимо научиться слушать, что именно говорит наш президент», – указал Долгов.

    «Уверен, если они начнут более внимательно изучать его точку зрения на проблемы международной политики, многие вопросы исчезнут сами собой. Второе: Вашингтону стоит перестать поставлять оружие и оказывать финансовую помощь Украине. Как только это произойдет, у представителей Пентагона исчезнет большая часть оснований для беспокойства», – заключил сенатор.

    Ранее в Пентагоне выразили озабоченность возможностью отправки на Украину северокорейских военных. По словам пресс-секретаря военного ведомства США Патрика Райдера, за этим «определенно стоит последить», особенно после встречи Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, состоявшейся на прошлой неделе.

    При этом представитель Пентагона оговорился, что если бы он был на месте северокорейского военачальника, то не принял бы решения об отправке личного состава на Украину. Тем не менее российский лидер уже заявлял об отсутствии необходимости привлечения солдат КНДР в зону конфликта, писал «Интерфакс».

    Однако сближение Москвы и Пхеньяна вызывало панику в западных СМИ. Так, американские и европейские издания писали, что укрепление военного сотрудничества двух государств может значительно изменить геополитические реалии азиатского региона.

    Напомним, во время визита Владимира Путина в Северную Корею был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Стороны установили, что в случае атаки, предпринятой противником на одного из участников соглашения, союзник обязуется немедленно оказать ему военную и иную помощь.

    Газета ВЗГЛЯД подробно описывала последствия сотрудничества двух государств в сфере безопасности для АТР. Взаимодействие Москвы и Пхеньяна также наращивается в сферах космических исследований и мирного атома.

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    25 июня 2024, 13:10 • Новости дня
    В МИД прокомментировали слова Подоляка об «отсутствии» в Крыму пляжей

    Спикер МИД Захарова прокомментировала слова Подоляка об «отсутствии» в Крыму пляжей

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова прокомментировала слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что в Крыму «нет и не может быть пляжей».

    «Стопроцентная калька с немецко-нацистской концепции зачистки Крыма времен Второй мировой войны. Сегодня добавили американское оружие, методологию современного  международного терроризма, а начинка осталась прежняя – нацизм», – указала она в своем Telegram-канале.

    После удара ВСУ по Севастополю советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что «мирной жизни в Крыму быть не должно», а местные жители – «гражданские оккупанты». Он также отметил, что «в Крыму нет и не может быть никаких «пляжей», «туристических зон» и других фиктивных признаков «мирной жизни».

    Напомним, 23 июня ВСУ совершили террористическую атаку по гражданской инфраструктуре Севастополя американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Всего при атаке погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150 человек, а в больницы Москвы из Севастополя отправили 14 пациентов.

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    25 июня 2024, 17:39 • Новости дня
    Украина и Молдавия начали переговоры о приеме в ЕС

    Украина начала длительный процесс переговоров о приеме в ЕС

    Украина и Молдавия начали переговоры о приеме в ЕС
    @ Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина и Молдавия начали процесс переговоров о вступлении в Евросоюз, в Люксембурге стартовало первое заседание Межправительственной конференции ЕС – Украина и ЕС – Молдавия.

    О предстоящем долгом и трудном процессе заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, при этом он отметил, что стороны сделали значительный шаг вперед, сообщает ТАСС.

    «Мы также должны признать, что предстоящий путь потребует постоянных усилий, самоотверженности и дальнейших существенных реформ», – сказал он.

    Мишель отметил, что Украине и Молдавии необходимо будет продолжить работу по укреплению институтов, борьбе с коррупцией и повышению экономической стабильности, чтобы соответствовать строгим стандартам полноправного членства в ЕС.

    Напомним, Еврокомиссия ранее рекомендовала начать переговоры о принятии Украины и Молдавии в сообщество.

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Ле Пен победит Макрона. Но лучше не станет

      Социологические опросы предсказывают разгромную победу партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» на парламентских выборах во Франции. В этом случае президенту Эммануэлю Макрону придется «сожительствовать» с премьером-националистом Жорданом Барделлой. Но это не настолько хорошая новость, как может показаться на первый взгляд.

    • Киев объяснил удар по пляжу Севастополя

      В Киеве объяснили, зачем был нанесен удар по севастопольскому пляжу американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Из выступления советника офиса президента Украины Михаила Подоляка стало ясно, что связь с реальностью окончательно утрачена киевской верхушкой.

    • Пентагон и Брюссель наказали Грузию

      Евросоюз заморозил процесс вступления Грузии в Евросоюз, а США отказались поддерживать грузинскую армию деньгами. И то, и другое – наказание за принятие закона об иноагентах. Но если власти Грузии дадут слабину, им придется заплатить гораздо дороже.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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