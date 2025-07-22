Кому мешает создание китайского инженерного чуда

Tекст: Дмитрий Скворцов

В Китае дан старт строительству каскада ГЭС в нижнем течении реки Ярлунг-Цанпо в Тибете. Общий объем запланированных инвестиций составит 1,2 трлн юаней (167 млрд долларов США). Это почти в пять раз больше стоимости предыдущего китайского мегапроекта – ГЭС «Три ущелья» (254,2 млрд юаней). Такая сметная стоимость делает гидроэнергетический комплекс в каньоне Ярлунг-Цангпо самым дорогим проектом в истории человечества.

Река Ярлунг-Цангпо берет начало на Тибетском нагорье и, пройдя через огромные высоты и резкие перепады, образует каньон, превосходящий по глубине и протяженности Гранд-Каньон в США. В районе строительства река делает гигантскую петлю вокруг горы Намча Барва, что создает идеальные условия для строительства гидроэлектростанции: резкое падение высоты, мощный водный поток и естественная узость каньона.

Строителям ГЭС не нужно с помощью плотины обеспечить перепад высот для обеспечения необходимого напора воды. Это позволяет избежать необходимости затопления больших участков земли, что неизбежно при строительстве ГЭС большой мощности в более равнинных местах.

Вместе с тем строителям придется преодолевать множество проблем. Рельеф крайне сложный – высоты превышают 3 тыс. метров, часты оползни и сели, а тектоническая активность требует применения сейсмостойких технологий. Гидрологически река характеризуется высокой сезонной полноводностью и большими колебаниями расхода воды.

Проектируемая установленная мощность станции превышает 70 ГВт, что сделает ее крупнейшей ГЭС в мире. Она превосходит по этому параметру крупнейшую на сегодняшний момент (и тоже китайскую) ГЭС «Три ущелья» более чем в три раза. Ее установленная мощность больше, чем совокупная установленная мощность трех крупнейших ГЭС на земле: «Три ущелья» (КНР – 22,5 ГВт), «Байхэтань» (КНР – 16 ГВт), «Итайпу» (Бразилия/Парагвай – 14 ГВт). Это больше половины установленной мощности всех электростанций таких стран, как Великобритания, Италия или Испания (120–130 ГВт).

Для реализации проекта будут использованы новейшие технологии бурения тоннелей, сейсмостойкого армирования бетона. Предусмотрено использование новейших систем управления потоком. Запланированы мероприятия по экологической компенсации последствий строительства. Особое внимание уделяется созданию сети водохранилищ и каскадов, обеспечивающих равномерную генерацию при сезонных перепадах.

Масштабы стройки – беспрецедентны: десятки тысяч работников, сотни километров дорог и тоннелей, строительство аэродромов и логистических центров.

Выбор места для строительства ГЭС обусловлен не только особенностями рельефа. Регион Тибета до сих пор остается одним из наименее электрифицированных районов Китая. Удаленность, сложный рельеф и низкая плотность населения ограничивали развитие энергосистемы. Однако развитие высокогорных городов, инфраструктурных объектов и туристических зон требует устойчивого электроснабжения.

В Китае с конца 1990-х годов ведется разработка планов комплексной электрификации Тибета. С 2000 года в КНР были начаты разработки 193 гидроэнергетических проектов в регионе. Около 60% из них все еще находятся на стадии планирования или подготовки. Но из уже готовых проектов был выбран самый амбициозный, в ущелье Ярлунг-Цангпо. Разрешение на строительство было получено в декабре 2024 года, а официальное начало строительства состоялось 19 июля 2025 года.

Эта ГЭС должна не только обеспечить электроэнергией Тибет, но и стать важной частью системы передачи энергии с запада на восток Китая, где сосредоточено большинство промышленных потребителей. Установленная мощность станции будет способствовать покрытию вечерних и ночных пиков, когда солнечная генерация спадает, а ветровая нестабильна.

Не надо забывать и о наличии в Тибете масштабных залежей лития. Эго производство очень энергозатратно и невозможно при отсутствии стабильного энергоснабжения. Пуск ГЭС даст старт промышленному освоению минеральных и редкоземельных кладовых Тибета.

В Китае, играющем роль «фабрики мира», до сих пор значительную роль в электроэнергетике играют угольные ТЭС (1150 ГВт, или 34,3% установленной мощности всей энергогенерации страны). Вместе с тем Китай в числе лидеров по развитию возобновляемой энергетики. Установленная мощность солнечных электростанций на сегодняшний день составляет 887 ГВт (26,5%), а ветряных – 520 ГВт (15,5%).

Однако возобновляемые источники энергии нестабильны. Опыт недавних блэкаутов в Испании и Франции, связанных с внезапным изменением нагрузки в сети, показал важность наличия управляемых резервных мощностей. И одним из лучших кандидатов на эту роль являются гидроэлектростанции. Гидроэнергетика, в отличие от СЭС и ВЭС, позволяет быстро регулировать генерацию, адаптируясь к изменениям в сети. ГЭС «Ярлунг-Цангпо» станет именно таким «гибким резервом» на фоне роста доли ВИЭ, снижая риски нестабильности.

Объявление о начале строительства вызвало ожидаемое противодействие со стороны геополитических противников Китая. Индия и Бангладеш выразили обеспокоенность по поводу этого проекта, опасаясь, что вода может быть задержана или отведена в сторону от них. Река Ярлунг-Цангпо становится рекой Брахмапутра, когда течет на юг, в индийские штаты Аруначал-Прадеш и Ассам, а затем в Бангладеш в виде реки Джамуна. Ее перекрытие может затронуть миллионы людей, живущих ниже по течению, пишет The Guardian.

«Китай всегда может использовать эту воду в качестве оружия, блокируя ее или отводя в другое русло», – заявил сотрудник американского The Jamestown Foundation Нирадж Сингх Манхас.

Активизировались и международные экологические организации. Они выражают обеспокоенность состоянием дикой природы в регионе, а также значительными тектоническими сдвигами, сильными оползнями и экстремальными географическими условиями, в которых, как ожидается, будет построена плотина.

Особенно эта ГЭС важна для КНР сегодня, в ситуации, когда США готовятся перейти от тарифной войны с Китаем к блокированию его обеспечения энергоресурсами. Как заявили в Белом доме, на ближайших переговорах с КНР по экономическим вопросам перед китайской стороной будет поставлен вопрос о необходимости прекращения импорта российской и иранской нефти. В Пекине вынуждены всерьез рассматривать обсуждаемые в некоторых англоязычных СМИ сценарии силового блокирования китайского морского импорта.

Российские поставки через сухопутную границу в этих условиях не подвержены рискам. Но в любом случае налицо стремление Китая сделать приоритетом независимое от морских поставок нефти энергообеспечение не только севера, но и юга страны.