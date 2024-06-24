Дербент и Махачкала подверглись террористической атаке

Глава региона Сергей Меликов назвал нападения попыткой дестабилизировать ситуацию в обществе. Для ликвидации угроз жителям Дагестана, в республике был введен режим контртеррористической операции. На текущий момент ситуация стабилизировалась (фото: РИА Новости)

У одного из террористов была замечена американская штурмовая винтовка AR-15 с оптикой. Выяснилось, что участниками атаки стали сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Осман и Адиль. Преступники были ликвидированы силовиками, а их отец – задержан (фото: РИА Новости)

В Махачкале целью террористов стал Свято-Успенский кафедральный собор. В ходе их действий погиб сторож церкви. Услышав звуки стрельбы, около двух десятков человек, служители и прихожане, укрылись в стенах храма. Граждане сумели забаррикадироваться, в результате чего жертв удалось избежать. Тем не менее противостояние террористов и полицейских у собора продолжалось длительное время (фото: РИА Новости)

В Махачкале террористическая атака началась с обстрела поста ДПС. В результате нападения боевиков были ранены шестеро сотрудников правоохранительных органов, еще один был убит злоумышленниками. Основные боестолкновения в городе состоялись на улице Магомедтаригова (фото: РИА Новости)

В ходе действий боевиков погиб настоятель православного храма Дербента – отец Николай. Протоиерею террористы перерезали горло. Вместе с ним погиб и охранник, который был вооружен лишь газовым пистолетом. Операция против злоумышленников продолжалась в городе до ночи (фото: РИА Новости)

Первые сообщения об атаках стали поступать в воскресенье после 18.00 мск. В Дербенте звуки стрельбы раздавались около церкви и синагоги. Сообщалось о жертвах среди полицейских: один сотрудник правоохранительных органов погиб, другой был ранен. Автомобиль, на котором скрылись подозреваемые (белый Volkswagen Polo), был объявлен в ориентировку (фото: РИА Новости)

В воскресенье Дербент и Махачкала подверглись террористическим атакам. Вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате действий преступников погибли 15 полицейских и несколько мирных жителей (фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС)

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