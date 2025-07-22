  • Новость часаУмер рок-музыкант Оззи Осборн
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Журова объяснила призыв МИД Польши к своим гражданам покинуть Россию
    Ввоз корейских автомобилей в РФ удвоился на фоне резкого падения автоимпорта
    Россия вытеснила Германию из топ-5 мировых производителей пива
    Названы предварительные дата и время переговоров Москвы и Киева в Стамбуле
    Трамп потребовал расследовать действия Обамы по выборам в США
    Депутат Рады заявила о развале фронта ВСУ на всех направлениях
    Блогер Дудь заочно арестован и объявлен в розыск
    Во Владикавказе приостановили массовые мероприятия из-за угрозы атак на военных
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Германия готова назло русским вооружать Украину даже в одиночку

    А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Стамбул для Зеленского – просто шоу

    Выйдет Украина из Стамбульских соглашений или нет, не так уж важно – майданный режим к миру придется принуждать силой, другого его адепты не поймут, тут не американское кино.

    4 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Украина готовится к переговорам из-под палки

    50 дней Трампа в Киеве воспринимаются вполне очевидно – необходимо добиться того, чтобы требуемого прогресса не было и Вашингтон в провале обвинил Москву, введя обещанные санкции.

    2 комментария
    22 июля 2025, 21:15 • В мире

    Кому мешает создание китайского инженерного чуда

    Кому мешает создание китайского инженерного чуда
    @ Wang Gang/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Скворцов

    Китай начинает строительство самого дорогого сооружения в истории человечества – целого каскада гидроэлектростанций в Тибете. Проект обещает стать не только инженерным чудом, но и важнейшим элементом энергетической стратегии КНР. Почему же он сразу встретил ожесточенное сопротивление других государств?

    В Китае дан старт строительству каскада ГЭС в нижнем течении реки Ярлунг-Цанпо в Тибете. Общий объем запланированных инвестиций составит 1,2 трлн юаней (167 млрд долларов США). Это почти в пять раз больше стоимости предыдущего китайского мегапроекта – ГЭС «Три ущелья» (254,2 млрд юаней). Такая сметная стоимость делает гидроэнергетический комплекс в каньоне Ярлунг-Цангпо самым дорогим проектом в истории человечества.

    Река Ярлунг-Цангпо берет начало на Тибетском нагорье и, пройдя через огромные высоты и резкие перепады, образует каньон, превосходящий по глубине и протяженности Гранд-Каньон в США. В районе строительства река делает гигантскую петлю вокруг горы Намча Барва, что создает идеальные условия для строительства гидроэлектростанции: резкое падение высоты, мощный водный поток и естественная узость каньона.

    Строителям ГЭС не нужно с помощью плотины обеспечить перепад высот для обеспечения необходимого напора воды. Это позволяет избежать необходимости затопления больших участков земли, что неизбежно при строительстве ГЭС большой мощности в более равнинных местах.

    Вместе с тем строителям придется преодолевать множество проблем. Рельеф крайне сложный – высоты превышают 3 тыс. метров, часты оползни и сели, а тектоническая активность требует применения сейсмостойких технологий. Гидрологически река характеризуется высокой сезонной полноводностью и большими колебаниями расхода воды.

    Проектируемая установленная мощность станции превышает 70 ГВт, что сделает ее крупнейшей ГЭС в мире. Она превосходит по этому параметру крупнейшую на сегодняшний момент (и тоже китайскую) ГЭС «Три ущелья» более чем в три раза. Ее установленная мощность больше, чем совокупная установленная мощность трех крупнейших ГЭС на земле: «Три ущелья» (КНР – 22,5 ГВт), «Байхэтань» (КНР – 16 ГВт), «Итайпу» (Бразилия/Парагвай – 14 ГВт). Это больше половины установленной мощности всех электростанций таких стран, как Великобритания, Италия или Испания (120–130 ГВт).

    Для реализации проекта будут использованы новейшие технологии бурения тоннелей, сейсмостойкого армирования бетона. Предусмотрено использование новейших систем управления потоком. Запланированы мероприятия по экологической компенсации последствий строительства. Особое внимание уделяется созданию сети водохранилищ и каскадов, обеспечивающих равномерную генерацию при сезонных перепадах.

    Масштабы стройки – беспрецедентны: десятки тысяч работников, сотни километров дорог и тоннелей, строительство аэродромов и логистических центров.

    Выбор места для строительства ГЭС обусловлен не только особенностями рельефа. Регион Тибета до сих пор остается одним из наименее электрифицированных районов Китая. Удаленность, сложный рельеф и низкая плотность населения ограничивали развитие энергосистемы. Однако развитие высокогорных городов, инфраструктурных объектов и туристических зон требует устойчивого электроснабжения.

    В Китае с конца 1990-х годов ведется разработка планов комплексной электрификации Тибета. С 2000 года в КНР были начаты разработки 193 гидроэнергетических проектов в регионе. Около 60% из них все еще находятся на стадии планирования или подготовки. Но из уже готовых проектов был выбран самый амбициозный, в ущелье Ярлунг-Цангпо. Разрешение на строительство было получено в декабре 2024 года, а официальное начало строительства состоялось 19 июля 2025 года.

