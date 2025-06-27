Национальный мессенджер – часть неизбежной суверенизации

Теперь у нас будет национальный мессенджер. По крайней мере, его начнут разрабатывать и через какое-то время внедрять, а мы через какое-то время начнем им пользоваться, потому что, видимо, нам недостаточно каналов связи, по которым нам дальние родственники присылают поздравительные открытки с переливающимися котиками и веточками вербы в соответствующие дни. Предвижу, что в таком духе на тему национального мессенджера будут шутить обильно и не очень оригинально. Но хотелось бы понять: а зачем он вообще нужен?

Создание национального мессенджера в России – часть реализации программы по развитию отечественных цифровых платформ. На эту тему тоже можно пошутить, вспомнив интернет-браузер «Чебурашка», например. А можно поговорить более серьезно.

Интернет, вопреки мнению любителей теорий заговоров, не был создан ЦРУ. Он был создан по инициативе и при финансировании министерства обороны США и назывался ARPANET в честь ARPA – научного подразделения этого ведомства. Потом в 1970-е годы был создан протокол TCP/IP и с 1991 года, когда прогресс позволил производить достаточно оборудования для применения и распространения этой технологии, интернет стал общедоступным.

Обычный пользователь смотрит на контент, который его в интернете интересует, и естественно видит, что этот контент имеет глубокую степень локализации, ведь люди, пользующиеся интернетом в России, интересуются тем, что написано, снято, записано, озвучено на русском языке и, как правило, в России. Самая популярная в России социальная сеть создается здесь же, наиболее популярные сервисы – Госуслуги, такси, банковские приложения – тоже все отечественные. Зачем еще нужен какой-то суверенный интернет?

Давайте посмотрим на банковскую систему. С 1990-х годов мы жили с ощущением, что мир един и доступен. Когда в России появились банковские карты и банкоматы, никому в голову не приходило, что могут быть какие-то еще платежные системы кроме тех, что предоставляют эти самые карты, работающие по всему миру. Собственно, обычному пользователю и в голову не приходило разбираться, какой платежной системой он пользуется и почему.

Когда в России стали создавать свою платежную систему, все острословили – зачем изобретать очередной велосипед, если уже есть утвержденные и проверенные мировые стандарты, лучшие, так сказать, практики, которые прекрасно работают. Однако в 2022 году вследствие некоторых серьезных геополитических событий карты американской и европейской платежных систем вдруг перестали работать на территории России. По факту люди, не имеющие отношения к России, вдруг смогли остановить работу популярных платежных средств внутри страны. При этом движение денег в стране не остановилось, экономика не вернулась к расчетам ракушками и камешками. Выяснилось, что национальная платежная система – вполне работоспособная и даже необходимая в народном хозяйстве вещь. И не зря на нее переводили всех бюджетников.

При чем здесь интернет? Дело в том, что российский интернет локализован именно на уровне контента, что произошло как-то само собой без участия государства. А вот на уровне оборудования и программного обеспечения он зависим от внешних акторов. В самой по себе этой зависимости нет ничего плохого. Мы же привыкли к тому, что мир един и доступен. Но только выясняется, что от этого надо постепенно отвыкать. Программная зависимость предполагает возможность внешнего технического воздействия. Иными словами, риск того, что интернет в России отключат снаружи, значительно серьезней того риска, что его отключат изнутри, чтобы ограничить кому-то свободу слова или доступ к информации.

Для вас это всё еще звучит как паранойя? Вернитесь к абзацу о платежных системах.

Создание защищенного отечественного интернета – задача не идеологическая, а технологическая. Поэтому, кстати, значительно более сложная. Все протоколы и стандарты, на которых работает российский интернет, международные, а оборудование, которое обеспечивает связь, импортное. Как и облачные платформы, как и сертификаты, как и кеширующие сети.

Ничего постыдного в этом нет, не может каждая страна создать высокотехнологичные разработки в каждой сфере. Вот, скажем, абсолютное большинство стран не производит собственных гражданских самолетов, однако все как-то летают на тех, которые есть. Тут уместно вспомнить Китай – технологический и экономический сверхгигант, который пока не сделал своего широкофюзеляжного авиалайнера. И более того, китайский интернет тоже зависим от мирового, несмотря на так называемый великий китайский файервол.

Что всё это значит? Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи – а интернет нужен для связи в первую очередь. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только микроскопическая часть неизбежной суверенизации. Станет ли этот мессенджер успешным, пока сказать трудно. В идеале его разработка даст побочный эффект в виде построения собственных технологий обеспечения передачи данных. Или хотя бы копирования и присваивания уже существующих наработок.

Потому что велосипед действительно не нужно изобретать каждый раз заново. Но иметь свой велосипед необходимо.