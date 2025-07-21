Интернет-зависимость делает нас «народом без головы»

Должен признаться: я страдаю зависимостью от своего смартфона. Думаю, вы меня поймете, ведь в этой коробочке – вся моя жизнь. Здесь я пишу почти все свои тексты; здесь я общаюсь с людьми, главным образом по делу; с помощью смартфона я расплачиваюсь на рынке и нахожу дорогу в незнакомой местности; наконец, я закачал в него множество полезных и умных книг, которые иногда даже читаю.

Но есть тут и нечто большее, и это меня беспокоит. Смартфон стремится занять любую мою свободную минуту. Я машинально достаю его в очереди к магазинной кассе или за рулем, стоя на перекрестке. Что я надеюсь прочесть? Очередное сообщение в чате коллег? Или новое высказывание зарубежного президента-балабола? Или мне срочно надо получить спам, чтобы тут же заблокировать его отправителя? Кажется, это просто превратилось в условный рефлекс или в подобие нервного тика.

Хорошо, когда жизнь дает повод взглянуть на свой порок со стороны. Не так давно я оказался в метро с разряженным смартфоном и от нечего делать стал рассматривать мир вокруг себя.

Зрелище меня поразило. В поезде нового образца, без перегородок между вагонами, справа и слева от меня простиралось, насколько хватало взгляда, по два ряда людей, каждый из которых, без исключения, был погружен в свой смартфон. Юноша, девушка, бабушка, дедушка – все они были заняты одним и тем же делом. Никто не читал книгу, не вязал носки, не делал ничего иного. Я чувствовал себя Нео, выброшенным из матрицы.

Несколько дней спустя, выезжая на машине из своего двора, я издали заметил работника коммунальной службы, уроженца одной из бывших советских республик. Он шел прямо на меня, уткнувшись в смартфон. Я нажал на тормоз и стал ждать. Человек вышел из транса и остановился лишь за каких-то полметра от моего переднего бампера.

Наконец, когда гуляешь с маленьким ребенком, стараешься внимательно присматриваться к потенциальным опасностям. И вот я качу коляску, в которой спит мой трехмесячный внук, и замечаю, что все пешеходы, идущие нам навстречу, на ходу рассматривают что-то в смартфонах и ничего вокруг не видят. И понимаю, что вынужден всякий раз вставать между ними и коляской, чтобы в случае чего принять удар на себя.

Разумеется, все вы видели за столиками в кафе компании, в которых каждый человек был погружен в свой смартфон. Порой такое происходит даже с влюбленными парами. Иные же не могут обойтись без того, чтобы время от времени заглядывать в виртуальный мир, даже на спектаклях или концертах, за которые они заплатили деньги.

Чем так неотрывно увлечены все эти люди? Да в общем, тем же, чем и я, грешный. Проверить новые сообщения, в очередной раз обновить ленту друзей. А есть еще неисчерпаемый и вместе с тем удивительно плоский мир интернет-досуга: «смешные» ролики, «забавные» мемы.

У меня есть аккаунт в VK, где мне постоянно показывают сообщества глупого юмора, на которые я не подписывался. Каждый день я блокирую минимум пять таких сообществ, но на следующий день вместо пяти отрубленных голов вырастают пятнадцать новых. И ведь не все реагируют на это так, как я. Кто-то с радостью забивает себе мозг подобным контентом.

Я думаю о тех, кто создает и ведет эти бессчетные сообщества. Это должна быть целая армия индивидов, которые не ухаживают за больными в клиниках и не собирают беспилотники на заводах, а ежедневно занимаются тем, что насыщают интернет анекдотами про тещу. А может быть, эту работу уже выполняет нейросеть? Тогда это становится совсем уж похоже на киберпанковскую антиутопию: армия зомби, марширующая под управлением машины. И это происходит не в кино. Это происходит вокруг нас, и мы – часть этого.

Опасность здесь в том, что на наших глазах в стране растет «народ без головы». Люди, которые не просто умных книг не читают (это было бы ещё полбеды), но и вообще не видят вокруг реального мира, да и самих себя не осознают. А в это время два меньшинства ожесточенно спорят: то ли нужно Ленина вынести из мавзолея, то ли, наоборот, новых памятников Сталину понаставить. Но «народу без головы» всё равно. Если завтра эти люди будут радостно скакать на обломках мавзолея, то послезавтра они точно так же будут отплясывать на развалинах храма, не забывая делать и тут же отсылать прикольные селфи.

Отношение общества к любой новой зависимости проходит определённые этапы. Сперва – интерес, порой ироничный. Потом – настороженность, тревога, осознание вреда. А затем наступает время для запретительных мер, порой очень жёстких.

Была эпоха, когда курение было модным: для мужчин оно было символом мужественности, для женщин – знаком эмансипации. Теперь у нас вымарывают сигареты из старых классических фильмов. Когда-то в аптеках свободно продавали вещества, за которые нынче можно получить долгий тюремный срок.

Мне кажется, настало время сменить ироничное отношение к интернет-зависимости на очень серьёзную тревогу. Пора спасать наши с вами мозги.

Я не удивлюсь, если в близком будущем будут введены ограничения на пользование интернетом, аналогичные ограничениям, установленным для курильщиков. Это имело бы свою логику, поскольку и то, и другое – пагубная зависимость, зачастую опасная не только для самого зависимого человека, но и для окружающих.

Например, в общественном пространстве пользование интернетом, как и курение, будет разрешено только в специально отведённых местах.

В последнее время по России прокатилась волна отключений мобильного интернета – главным образом, в связи с опасностью БПЛА, которая вызвала не только временные неудобства, но и гадания о будущем: не готовят ли нас к тому, что временное станет постоянным?

Мне кажется, если уж мы об этом задумались, было бы разумно сохранить мобильный интернет только для тех приложений, которые действительно важны для жизни и без которых современная жизнь стала бы невозможной. Это, например, электронная почта, интернет-банк, навигатор. Те приложения, в которых вы не будете торчать на ходу, натыкаясь на прохожих и прочие препятствия. А вот для всего досугового сегмента виртуального мира, включая видеосервисы и соцсети, мобильный интернет вполне можно закрыть. И тогда человек будет свободен от информационных присосок хотя бы в пути между вайфаем дома и вайфаем на работе.

Иногда кажется, что виртуальная реальность засасывает нас бесповоротно, превращая в нейроны единого планетного мозга, к тому же в целом туповатого. Но всё же будем надеяться, что интернет-зависимость – это лишь очередная болезнь, сопутствующая прогрессу, которая может быть побеждена.