    Эта ГЭС должна не только обеспечить электроэнергией Тибет, но и стать важной частью системы передачи энергии с запада на восток Китая, где сосредоточено большинство промышленных потребителей. Установленная мощность станции будет способствовать покрытию вечерних и ночных пиков, когда солнечная генерация спадает, а ветровая нестабильна.

    Не надо забывать и о наличии в Тибете масштабных залежей лития. Эго производство очень энергозатратно и невозможно при отсутствии стабильного энергоснабжения. Пуск ГЭС даст старт промышленному освоению минеральных и редкоземельных кладовых Тибета.

    В Китае, играющем роль «фабрики мира», до сих пор значительную роль в электроэнергетике играют угольные ТЭС (1150 ГВт, или 34,3% установленной мощности всей энергогенерации страны). Вместе с тем Китай в числе лидеров по развитию возобновляемой энергетики. Установленная мощность солнечных электростанций на сегодняшний день составляет 887 ГВт (26,5%), а ветряных – 520 ГВт (15,5%).

    Однако возобновляемые источники энергии нестабильны. Опыт недавних блэкаутов в Испании и Франции, связанных с внезапным изменением нагрузки в сети, показал важность наличия управляемых резервных мощностей. И одним из лучших кандидатов на эту роль являются гидроэлектростанции. Гидроэнергетика, в отличие от СЭС и ВЭС, позволяет быстро регулировать генерацию, адаптируясь к изменениям в сети. ГЭС «Ярлунг-Цангпо» станет именно таким «гибким резервом» на фоне роста доли ВИЭ, снижая риски нестабильности.

    Объявление о начале строительства вызвало ожидаемое противодействие со стороны геополитических противников Китая. Индия и Бангладеш выразили обеспокоенность по поводу этого проекта, опасаясь, что вода может быть задержана или отведена в сторону от них. Река Ярлунг-Цангпо становится рекой Брахмапутра, когда течет на юг, в индийские штаты Аруначал-Прадеш и Ассам, а затем в Бангладеш в виде реки Джамуна. Ее перекрытие может затронуть миллионы людей, живущих ниже по течению, пишет The Guardian.

    «Китай всегда может использовать эту воду в качестве оружия, блокируя ее или отводя в другое русло», – заявил сотрудник американского The Jamestown Foundation Нирадж Сингх Манхас.

    Активизировались и международные экологические организации. Они выражают обеспокоенность состоянием дикой природы в регионе, а также значительными тектоническими сдвигами, сильными оползнями и экстремальными географическими условиями, в которых, как ожидается, будет построена плотина.

    Особенно эта ГЭС важна для КНР сегодня, в ситуации, когда США готовятся перейти от тарифной войны с Китаем к блокированию его обеспечения энергоресурсами. Как заявили в Белом доме, на ближайших переговорах с КНР по экономическим вопросам перед китайской стороной будет поставлен вопрос о необходимости прекращения импорта российской и иранской нефти. В Пекине вынуждены всерьез рассматривать обсуждаемые в некоторых англоязычных СМИ сценарии силового блокирования китайского морского импорта.

    Российские поставки через сухопутную границу в этих условиях не подвержены рискам. Но в любом случае налицо стремление Китая сделать приоритетом независимое от морских поставок нефти энергообеспечение не только севера, но и юга страны.

    Главное
    Трамп не исключил встречи с Путиным во время визита в Китай
    ВСУ начали оттягивать технику с восточных рубежей на запад
    Премьер Украины заявила о преувеличении проблемы коррупции в стране
    Главный редактор Baza Трифонов задержан по делу о взятке
    Популярную зубную пасту запретили из-за воспалений после ее использования
    Депутат Бурматов выступил против запрета кормления бездомных кошек и собак
    Брюс Уиллис перестал ходить и говорить

    ЕС бьет по своим фермерам и помогает американским

    Пока ЕС отказывается от российских удобрений, которые ценятся во всем мире, США спокойно наращивают их закупки. Убегая от зависимости от России, Брюссель попадает в лапы Вашингтона. Все идет к тому, что Европа будет зависеть не только от американского СПГ, но и от американских удобрений. А что будет с более качественными и дешевыми российскими удобрениями? Подробности

    Перейти в раздел

    Опасность Мелании Трампенко для России недооценена

    Первую леди США Меланию Трамп называют самым успешным лоббистом из тех, кто пытался изменить отношение американского президента к конфликту вокруг Украины. Сам Дональд Трамп отрицает, что решение о поставках оружия ВСУ как-то связано с женой, но ее истинная роль может быть значительной. Подробности

    Перейти в раздел

    «Бусификация» на Украине примет мобильный характер

    Российские удары по ТЦК вынуждают правительство Украины пересматривать формат работы военкоматов. Как заявили в Раде, их деятельность может приобрести «мобильный» характер. По мнению экспертов, речь идет о переориентации работы учреждений со стационарных мест в пользу создания полевых лагерей. Как это повлияет на дальнейший ход принудительной мобилизации на Украине? Подробности

    Перейти в раздел

    Китай берет пример с России в деле противостояния с Западом

    Экономика Китая опровергает все пессимистичные прогнозы и продолжает свой рост, несмотря на целый ряд серьезных проблем. Есть, по крайней мере, три версии, как Китаю удалось достигнуть такого впечатляющего результата. И одна из них связана с российской экономической политикой последнего времени. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

      Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации