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    26 июня 2024, 08:54 Мнение

    Пора вынуть голову из информационной духовки

    Изъяны блогосферы как источника информации являются продолжением ее достоинств. Да, новостей в Сети очень много. Но значительную их часть можно квалифицировать как распространение слухов. Если раньше понятие «агентство ОБС» расшифровывалось как «одна баба сказала», то сегодня это следует понимать как «один блогер сказал».

    Игорь Караулов Игорь Караулов

    поэт, публицист

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    В последнее время все чаще звучат призывы о регулировании блогеров. Вот и Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека, в своем докладе по итогам прошлого года говорит, что блогерская деятельность регулируется недостаточно.

    Дело в том, что изъяны блогосферы как источника информации являются продолжением ее достоинств. Да, широчайшее разнообразие контента, но значительную его часть можно квалифицировать как распространение слухов. Если раньше понятие «агентство ОБС» расшифровывалось как «одна баба сказала», то сегодня это следует понимать как «один блогер сказал».

    Слухи, конечно, для того и сочиняются, чтобы быть интереснее и оперативнее реальных фактов. Причем ускорение этим слухам порой придают два, казалось бы, взаимоисключающих механизма. С одной стороны, это эффект интимной доверительности, ведь информация исходит от конкретного человека. С другой – маска анонимности, подразумевающая, что под ней скрывается кто-то важный и значимый. Иной раз возникнет сомнение: а с чего бы человек делится с вами такой информацией совершенно бесплатно? И всё равно забавно читать: а вдруг в этом что-то есть?

    Особняком стоит сообщество военблогеров. Оно просто не могло не расцвести на фоне скупости официальных источников. Конечно, СВО – самая горячая тема, и тут всем нам хотелось бы узнавать новости как можно быстрее и из первых рук. Но просто не все и не всегда могут отличить военкора, находящегося на фронте, от обычного кабинетного блогера, который рисует стрелочки на карте на основе ограниченной и подчас недостоверной, а то и вовсе додуманной информации.

    Есть такое понятие «врет, как прогноз погоды». То есть врет не со зла, не чтобы вас обмануть, а просто потому, что достоверной информации не хватает, а говорить каждый день что-то надо. Вот примерно с таким же чувством я читаю блогеров, которые уже не один раз взяли Волчанск, а до этого двадцать раз брали Работино и 40 раз зачищали Крынки.

    В общем, проверенные факты подчас теряются в море репортажей из мест, в которых автор никогда не бывал, и аналитических записок по темам, в которых автор разбирается, как свинья в апельсинах. А если мы вспомним, что блоги с сотнями тысяч подписчиков – это еще и серьезный бизнес, завязанный на рекламу, и что, помимо безобидных «финок НКВД», некоторые блогеры, претендующие на солидность, за деньги рекламируют откровенные информационные помойки, то становится понятно, что рядового читателя, не умеющего отличать зерна от плевел, нужно силой оттаскивать от этой электронной духовки, в которую он добровольно засунул свою голову.

    А поскольку всех запретить и разогнать – не вариант, придется искать способы более тонкой настройки блогосферы. Может быть, стоило бы проверять наиболее влиятельные блоги на наличие недостоверной информации и тех, кто регулярно кормит подписчиков крикливой или многозначительной ерундой, помечать примерно так же, как помечают иноагентов. И напротив, сертифицировать те блоги, которые ведут по-настоящему компетентные и добросовестные люди.

    Возможно, вообще не следует допускать анонимных блогов, авторы которых изображают из себя инсайдеров, причем сразу во всех сферах и при всех дворах. У читателя должна быть возможность узнать, кто владеет информационным каналом, кто готовит и кто редактирует публикуемые материалы. Думаю, в этом случае у высосанных из пальца сенсаций и прогнозов будет гораздо меньше аудитория.

    В конце концов, на информационном поле должны порождаться и распространяться смыслы. Но сообщество, живущее по законам толпы, по законам броуновского движения, никаких смыслов порождать не может. Это задача для интеллектуальной элиты. Ей и надо дать сегодня дорогу. 

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